Nagy sebesség, nagy kihívás, nagy dűnék - ez a Dakar Rali
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Tereprali

Minden, amit a 2026-os Dakar Raliról tudni kell

A kéthetes sivatagi odüsszeia Szaúd-Arábia homokján minden eddiginél nagyobb kihívást ígér. Nézd meg, mi vár a világ legkeményebb motorsportversenyének 2026-os kiírásán!
RedBull.hu / BL via Tim Sturtridge
11 perc olvasásUpdated on

Része a hírnek

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Stéphane Peterhansel

French driver Stéphane Peterhansel is a legend of the Dakar Rally, having won a record 14 titles – six on motorcycles and eight in a car.

FranceFrance

Toby Price

Australian off-road and rally raid racing legend Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner on two wheels.

AustraliaAustralia

Matthias Walkner

A former motocross rider, Austria's Matthias Walkner switched to rally-raid in 2015 and just three years later won the legendary Dakar Rally.

AustriaAustria

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a two-time Dakar Rally champion and GasGas Factory Racing rider who's conquered the world's toughest races. Now, he's aiming for his biggest challenge yet.

United KingdomUnited Kingdom

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpainSpain

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SwedenSweden

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is a true legend of off-road racing and is the only female motorcyclist to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpainSpain

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Harith Noah

A legend of Indian motorsport, Harith Noah made history when he became the nation's first champion at the Dakar Rally.

IndiaIndia

Összegzés

  1. 1
    Dakar: Verseny a sivatag ellen dokumentumfilm
  2. 2
    Mi a Dakar Rali?
  3. 3
    Hol kerül megrendezésre a 2026-os Dakar Rali?
  4. 4
    Mi a 2026-os Dakar Rali útvonala?
  5. 5
    Milyen újdonsággal találkozunk a 2026-os Dakar Ralin?
  6. 6
    Kik indulnak a 2026-os Dakar Ralin?
  7. 7
    Hogyan kezdődött a Dakar Rali?
  8. 8
    Mik a Dakar Rali szabályai?
  9. 9
    Hogyan navigálnak a versenyzők a Dakar Ralin?
  10. 10
    Milyen különböző járműkategóriák versenyeznek a Dakar Ralin?
  11. 11
    Dakar-sztárok és győztesek
  12. 12
    Hogyan változott a Dakar Rali az idők során?
  13. 13
    A Dakar Rali jövője?
Ahogy nincs Karácsony Kevin nélkül, úgy nincs újév Dakar nélkül, hiszen ahogy azt már megszokhattuk, szinte a szilveszteri pezsgő durranásával eldördül a világ legkeményebb terepmotorsport-versenyének 2026-os kiírása. A közel fél évszázados múltra visszatekintő esemény útja a kezdetekkor Észak-Afrika sivatagjain, később Dél-Amerika vadregényes tájain, napjainkban pedig Szaúd-Arábia végtelen homokvidékein vezet.
A kéthetes sivatagi versenymaraton 48. kiírása ismét dűnéken, hegyeken és kiszáradt folyómedreken át vezeti végig a raliversenyzők rettenthetetlen konvoját. A 2026-os Dakar január 3–17. között zajlik, melynek rajtja és célja is egyaránt Yanbu lesz. A következő kiírás vadonatúj maratoni szakaszokkal várja a legelszántabb pilótákat, akik ismét próbára tehetik fizikai, mentális és technikai határaik mellett járműveik tűrésköszöbét is.
Készülj fel erre a mintegy 8000 kilométeres kihívásra a legfrissebb Dakar-útmutatónkkal, hogy minden fontos információval felvértezve követhesd nyomon ezt az évente megrendezendő sivatagi hajszát.
01

Dakar: Verseny a sivatag ellen dokumentumfilm

A Universal Pictures, a Red Bull Studios és a Red Ceiling Production közösen készítette el a Dakar: Race Against the Desert (Verseny a sivatag ellen) című új dokumentumfilmet, Jalil Lespert rendezésében. A film mélyreható betekintést ad a 2024-es Dakar Rali kulisszái mögé, miközben a verseny meghatározó alakjait követi nyomon – köztük a sorozatban harmadik győzelmére hajtó Nasszer Al-Attijah-t, Prodrive-csapattársát, Sébastien Loeböt, valamint a legendás Carlos Sainzot.
A film május 12-től elérhető az összes jelentős streamingplatformon.
02

Mi a Dakar Rali?

A Dakar Rali a világ legnagyobb raliversenye, amelyet az FIA W2RC-világbajnokság szabályai szerint rendeznek. A versenyzők van, hogy ezer kilométert is megtesznek naponta a legkíméletlenebb terepen, ahol a defektek és a műszaki problémák mindennaposak, így a pilótáknak nemcsak gyorsnak, de sokoldalúnak és rendkívül alkalmazkodóképesnek kell lenniük. A stabil technikai tudás hatalmas előnyt jelent – a szerszámkészlet pedig elengedhetetlen társ a sivatagban.
A versenyzőknek ráadásul a nagy sebesség mellett – olykor 170 km/h – kell figyelniük az előttük lévő útvonalat, hogy időben észleljék az akadályokat. A mezőny a legváltozatosabb terepeken halad át: homokdűnéken, sziklás völgyeken, hegyvidéki ösvényeken, sőt időnként mocsaras területeken is. A navigáció GPS és útikönyv alapján történik, a kötelező ellenőrzőpontok érintése nélkül pedig büntetések járnak. Nem ritka, hogy egy-egy versenyző eltéved - sőt, a Dakar sajátos varázsának része, hogy ez szinte elkerülhetetlen.
Nasszer al-Attijah Sandriderje felverte a homokot a sivatagban

Nasszer al-Attijah Sandriderje felverte a homokot a sivatagban

© Red Bull Content Pool

03

Hol kerül megrendezésre a 2026-os Dakar Rali?

A 2026-os Dakar Rali a hatodik egymást követő kiadás, melyet a Szaúd-Arábiában rendeznek. A Dakar 2020-ban költözött a Közel-Keletre, és azóta évről évre tovább fejlődik az országban. A korábbi útvonalak bejárták a hatalmas szaúd-arábiai sivatagokat – köztük az ikonikus Üres Negyedet –, miközben olyan kulturális központokat is érintettek, mint AlUla, Ha’il, Dzsidda vagy Neom.
Az eltévedés a kaland része

Az eltévedés a kaland része

© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

04

Mi a 2026-os Dakar Rali útvonala?

A világ legkalandvágyóbb benzinvérű versenyzői Yanbuban gyülekeznek a 2026-os Dakar Rali rajttáborában. A shakedown tesztek és a műszaki ellenőrzések után január 3-án, szombaton egy 30 kilométeres prológ indítja útjára a mezőnyt. Másnap következik az első szakasz, amely szintén Yanbuból rajtol és oda is tér vissza. A második szakasztól kezdve azonban a konvoj elhagyja a tengerparti várost, és megkezdődik a sivatagi odüsszeia Szaúd-Arábia változatos homokvidékein.
A versenyzők és gépeik 14 nap alatt mintegy 8000 kilométert tesznek meg, ebből 5000 kilométert éles versenytempóban. A rali félidejében, Rijádban tartanak pihenőnapot, mielőtt a mezőny visszafordulna a finish felé. A cél január 17-én, szombaton, a 13. szakasz végén várja a versenyzőket Yanbuban. Aki teljesíti ezt a brutális kihívást, már győztesnek érezheti magát.
05

Milyen újdonsággal találkozunk a 2026-os Dakar Ralin?

A Dakar Rali közel fél évszázada feszegeti az állóképességi versenyzés határait, és a sivatagi klasszikus 48. kiadásának középpontjában ismét az innováció áll. A szervezők olyan kifinomult receptet alkottak, amely egyszerre tartja frissen a versenyt a pilóták és a nézők számára, és tartja tiszteletben a rali-raid fáradhatatlan, kalandvágyó szellemiségét.
A 2026-os Dakaron két maratoni szakasz is be van iktatva

A 2026-os Dakaron két maratoni szakasz is be van iktatva

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A 2026-os Dakar két kétnapos maratoni szakaszt tartalmaz majd, egyet-egyet a verseny mindkét hetében. Ezek váltják fel a korábbi maratoni és a 48 órás Chrono szakaszokat. A maratoni napok a verseny lényegére koncentrálnak: kizárólag a versenyzők közötti segítségnyújtás engedélyezett, külső szerviz nincs. A mezőnynek egy sátorra, egy hálózsákra és a szervezők által kiosztott élelmiszeradagokra támaszkodva kell átvészelnie az éjszakát a sivatagban.
A 2026-os útvonal négy osztott szakaszt is tartalmaz majd, amelyeken a két- és négykerekű mezőny külön indul. Ez egyrészt nagyobb biztonságot biztosít a motorosoknak, mivel az adott napon nem osztoznak a pályán az autókkal, másrészt növeli az autós versenyzők és navigátoraik terhét is, hiszen nem lesz előttük egy jól látható motoros nyomvonal, ami eddig sokszor iránymutatóként szolgált. Az eredmény: még nagyobb navigációs kihívás és taktikai mélység.
06

Kik indulnak a 2026-os Dakar Ralin?

A Dakar a világ legjobb off-road tehetségeit vonzza, és ez alól a 2026-os kiadás sem kivétel. Az elit autós kategóriában (Ultimate Class) igazi nehézsúlyú összecsapásokra számíthatunk, köztük olyan legendás versenyzőkre, mint Carlos Sainz, Nasszer Al-Attijah, Sébastien Loeb, Seth Quintero vagy a címvédő Jazid Al-Rajhi. A mezőnyt a legkülönfélébb csúcsgépek színesítik, a Ford Raptor T1+-tól a Dacia Sandrideren át a jól bevált Toyota Hiluxig.
Daniel Sanders a prológtól egészen a célig vezette a 2025-ös Dakart

Daniel Sanders a prológtól egészen a célig vezette a 2025-ös Dakart

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

A 2026-os Dakaron visszatér Land Rover is: a márka a Defender Dakar D7X-R-rel debütál a Stock kategóriában. A brit gyártó autóját a 14-szeres Dakar-győztes Stéphane Peterhansel irányítja, míg mellette Rokas Baciuška és Sara Price ül volán mögé.
A motoros mezőnyben Daniel “Chucky” Sanders próbálja megvédeni 2025-ös címét, amellyel a Red Bull KTM Factory Racing történetének 20. Dakar-győzelmét szerezte meg. Sanders Luciano Benavidesszel és Edgar Canettel együtt azon lesz, hogy ismét a narancssárga zászló lobogjon a dobogó legtetején.
07

Hogyan kezdődött a Dakar Rali?

A Dakar Ralin minden évben kőkemény terep vár a versenyzőkre

A Dakar Ralin minden évben kőkemény terep vár a versenyzőkre

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

A Dakar Rali eredetileg Párizs–Dakar Rali néven indult útjára, melyet először 1978-ban rendezték meg, a versenyzők pedig 1979 elején értek célba. A mezőny Párizsból rajtolt, Spanyolországon és Marokkón át egészen a Szahara mélyéig haladt, mielőtt megérkezett a legendás befutóhoz, Szenegálba. A versenyt a kalandor Thierry Sabine álmodta meg - aki korábban részt vett az Abidjan–Nice Ralin -, miután egy alkalommal eltévedt a Szaharában, és felismerte egy hosszú távú terepverseny megrendezésének lehetőségét, amely a sebesség, az állóképesség, az elszántság és a navigáció erőpróbája.
08

Mik a Dakar Rali szabályai?

A Dakar Rali szabályozása az FIA World Rally-Raid szerint van. A versenyzők naponta több száz, összességében pedig több ezer kilométert tesznek meg közutakon, hogy eljussanak az egyes off-road speciális szakaszok rajtjához. A rajtsorrendet általában az előző napi eredmények alapján határozzák meg, és aki nem ér időben a rajtvonalhoz, időbüntetésre számíthat.
A szervezők a szakaszok részletes útvonalát egészen a rajtig titokban tartják, a digitális itiner csak közvetlenül az indulás előtt válik elérhetővé. Bár a versenyzők GPS-t is használnak, az útvonalkönyv az egyetlen megbízható forrás a kötelező pontokról és a különféle veszélyekről. A résztvevők az idővel versenyezve próbálják a lehető leggyorsabban teljesíteni a speciálokat, miközben ismeretlen, gyakran alattomos terepen kell navigálniuk, eltévedés és büntetés nélkül.
A szakaszok teljesítése után a konvoj közúton halad tovább a következő bivakba – egy gigantikus, mobil szervizparkba, ahol szerelők, étkeztetés, zuhanyzók és lakóautók várják a mezőnyt a befogadó város közelében. A kétnapos maratoni szakaszok során viszont minden megváltozik: a versenyzők a sivatagban táboroznak, támogatók és szervizcsapat nélkül. A maratoni szabályok értelmében kizárólag ők maguk nyúlhatnak a járműveikhez – itt mutatkozik meg igazán, ki mennyire sokoldalú és kitartó.
09

Hogyan navigálnak a versenyzők a Dakar Ralin?

A versenyzők egy útikönyvet – vagyis itinert – követnek, amely pontosan rögzíti az útvonalat, az ellenőrzőpontokat, a távolságokat, valamint az út mentén található akadályokat és veszélyforrásokat. A navigáció GPS-szel támogatott, ám az itiner jelenti az elsődleges iránymutatást. A mezőny gyakran a versenytársak keréknyomait is követheti, kivéve amikor "útnyitásban” vannak, vagyis ők haladnak elöl egy addig érintetlen útvonalon. A gyakorlott versenyzők részletes jegyzetekkel egészítik ki az útikönyvet, és annak minden egyes jelzését pontosan követik a szakasz minden fordulatánál.
10

Milyen különböző járműkategóriák versenyeznek a Dakar Ralin?

A 2025-ös Dakaron hét kategóriában több mint 800 versenyző állt rajthoz motor, autó, challenger, SSV, kamion, M1000 és Classic kategóriákban. Az 1978-as első – akkor még Párizs–Dakar – kiadásban csak autók, motorok és teherautók versenyeztek, majd az évtizedek során újabb kategóriák csatlakoztak a mezőnyhöz.
A Challenger (T3) és az SSV (T4) osztályokban könnyű, terepversenyzésre fejlesztett UTV-k és buggy-k szerepelnek, amelyeket 2017-ben integráltak a Dakar programjába. Az M1000 kategória az innováció terepe: itt olyan jövőbe mutató prototípusok indulnak, amelyek például hidrogénhajtással vagy más fenntartható technológiákkal működnek.
A 2021-ben bemutatott Classics kategória pedig a Dakar történelmének tiszteletadásaként született meg. Ebben a mezőnyben a rali korábbi évtizedeinek ikonikus gépei térnek vissza – többek között Porsche 924-esek, Toyota Land Cruiserek, Nissan Pathfinderek és Mitsubishi Pajerók - , hogy ismét végigküzdjék magukat a sivatagon.
11

Dakar-sztárok és győztesek

Az 1980-as és 90-es években a Dakart olyan neves motorsportsztárok uralták, mint Didier Auriol, Ari Vätanen és René Metge, miközben olyan ismert nevek is rajthoz álltak, mint a Le Mans-győztes Jacky Ickx. Vätanen és Juha Kankkunen drámai győzelmei a Peugeot színeiben a 80-as évek végén mély benyomást tettek a közönségre, és jelentősen hozzájárultak a Dakar presztízsének növekedéséhez. Ugyanebben az időszakban Jan De Rooy turbómotoros Daf teherautói gyakran gyorsabbak voltak, mint a legtöbb autó, bizonyítva, hogy az innováció és a különcség kéz a kézben jár ezen a versenyen.
Stéphane Peterhansel már jóval azelőtt kiérdemelte a "Mr. Dakar” becenevet, hogy megszerezte volna rekordnak számító 14. győzelmét a ralin. A francia pilóta 1988-ban debütált a Dakaron, hat sikert aratott motorral, majd autóra váltva további nyolc elsőséget ünnepelhetett. Ő a verseny történetének legeredményesebb versenyzője mind az összesített, mind a motoros és autós kategóriákban.
2001-ben Jutta Kleinschmidt lett az első női Dakar-győztes, míg tizenhárom évvel később Cristina Gutiérrez a Challenger kategóriában aratott hibátlan vezetésével írta be magát a történelembe. 2009-ben Giniel De Villiers vált az első afrikai pilótává, aki megnyerte a versenyt, míg 2011-ben a katari Nasser Al-Attijah lett az első közel-keleti bajnok.
2022-ben a mindössze 20 éves Seth Quintero megdöntötte az egyetlen Dakaron elért legtöbb szakaszgyőzelem rekordját lenyűgöző, 12 első hellyel. 2024-ben pedig Carlos Sainz győzött az Ultimate osztályban az elektromos hajtásláncú Audi RS Q e-tronnal, új fejezetet nyitva a verseny történetében.
12

Hogyan változott a Dakar Rali az idők során?

A francia kalandor, Thierry Sabine víziója nyomán indult útjára 1978-ban a Párizs–Dakar Rali, amely Franciaországból indult, átszelte Afrikát, és a szenegáli Dakarban ért véget. Azóta a verseny a nemzetközi motorsport-naptár meghatározó eseményévé vált, mely egyfajta felvezetése a WRC-versenynaptár első versenyének, a Monte-Carlo Ralinak.
Cyril Despres a 2020-as Dakaron

Cyril Despres a 2020-as Dakaron

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Az útvonal minden évben változik: a Dakar korábban szinte egész Afrikát bejárta, érintve többek között Kairót és akár Fokvárost is. 2009-ben a verseny Dél-Amerikába költözött, ahol Argentína, Chile, Peru, Paraguay és Bolívia útjain haladt a konvoj, átszelve az Andokat és az Atacama-sivatagot. 2020-tól a Dakar Szaúd-Arábiában zajlik, ahol újabb, még lenyűgözőbb terepeket fedeztek fel a résztvevők számára.
13

A Dakar Rali jövője?

Az európai, afrikai és dél-amerikai kalandokat követően a Dakar Rali új otthonává Szaúd-Arábia vált. A Dakar mindig is a határok feszegetéséről szólt, és hosszabb távú tervei között szerepel, hogy a verseny a Közel-Kelet más országaiba is eljusson. Az esemény a versenyzők és csapatok számára is megújult, új kategóriákkal bővült, például a Challenger osztállyal, amely megfizethetőbb lehetőséget kínál a kisebb csapatoknak, és megnyitja az utat a következő generáció számára. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség jegyében a Dakar 2030-ra szén-dioxid-semlegességet céloz meg, miközben továbbra is a versenytechnológia élvonalában marad, különösen az M1000 kategóriában és azon túl.

Része a hírnek

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Stéphane Peterhansel

French driver Stéphane Peterhansel is a legend of the Dakar Rally, having won a record 14 titles – six on motorcycles and eight in a car.

FranceFrance

Toby Price

Australian off-road and rally raid racing legend Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner on two wheels.

AustraliaAustralia

Matthias Walkner

A former motocross rider, Austria's Matthias Walkner switched to rally-raid in 2015 and just three years later won the legendary Dakar Rally.

AustriaAustria

Sam Sunderland

Sam Sunderland is a two-time Dakar Rally champion and GasGas Factory Racing rider who's conquered the world's toughest races. Now, he's aiming for his biggest challenge yet.

United KingdomUnited Kingdom

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpainSpain

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SwedenSweden

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is a true legend of off-road racing and is the only female motorcyclist to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpainSpain

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Harith Noah

A legend of Indian motorsport, Harith Noah made history when he became the nation's first champion at the Dakar Rally.

IndiaIndia
Tereprali