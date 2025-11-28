Minden, amit a 2026-os Dakar Raliról tudni kell

Ahogy nincs Karácsony Kevin nélkül, úgy nincs újév Dakar nélkül, hiszen ahogy azt már megszokhattuk, szinte a szilveszteri pezsgő durranásával eldördül a világ legkeményebb terepmotorsport-versenyének 2026-os kiírása. A közel fél évszázados múltra visszatekintő esemény útja a kezdetekkor Észak-Afrika sivatagjain, később Dél-Amerika vadregényes tájain, napjainkban pedig Szaúd-Arábia végtelen homokvidékein vezet.

A kéthetes sivatagi versenymaraton 48. kiírása ismét dűnéken, hegyeken és kiszáradt folyómedreken át vezeti végig a raliversenyzők rettenthetetlen konvoját. A 2026-os Dakar január 3–17. között zajlik, melynek rajtja és célja is egyaránt Yanbu lesz. A következő kiírás vadonatúj maratoni szakaszokkal várja a legelszántabb pilótákat, akik ismét próbára tehetik fizikai, mentális és technikai határaik mellett járműveik tűrésköszöbét is.

Készülj fel erre a mintegy 8000 kilométeres kihívásra a legfrissebb Dakar-útmutatónkkal, hogy minden fontos információval felvértezve követhesd nyomon ezt az évente megrendezendő sivatagi hajszát.

01 Dakar: Verseny a sivatag ellen dokumentumfilm

A Universal Pictures, a Red Bull Studios és a Red Ceiling Production közösen készítette el a Dakar: Race Against the Desert (Verseny a sivatag ellen) című új dokumentumfilmet, Jalil Lespert rendezésében. A film mélyreható betekintést ad a 2024-es Dakar Rali kulisszái mögé, miközben a verseny meghatározó alakjait követi nyomon – köztük a sorozatban harmadik győzelmére hajtó Nasszer Al-Attijah-t, Prodrive-csapattársát, Sébastien Loeböt, valamint a legendás Carlos Sainzot.

A film május 12-től elérhető az összes jelentős streamingplatformon.

02 Mi a Dakar Rali?

A Dakar Rali a világ legnagyobb raliversenye, amelyet az FIA W2RC-világbajnokság szabályai szerint rendeznek. A versenyzők van, hogy ezer kilométert is megtesznek naponta a legkíméletlenebb terepen, ahol a defektek és a műszaki problémák mindennaposak, így a pilótáknak nemcsak gyorsnak, de sokoldalúnak és rendkívül alkalmazkodóképesnek kell lenniük. A stabil technikai tudás hatalmas előnyt jelent – a szerszámkészlet pedig elengedhetetlen társ a sivatagban.

A versenyzőknek ráadásul a nagy sebesség mellett – olykor 170 km/h – kell figyelniük az előttük lévő útvonalat, hogy időben észleljék az akadályokat. A mezőny a legváltozatosabb terepeken halad át: homokdűnéken, sziklás völgyeken, hegyvidéki ösvényeken, sőt időnként mocsaras területeken is. A navigáció GPS és útikönyv alapján történik, a kötelező ellenőrzőpontok érintése nélkül pedig büntetések járnak. Nem ritka, hogy egy-egy versenyző eltéved - sőt, a Dakar sajátos varázsának része, hogy ez szinte elkerülhetetlen.

Nasszer al-Attijah Sandriderje felverte a homokot a sivatagban © Red Bull Content Pool

03 Hol kerül megrendezésre a 2026-os Dakar Rali?

A 2026-os Dakar Rali a hatodik egymást követő kiadás, melyet a Szaúd-Arábiában rendeznek. A Dakar 2020-ban költözött a Közel-Keletre, és azóta évről évre tovább fejlődik az országban. A korábbi útvonalak bejárták a hatalmas szaúd-arábiai sivatagokat – köztük az ikonikus Üres Negyedet –, miközben olyan kulturális központokat is érintettek, mint AlUla, Ha’il, Dzsidda vagy Neom.

Az eltévedés a kaland része © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

04 Mi a 2026-os Dakar Rali útvonala?

A világ legkalandvágyóbb benzinvérű versenyzői Yanbuban gyülekeznek a 2026-os Dakar Rali rajttáborában. A shakedown tesztek és a műszaki ellenőrzések után január 3-án, szombaton egy 30 kilométeres prológ indítja útjára a mezőnyt. Másnap következik az első szakasz, amely szintén Yanbuból rajtol és oda is tér vissza. A második szakasztól kezdve azonban a konvoj elhagyja a tengerparti várost, és megkezdődik a sivatagi odüsszeia Szaúd-Arábia változatos homokvidékein.

A versenyzők és gépeik 14 nap alatt mintegy 8000 kilométert tesznek meg, ebből 5000 kilométert éles versenytempóban. A rali félidejében, Rijádban tartanak pihenőnapot, mielőtt a mezőny visszafordulna a finish felé. A cél január 17-én, szombaton, a 13. szakasz végén várja a versenyzőket Yanbuban. Aki teljesíti ezt a brutális kihívást, már győztesnek érezheti magát.

05 Milyen újdonsággal találkozunk a 2026-os Dakar Ralin?

A Dakar Rali közel fél évszázada feszegeti az állóképességi versenyzés határait, és a sivatagi klasszikus 48. kiadásának középpontjában ismét az innováció áll. A szervezők olyan kifinomult receptet alkottak, amely egyszerre tartja frissen a versenyt a pilóták és a nézők számára, és tartja tiszteletben a rali-raid fáradhatatlan, kalandvágyó szellemiségét.

A 2026-os Dakaron két maratoni szakasz is be van iktatva © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A 2026-os Dakar két kétnapos maratoni szakaszt tartalmaz majd, egyet-egyet a verseny mindkét hetében. Ezek váltják fel a korábbi maratoni és a 48 órás Chrono szakaszokat. A maratoni napok a verseny lényegére koncentrálnak: kizárólag a versenyzők közötti segítségnyújtás engedélyezett, külső szerviz nincs. A mezőnynek egy sátorra, egy hálózsákra és a szervezők által kiosztott élelmiszeradagokra támaszkodva kell átvészelnie az éjszakát a sivatagban.

A 2026-os útvonal négy osztott szakaszt is tartalmaz majd, amelyeken a két- és négykerekű mezőny külön indul. Ez egyrészt nagyobb biztonságot biztosít a motorosoknak, mivel az adott napon nem osztoznak a pályán az autókkal, másrészt növeli az autós versenyzők és navigátoraik terhét is, hiszen nem lesz előttük egy jól látható motoros nyomvonal, ami eddig sokszor iránymutatóként szolgált. Az eredmény: még nagyobb navigációs kihívás és taktikai mélység.

06 Kik indulnak a 2026-os Dakar Ralin?

A Dakar a világ legjobb off-road tehetségeit vonzza, és ez alól a 2026-os kiadás sem kivétel. Az elit autós kategóriában (Ultimate Class) igazi nehézsúlyú összecsapásokra számíthatunk, köztük olyan legendás versenyzőkre, mint Carlos Sainz, Nasszer Al-Attijah, Sébastien Loeb, Seth Quintero vagy a címvédő Jazid Al-Rajhi. A mezőnyt a legkülönfélébb csúcsgépek színesítik, a Ford Raptor T1+-tól a Dacia Sandrideren át a jól bevált Toyota Hiluxig.

Daniel Sanders a prológtól egészen a célig vezette a 2025-ös Dakart © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

A 2026-os Dakaron visszatér Land Rover is: a márka a Defender Dakar D7X-R-rel debütál a Stock kategóriában. A brit gyártó autóját a 14-szeres Dakar-győztes Stéphane Peterhansel irányítja, míg mellette Rokas Baciuška és Sara Price ül volán mögé.

A motoros mezőnyben Daniel “Chucky” Sanders próbálja megvédeni 2025-ös címét, amellyel a Red Bull KTM Factory Racing történetének 20. Dakar-győzelmét szerezte meg. Sanders Luciano Benavidesszel és Edgar Canettel együtt azon lesz, hogy ismét a narancssárga zászló lobogjon a dobogó legtetején.

07 Hogyan kezdődött a Dakar Rali?

A Dakar Ralin minden évben kőkemény terep vár a versenyzőkre © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

A Dakar Rali eredetileg Párizs–Dakar Rali néven indult útjára, melyet először 1978-ban rendezték meg, a versenyzők pedig 1979 elején értek célba. A mezőny Párizsból rajtolt, Spanyolországon és Marokkón át egészen a Szahara mélyéig haladt, mielőtt megérkezett a legendás befutóhoz, Szenegálba. A versenyt a kalandor Thierry Sabine álmodta meg - aki korábban részt vett az Abidjan–Nice Ralin -, miután egy alkalommal eltévedt a Szaharában, és felismerte egy hosszú távú terepverseny megrendezésének lehetőségét, amely a sebesség, az állóképesség, az elszántság és a navigáció erőpróbája.

08 Mik a Dakar Rali szabályai?

A Dakar Rali szabályozása az FIA World Rally-Raid szerint van. A versenyzők naponta több száz, összességében pedig több ezer kilométert tesznek meg közutakon, hogy eljussanak az egyes off-road speciális szakaszok rajtjához. A rajtsorrendet általában az előző napi eredmények alapján határozzák meg, és aki nem ér időben a rajtvonalhoz, időbüntetésre számíthat.

A szervezők a szakaszok részletes útvonalát egészen a rajtig titokban tartják, a digitális itiner csak közvetlenül az indulás előtt válik elérhetővé. Bár a versenyzők GPS-t is használnak, az útvonalkönyv az egyetlen megbízható forrás a kötelező pontokról és a különféle veszélyekről. A résztvevők az idővel versenyezve próbálják a lehető leggyorsabban teljesíteni a speciálokat, miközben ismeretlen, gyakran alattomos terepen kell navigálniuk, eltévedés és büntetés nélkül.

A szakaszok teljesítése után a konvoj közúton halad tovább a következő bivakba – egy gigantikus, mobil szervizparkba, ahol szerelők, étkeztetés, zuhanyzók és lakóautók várják a mezőnyt a befogadó város közelében. A kétnapos maratoni szakaszok során viszont minden megváltozik: a versenyzők a sivatagban táboroznak, támogatók és szervizcsapat nélkül. A maratoni szabályok értelmében kizárólag ők maguk nyúlhatnak a járműveikhez – itt mutatkozik meg igazán, ki mennyire sokoldalú és kitartó.

09 Hogyan navigálnak a versenyzők a Dakar Ralin?

A versenyzők egy útikönyvet – vagyis itinert – követnek, amely pontosan rögzíti az útvonalat, az ellenőrzőpontokat, a távolságokat, valamint az út mentén található akadályokat és veszélyforrásokat. A navigáció GPS-szel támogatott, ám az itiner jelenti az elsődleges iránymutatást. A mezőny gyakran a versenytársak keréknyomait is követheti, kivéve amikor "útnyitásban” vannak, vagyis ők haladnak elöl egy addig érintetlen útvonalon. A gyakorlott versenyzők részletes jegyzetekkel egészítik ki az útikönyvet, és annak minden egyes jelzését pontosan követik a szakasz minden fordulatánál.

10 Milyen különböző járműkategóriák versenyeznek a Dakar Ralin?

A 2025-ös Dakaron hét kategóriában több mint 800 versenyző állt rajthoz motor, autó, challenger, SSV, kamion, M1000 és Classic kategóriákban. Az 1978-as első – akkor még Párizs–Dakar – kiadásban csak autók, motorok és teherautók versenyeztek, majd az évtizedek során újabb kategóriák csatlakoztak a mezőnyhöz.

A Challenger (T3) és az SSV (T4) osztályokban könnyű, terepversenyzésre fejlesztett UTV-k és buggy-k szerepelnek, amelyeket 2017-ben integráltak a Dakar programjába. Az M1000 kategória az innováció terepe: itt olyan jövőbe mutató prototípusok indulnak, amelyek például hidrogénhajtással vagy más fenntartható technológiákkal működnek.

A 2021-ben bemutatott Classics kategória pedig a Dakar történelmének tiszteletadásaként született meg. Ebben a mezőnyben a rali korábbi évtizedeinek ikonikus gépei térnek vissza – többek között Porsche 924-esek, Toyota Land Cruiserek, Nissan Pathfinderek és Mitsubishi Pajerók - , hogy ismét végigküzdjék magukat a sivatagon.

11 Dakar-sztárok és győztesek

Az 1980-as és 90-es években a Dakart olyan neves motorsportsztárok uralták, mint Didier Auriol, Ari Vätanen és René Metge, miközben olyan ismert nevek is rajthoz álltak, mint a Le Mans-győztes Jacky Ickx. Vätanen és Juha Kankkunen drámai győzelmei a Peugeot színeiben a 80-as évek végén mély benyomást tettek a közönségre, és jelentősen hozzájárultak a Dakar presztízsének növekedéséhez. Ugyanebben az időszakban Jan De Rooy turbómotoros Daf teherautói gyakran gyorsabbak voltak, mint a legtöbb autó, bizonyítva, hogy az innováció és a különcség kéz a kézben jár ezen a versenyen.

Stéphane Peterhansel már jóval azelőtt kiérdemelte a "Mr. Dakar” becenevet, hogy megszerezte volna rekordnak számító 14. győzelmét a ralin. A francia pilóta 1988-ban debütált a Dakaron, hat sikert aratott motorral, majd autóra váltva további nyolc elsőséget ünnepelhetett. Ő a verseny történetének legeredményesebb versenyzője mind az összesített, mind a motoros és autós kategóriákban.

2001-ben Jutta Kleinschmidt lett az első női Dakar-győztes, míg tizenhárom évvel később Cristina Gutiérrez a Challenger kategóriában aratott hibátlan vezetésével írta be magát a történelembe . 2009-ben Giniel De Villiers vált az első afrikai pilótává, aki megnyerte a versenyt, míg 2011-ben a katari Nasser Al-Attijah lett az első közel-keleti bajnok.

2022-ben a mindössze 20 éves Seth Quintero megdöntötte az egyetlen Dakaron elért legtöbb szakaszgyőzelem rekordját lenyűgöző, 12 első hellyel. 2024-ben pedig Carlos Sainz győzött az Ultimate osztályban az elektromos hajtásláncú Audi RS Q e-tronnal, új fejezetet nyitva a verseny történetében.

12 Hogyan változott a Dakar Rali az idők során?

A francia kalandor, Thierry Sabine víziója nyomán indult útjára 1978-ban a Párizs–Dakar Rali, amely Franciaországból indult, átszelte Afrikát, és a szenegáli Dakarban ért véget. Azóta a verseny a nemzetközi motorsport-naptár meghatározó eseményévé vált, mely egyfajta felvezetése a WRC-versenynaptár első versenyének, a Monte-Carlo Ralinak.

Cyril Despres a 2020-as Dakaron © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Az útvonal minden évben változik: a Dakar korábban szinte egész Afrikát bejárta, érintve többek között Kairót és akár Fokvárost is. 2009-ben a verseny Dél-Amerikába költözött, ahol Argentína, Chile, Peru, Paraguay és Bolívia útjain haladt a konvoj, átszelve az Andokat és az Atacama-sivatagot. 2020-tól a Dakar Szaúd-Arábiában zajlik, ahol újabb, még lenyűgözőbb terepeket fedeztek fel a résztvevők számára.

13 A Dakar Rali jövője?

Az európai, afrikai és dél-amerikai kalandokat követően a Dakar Rali új otthonává Szaúd-Arábia vált. A Dakar mindig is a határok feszegetéséről szólt, és hosszabb távú tervei között szerepel, hogy a verseny a Közel-Kelet más országaiba is eljusson. Az esemény a versenyzők és csapatok számára is megújult, új kategóriákkal bővült, például a Challenger osztállyal, amely megfizethetőbb lehetőséget kínál a kisebb csapatoknak, és megnyitja az utat a következő generáció számára. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség jegyében a Dakar 2030-ra szén-dioxid-semlegességet céloz meg, miközben továbbra is a versenytechnológia élvonalában marad, különösen az M1000 kategóriában és azon túl.