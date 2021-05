Szoboszlai Dominiknak már elég jól megy a lábtenisz

Április közepén jöttek először jó hírek arról, hogy már csak három hét és megkezdheti az edzéseket csapattársaival. Ez meg is történt, viszont közben az is világossá vált, hogy ebben a szezonban már nem fog tudni klubmérkőzést játszani, Marco Rossi szövetségi kapitány viszont meghívót küldött neki a magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő bő keretébe – június elsején dől el, hogy edzettségi és egészségi állapota lehetővé teszi-e, hogy a szűk keretnek is tagja legyen.