Red Bull Tetris®: Dubaj egén jön a világdöntő!

, melyet Dubaj egén rendeznek meg. Nem, nem írtunk el semmit, ez valóban egy olyan Tetris-verseny lesz, aminek a végső fináléja drónok segítségével fent fog zajlani a magasban – ráadásul mindennek egy magyar gamer is részese lesz

Még június 6-án, a Tetris világnapján hirdettük meg, hogy világszerte, vagyis Magyarországon is indulnak a Red Bull Tetris selejtezői. 60 országban kezdtek el játszani százezrek telefonon az ikonikus játék legfrissebb formátumával, hogy bejussanak az offline nemzeti döntőkbe.

Még június 6-án, a Tetris világnapján hirdettük meg, hogy világszerte, vagyis Magyarországon is indulnak a Red Bull Tetris selejtezői. 60 országban kezdtek el játszani százezrek telefonon az ikonikus játék legfrissebb formátumával, hogy bejussanak az offline nemzeti döntőkbe.

Még június 6-án, a Tetris világnapján hirdettük meg, hogy világszerte, vagyis Magyarországon is indulnak a Red Bull Tetris selejtezői. 60 országban kezdtek el játszani százezrek telefonon az ikonikus játék legfrissebb formátumával, hogy bejussanak az offline nemzeti döntőkbe.

A 8 fős magyar döntő 1v1 csatáit pedig végül Papp Szabolcs nyerte meg, aki 2020 óta ismeri a Tetrist, de 2022 óta játszik vele rendszeresen – három év alatt pedig az ország legjobb Tetris-gamerévé nőtte ki magát.

A 8 fős magyar döntő 1v1 csatáit pedig végül Papp Szabolcs nyerte meg, aki 2020 óta ismeri a Tetrist, de 2022 óta játszik vele rendszeresen – három év alatt pedig az ország legjobb Tetris-gamerévé nőtte ki magát.

A 8 fős magyar döntő 1v1 csatáit pedig végül Papp Szabolcs nyerte meg, aki 2020 óta ismeri a Tetrist, de 2022 óta játszik vele rendszeresen – három év alatt pedig az ország legjobb Tetris-gamerévé nőtte ki magát.