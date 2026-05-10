Red Bull Four 2 Score: kialakult az országos döntő mezőnye

A Fekete Sereg, a Cageball Warriors és a Cicimacik csapatával lett teljes a Red Bull Four 2 Score május végi, országos döntőjének mezőnye. A magyar bajnok a kanadai globális döntőben 20 nemzet legjobbjai ellen képviselheti hazánkat.
A győri torna után a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezték a Red Bull Four 2 Score második magyar selejtezőjét, ahonnan újabb három csapat kvalifikálhatta magát az országos döntőre. A világ legnagyobb kispályás amatőr futballtornáján a szabályok továbbra is különlegesek: a négyfős csapatok kapus nélkül (egy opcionális cserével) tízperces meccseket vívnak egymással, miközben az első és utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítanak.
A kétnapos budapesti selejtező 64 csapat részvételével kezdődött: pénteken rendezték a csoportkört a TF Napok keretében, vagyis igazi fesztiválhangulatban. A maratoni nap végére 32 csapat maradt talpon, melyek szombaton már kieséses rendszerben szálltak harcba a továbbjutó helyekért. A legnagyobb téttel bíró meccsek az elődöntők és a bronzmérkőzés voltak, hiszen ezek már közvetlenül az országos döntőbe jutásról döntöttek.
A Red Bull Four 2 Score 2026-os kiadásának második hazai selejtezőjét végül a veretlen Fekete Sereg nyerte meg, a döntőben 1–0-ra legyőzve a Cageball Warriors csapatát. A harmadik továbbjutó helyet a Cicimacik csapata szerezte meg, miután a bronzmérkőzésen 6–1-re intézte el a Sespanyol együttesét.
Ők hárman csatlakoztak tehát a korábbi, győri továbbjutókhoz, a Croissant, az FST és az East Great Fall csapatához. Rajtuk kívül ott lesz még az országos döntőben a Szoboszlai Dominik gyerekkori barátja vezette címvédő, a Dominaters; a Premier League-ben is megforduló, 42-szeres válogatott Torghelle Sándor és a 16-szoros válogatott újpesti ikon, Kabát Péter által a kiesők mezőnyéből összeállított egy-egy válogatott, illetve a 95-szörös válogatott Juhász Roland, a népszerű előadó, Gyuris Bence és freestyle focista, Nabil Hamza is delegál egy-egy együttest.
Ez az összesen 12 csapat száll harcba egymással május 31-én az országos fináléban, hogy eldöntsék, melyik az az egy, amelyik ott lehet Torontóban a világ több mint 20 nemzetének csapata között a globális döntőben.
