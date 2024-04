A világ legfittebb nője a Red Bull csapatában!

„A bátyám ajánlotta, hogy próbáljam ki én is a CrossFitet, benevezett egy versenyre, és tanított, együtt edzettünk egy budapesti teremben. Másfél évig még falat is másztam mellette, aztán 2016 körül teljesen átálltam, amikor kijutottam egy nagyobb versenyre, ahonnan lehetett kvalifikálni a CrossFit Gamesre. Végül 2018-ban jutottam ki először, rögtön második helyezést értem el, azóta minden évben indultam, többször voltam dobogós, mígnem tavaly meg is nyertem.”

Laura nagyon élvezi, hogy a falmászással ellentétben sokkal inkább közösségi élményben van része az edzéseken és a versenyeken is annak ellenére, hogy a CrossFitt sem csapatsport. Ellenben rendkívül összetett, hiszen több mozgásformából áll össze: tartalmaz súlyemelő, erőemelő és gimnasztika gyakorlatokat is, de egy versenyen van emellett úszás, futás, evezés és biciklizés is.

„Nagyon sokat készülök, napi kétszer vagy háromszor edzek, a tréningek akár két és fél, három órásak is lehetnek. Vannak rövidebbek is, a futó- vagy úszóedzések általában egyórásak. Szóval heti hat napon edzem kettőt vagy hármat, vagyis gyakorlatilag reggeltől estig.”

