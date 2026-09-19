47 csapat áll rajthoz a budapesti Red Bull Ládaderbin!

47 elszánt csapat, 47 kreatív járgány az immár negyedik alkalommal megrendezendő budapesti Red Bull Ládaderbin – vasárnap 13 órakor elrajtol az év egyik legizgalmasabb, egyben legőrültebb eseménye a Tabánban! Sztárok a zsűriben és a versenyzők között – ezt kár lenne kihagyni.
Vannak köztük rutinos ládaépítők és „elsőbálozók”. Vannak autószerelők, és olyanok, akik a YouTube-ról tanultak meg hegeszteni. Akad, aki az El Caminón edződött, más Ironmant teljesített, megint más a televíziós szakmából érkezik, és van olyan is, aki a párizsi olimpián aratott sikerekből merít erőt. Tűzoltó, műsorvezető, közgazdász, IT-szakember, zenész, profi sportoló és műkereskedő – hogy csak néhányat említsünk a résztvevők foglalkozása közül.
Arra tehát nem lehet panasz, hogy az 47 tagú mezőny nem lesz kellően színes. És ha ez nem lenne elég közönségcsalogató: kivétel nélkül mindenki kiemeli a bemutatkozásában, hogy egy ilyen eseményhez a vállalkozó kedven és a kreativitáson kívül biztosan kell egy csipetnyi őrültség is. Máskülönben nem születnének meg ezek a különleges járművek, és egyáltalán nem lenne olyan versenyző, aki vállalja, hogy megméreti magát velük a Tabán lejtőin.
Anélkül, hogy kulisszatitkokat árulnánk el (mert ezt mindenkinek élőben kell látnia), elmondhatjuk, hogy a valódi és önjelölt mérnökzsenik fantáziája most sem ismert határokat – így azután lesz a járművek között száguldó üllő, guruló versenykád, Nimbus2000-es, marsjáró vagy éppen kiszuperált kajakból fabrikált „formulaautó”.
Akadt, aki guberálta az alkatrészeket, más újrahasznosított anyagot használt, volt, aki eddig pénzért épített filmes járgányokat, most pedig a saját kedvére kreatívkodott – egy szó, mint száz: nagy buli készül a Tabánban, a Red Bull Ládaderbin.
A helyszínen a hangulatról három műsorvezető, Miller Dávid, Nagy Viktor és Osbáth Norbert (Pamkutya) gondoskodik – az ő kommentálásukkal követhetik végig a Red Bull Ládaderbi eseményeit a helyszínen szurkolók, és ők készítik az interjúkat a versenyzőkkel.
S hogy mi dönt a győzelemről? Nem csupán a sebesség és az időeredmény, hanem az is, hogy mennyire ötletes az adott járgány, és hogy milyen produkcióval készül a csapat a rajt előtt. Ennek megítélése és pontozása pedig a zsűri dolga, amelyet ismert és elismert emberek alkotnak: Besenyei Péter, ByeAlex, Mehringer Marci, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs.
És akkor nézzük, milyen előírásoknak kell megfelelniük azoknak a „ládáknak”, amelyek rajthoz állnak a Red Bull Ládaderbin: a saját hajtású, „házi építésű” járművek legfeljebb 2 méter szélesek, 2.5 méter magasak és 6 méter hosszúak lehetnek, és sofőr nélkül legfeljebb 80 kilogrammot nyomhatnak. Előírás a beépített fék és kormány, hogy a járművek, amelyeket csak a gravitáció hajt, biztonságosan teljesíthessék a 400 méteres távot.
Szeptember 20-án Red Bull Ládaderbi a Tabánban! Az esemény a közönség számára ingyenes.
A Red Bull Ládaderbi programja
Szeptember 20. (vasárnap)
10.00: Kapunyitás
12.00-19.00: A paddock nyitva
13.00: Red Bull Ládaderbi rajt
17.15: Eredményhirdetés
17.30: Filo koncert