Red Bull Tetris®: Dubaj egén jön a világdöntő!

Már csak 1 nap, és jön minden idők legkülönlegesebb gaming világdöntője, a Red Bull Tetris®, melyet Dubaj egén rendeznek meg. Nem, nem írtunk el semmit, ez valóban egy olyan Tetris-verseny lesz, aminek a végső fináléja drónok segítségével fent fog zajlani a magasban – ráadásul mindennek egy magyar gamer is részese lesz Papp Szabolcs személyében.
Még június 6-án, a Tetris világnapján hirdettük meg, hogy világszerte, vagyis Magyarországon is indulnak a Red Bull Tetris selejtezői. 60 országban kezdtek el játszani százezrek telefonon az ikonikus játék legfrissebb formátumával, hogy bejussanak az offline nemzeti döntőkbe.
A 8 fős magyar döntő 1v1 csatáit pedig végül Papp Szabolcs nyerte meg, aki 2020 óta ismeri a Tetrist, de 2022 óta játszik vele rendszeresen – három év alatt pedig az ország legjobb Tetris-gamerévé nőtte ki magát.
Szabolcs nagyon boldog volt a finálé után – már csak azért is, mert soha nem járt még korábban a világdöntő helyszínén, Dubajban, na meg mert ő is pontosan tudja, mennyire különleges verseny vár ott rá. Ez lesz ugyanis az első élőben játszható Tetris az égen, amit több mint 4 ezer drónt fog életre kelteni a Dubai Frame-en!
December 12-én egy rangsoroló verseny vár a közel 60 fős mezőnyre, onnan juthatnak a nagydöntőbe, mely során végig az égbe kell emelniük a tekintetüket.
A Red Bull Tetris® világdöntője tehát pénteken indul egy magyar résztvevővel – nagyon drukkolunk neki, hogy minél szebben szerepeljen a minden idők legkülönlegesebb Tetris-versenyén.