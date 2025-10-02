Gaming
The best players at EA FC 26
As every year, here's the list of the best male and female players at EA FC 26. It's a great way to get started and make your shopping list for each position.
In the new EA FC 26, you'll be able to choose from a staggering 18,058 players. And like every year, they all have their own notes and attributes. Before the release of the benchmark in football simulations, here are the top players and the best-rated players in each position. Whether you want to play for RB Leipzig, here's where to pick if you want to build a legendary team.
01
EA FC 26's top strikers
- Kylian Mbappé (91, BU, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (90, BU, PSG)
- Erling Haaland (90, BU, Manchester City)
- Harry Kane (89, BU, Bayern Munich)
- Vini Jr (89, AG, Real Madrid)
- Robert Lewandowski (88, BU, Barcelona)
- Lautaro Martínez (88, BU, Inter)
- Alexander Isak (88, BU, Liverpool)
- Bukayo Saka (88, AD, Arsenal)
- Khvicha Kvaratskhelia (87, AG, PSG)
- Serhou Guirassy (87, BU, Borussia Dortmund)
- Julián Álvarez (87, BU, Atletico Madrid)
- Viktor Gyökeres (87, BU, Arsenal)
- Victor Osimhen (87, BU, Galatasaray)
- Lionel Messi (86, AD, Inter Miami)
- Antoine Griezmann (85, BU, Atletico Madrid)
- Bryan Mbeumo (85, AD, Manchester United)
- Désiré Doué (85, AD, PSG)
- Marcus Thuram (85, BU, Inter)
- Heung Min Son (85, AG, Los Angeles FC)
02
EA FC 26's best midfielders
- Mohamed Salah (91, MD, Liverpool)
- Rodri (90, MDC, Manchester City)
- Jude Bellingham (90, MOC, Real Madrid)
- Raphinha (89, LH, Barcelona)
- Lamine Yamal (89, MD, Barcelona)
- Vitinha (89, MC, PSG)
- Pedri (89, MC, Barcelona)
- Joshua Kimmich (89, MDC, Bayern Münih)
- Federico Valverde (89, MC, Real Madrid)
- Florian Wirtz (89, MOC, Liverpool)
- Jamal Musiala (88, MOC, Bayern Munich)
- Cole Palmer (87, MOC, Chelsea)
- Kevin De Bruyne (87, MC, Napoli)
- Frenkie de Jong (87, MC, Barcelona)
- Moisés Caicedo (87, MDC, Chelsea)
- Declan Rice (87, MDC, Arsenal)
- Bruno Fernandes (87, MOC, Manchester United)
- Alexis Mac Allister (87, MC, Liverpool)
- Martin Ødegaard (87, MC, Arsenal)
- Nicolò Barella (87, MC, Inter)
03
EA FC 26's best defenders
- Virgil van Dijk (90, DC, Liverpool)
- Achraf Hakimi (89, DD, PSG)
- Gabriel (88, DC, Arsenal)
- Alessandro Bastoni (87, DC, Inter)
- Marquinhos (87, DC, PSG)
- Jules Koundé (87, DD, Barcelona)
- William Saliba (87, DC, Arsenal)
- Jonathan Tah (87, DC, Bayern Munich)
- Nuno Mendes (86, DG, PSG)
- Antonio Rüdiger (86, DC, Real Madrid)
- Trent Alexander-Arnold (86, SĞB, Real Madrid)
- Rúben Dias (86, DC, Manchester City)
- Willian Pacho (86, DC, PSG)
- Ibrahima Konaté (86, DC, Liverpool)
- Federico Dimarco (85, DG, Inter)
- Carvajal (85, DD, Real Madrid)
- Nico Schlotterbeck (85, DC, Borussia Dortmund)
- Iñigo Martínez (85, DC, Al-Nassr)
- Dayot Upamecano (85, DC, Bayern Münih)
- Bremer (85, DC, Juventus)
04
EA FC 26's best goalkeepers
- Gianluigi Donnarumma (89, L, Manchester City)
- Alisson (89, L, Liverpool)
- Thibaut Courtois (89, L, Real Madrid)
- Jan Oblak (88, L, Atletico Madrid)
- Yann Sommer (87, L, Inter)
- Mike Maignan (87, L, AC Milan)
- David Raya (87, L, Arsenal)
- Marc-André ter Stegen (86, L, Barcelona)
- Gregor Kobel (86, L, Borussia Dortmund)
- Ederson (85, L, Fenerbahçe)
- Emiliano Martínez (85, L, Aston Villa)
- Unai Simón (85, L, Athletic Bilbao)
- Péter Gulácsi (85, L, RB Leipzig)
- De Gea (85, L, Fiorentina)
- Jordan Pickford (84, L, Everton)
- Wojciech Szczęsny (84, L, Barcelona)
- Giorgi Mamardashvili (84, L, Liverpool)
- Manuel Neuer (84, L, Bayern Munich)
- Diogo Costa (84, L, Porto)
- Marco Carnesecchi (84, L, Atalanta)
05
Top 20 EA FC 26 players (Men)
- Mohamed Salah (91, L, Liverpool)
- Kylian Mbappé (91, BU, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (90, BU, PSG)
- Rodri (90, MDC, Manchester City)
- Virgil van Dijk (90, DC, Liverpool)
- Jude Bellingham (90, MOC, Real Madrid)
- Erling Haaland (90, BU, Manchester City)
- Raphinha (89, MG, Barcelona)
- Achraf Hakimi (89, DD, PSG)
- Lamine Yamal (89, MD, Barcelona)
- Vitinha (89, MC, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (89, L, Manchester City)
- Pedri (89, MC, Barcelona)
- Joshua Kimmich (89, MDC, Bayern Münih)
- Alisson (89, L, Liverpool)
- Harry Kane (89, BU, Bayern Munich)
- Federico Valverde (89, MO, Real Madrid)
- Vini Jr (89, AG, Real Madrid)
- Florian Wirtz (89, MOO, Liverpool)
- Thibaut Courtois (89, L, Real Madrid)
06
Top 20 EA FC 26 players (Women)
- Alexia Putellas (91, MC, Barcelona)
- Aitana Bonmatí (91, MC, Barcelona)
- Caroline Graham Hansen (90, AD, Barcelona)
- Alessia Russo (89, BU, Arsenal)
- Mariona (89, MC, Arsenal)
- Patri Guijarro (89, MDC, Barcelona)
- Khadji Shaw (89, BU, Manchester City)
- Mapi León (89, DC, Barcelona)
- Marie Katoto (88, BU, Lyon)
- Kadidiatou Diani (88, AD, Lyon)
- Sophia Wilson (88, BU, Portland Thorns)
- Guro Reiten (88, MG, Chelsea)
- Ewa Pajor (88, BU, Barcelona)
- Christiane Endler (88, G, Lyon)
- Debinha (88, MOC, Kansas City Current)
- Irene Paredes (88, DC, Barcelona)
- Chloe Kelly (87, MG, Arsenal)
- Lindsey Heaps (87, MOC, Lyon)
- Lucy Bronze (87, DD, Chelsea)
- Rose Lavelle (87, MC, Gotham FC)