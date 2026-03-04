Red Bull Basement: szükség van a pozitív élményekre

Mint már biztosan jól tudjátok, már elindult a jelentkezés a Red Bull Basement 2026 -ra, arra a globális innovációs inkubátorra, melyben mentorok és a mesterséges intelligencia segíti a világ minden tájáról érkező innovátorokat abban, hogy ötleteik valósággá válhassanak.

Magyarországon már többször is megrendezték a Red Bull Basementet, például 2022-ben is, amikor Lengyel Kristóf nyert a Smart Capacit Systemmel, vagyis az okos energiafelhasználásra alapuló ötletével. Kristóf ráadásul az isztambuli világdöntőben is elkápráztatta a zsűrit, hiszen az ötlete világszinten bekerült a legjobb 10 közé.

Négy év telt el azóta – Kristóf pedig elmesélte most nekünk, hogyan emlékszik vissza a Red Bull Basement 2022-re.

„Nagyon jó emlék: rengeteget tanultam, remek kapcsolatokat szereztem. Szeretek rá visszagondolni, szoktam nézegetni a képeket, sokat adott nekem. Két évvel ezelőtt pedig segíthettem az akkori magyar bajnoknak, Nagyvári Dávidnak, átadhattam neki az élményeket, és persze rajta is láttam, hogy sokat adott neki a Red Bull Basement. A csúcs persze az isztambuli világdöntő volt, főleg, hogy az előzőt meg sem tudták rendezni a Covid miatt, nagyon élveztem, hogy a miénket már sikerült.”

Lengyel Kristóf még a Red Bull Basement 2022 győzteseként © Ádám Bertalan / Red Bull Content Pool

Smart Capacit Systemről Kristóf legutóbb 2024-ben adott nekünk helyzetjelentést , akkor úgy álltak, hogy a szoftvert lefejlesztették, és a munkahelyén az irodában használták is a rendszert, és működött is. Kíváncsiak voltunk, sikerült-e már belépni vele a piacra.

„A Red Bull Basement világdöntője után próbáltam meglovagolni a startup hullámot: sikerült összeismerkedni a Design Terminallal, voltam a Cápák közöttben. Lett volna egy nagyon jó lehetőségünk az MVM Edison startupversenyén, viszont ott sajnos annyira nem láttak fantáziát az ötletben. Sok helyen voltunk, de nem sikerült elindítani a dolgot. Közben viszont meg már foglalkoztam egy csomó minden mással, és, mint kiderült, a technológia is elment kicsit mellettünk. 2022-ben még tök nagy újdonság volt az OCPP töltési protokoll, amit a Smart Capacit System használt, de tavaly realizáltam, hogy már mennyi újdonság van e téren. Viszont a Red Bull Basementnek köszönhetően így is sok különböző ötlet megvalósulását láttam, rengeteget tanultam. Sajnálom, hogy végül nem jött össze, valószínűleg én is hibáztam, meg nem jókor voltam jó helyen.”

Kristóf két évvel ezelőtt már zsűriként tért vissza a versenyre.

„Nagyon jó élmény volt. Úgy készültünk az eseményre, hogy csináltunk egy workshopot a Corvinuson, hogy egy kicsit reklámozzuk a Red Bull Basementet. El kellett magyarázni, hogy ez valójában egy ötletverseny, itt nem arról van szó, hogy már teljes pénzügyi tervet kérnek a nevezőktől. Picit tudatosítani kellett, hogy itt egyáltalán nem probléma, ha még nincs egy kiforrott valamid. És átment az üzenet, sokan jelentkeztek onnan és be is kerültek. Zsűritagnak lenni is tök érdekes volt, mindenkinek meg voltak a saját szempontjai, jó volt látni, hogy másnak mi a fontos. Én technikai háttérrel jöttem, nekem a pontosabb megfogalmazások tetszettek, amikor látszott, hogy a résztvevők szakértői a témának. De a mai világnak nagyon fontos része a marketing, a közösségi média – nálam ezen annyira nem volt a fókusz, míg más zsűritagnál igen, így többféle nézőpont alapján tudtuk kiválasztani a győztest.”

A Red Bull Basement 2026-os kiírásában már nagyon fontos szerepet kap a mesterséges intelligencia – ez 4 évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt így.

„Nálunk még egyáltalán nem kapott szerepet az AI, még én is csak pedzegettem, hogy az adatfeldolgozást lehetne vele modellezni, de akkoriban még inkább az energiafelhasználás, a szemétgyűjtés, az újrahasznosítás kapott főbb szerepet. Szerintem annyiban változtatta meg az AI a Red Bull Basementet, hogy sokkal egyszerűbb a mechanikus feladatokat megoldani – ezt egyébként tapasztalom a mindennapi munkám során is. Egy üzleti tervet 2022-ben még napok munkája volt átgondolni, manapság az AI órákon belül megcsinálja a biznisztervet arculattal együtt. Érdekes koncepció, hogy a verseny során az AI segít, ha nincs ötleted. Ez tetszik, mert manapság már nem az ötletre alapoznak a cégek: a lényeg, hogy legyen jó a csapatod és a megvalósítás. Ezzel be lehet rántani a Red Bull Basementbe egy csomó olyan embert, aki tök jó ebben, csak nincsen ötlete, és ezért nem meri kipróbálni magát.”

Végül arra kértük Kristófot, a bizonytalankodóknak mondja el: miért éri meg mindenképp részt venni a Red Bull Basementen.

„Mert egy hatalmas élmény! Közben pedig sokat lehet tanulni és érdekes emberekkel találkozni. Szükség van az ilyen pozitív élményekre a mai világban, amikor mindenhonnan csak rossz híreket hallunk. Tök érdekes ötletekkel lehet találkozni, olyan emberekével, akiket érdekel a világ sorsa. Engem például feldobott, hogy azt láttam, nemcsak engem érdekel, hogyan lehet tudatosan használni az energiát, hanem másokat is.”

A magyar bajnok ráadásul a több mint 40 résztvevő ország legjobbjaival együtt meghívást kap az egyedülálló világdöntőre az Egyesült Államok technológiai központjába, a Szilícium-völgybe, ahol egy 100 ezer dolláros értékű saját tőke nélküli finanszírozásért, valamint egy olyan erőforrás- és eszközcsomagért versengenek, ami segíti őket vállalkozásuk elindításában.

A jelentkezés határidő: 2026. április 27.

