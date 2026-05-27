Acru y ChysteMC en Red Bull Batalla 5 Vidas
© Gary Go
Batallas de rap

Acru es el campeón de la 7ª edición de Red Bull Batalla 5 Vidas

Un helipuerto en medio de los Andes, seis MCs con cinco vidas y una noche inolvidable
Por Red Bull Batalla
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Esta historia es parte de

Red Bull Batalla

Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan

130 Tour Stops

Jaze

El reconocido freestyler se consagró como el campeón de la Red Bull Batalla 2018 y buscará en algún momento cobrarse su revancha en una internacional. A continuación, conozcamos más de cerca a Jaze.

PerúPerú

Bnet

Bnet es uno de los mejores freestylers hispanohablante de la historia, alguien que cambió las reglas del juego. En 2019, ganó la Final Internacional de Red Bull Batalla, en el WiZink Center de Madrid.

EspañaEspaña

Acru

ArgentinaArgentina

Teorema

ChileChile
El escenario ya lo decía todo: Un helipuerto en las alturas de Santiago de Chile, con la Cordillera de los Andes de fondo y el freestyle como protagonista.
Para esta edición de Red Bull Batalla 5 Vidas, grabada tras la Final Internacional en Chile, la convocatoria reunió a Jaze (Perú), Bnet (España), Acru (Argentina), Teorema y ChysteMC (Chile). Cinco nombres destacados como referentes del freestyle hispanohablante y la música, en un escenario único.

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Los chilenos Mati Ortega y DJ Atenea fueron los responsables de conducir la jornada: él como host del evento y ella a cargo de la música desde los platos. El jurado, estuvo conformado por El Menor (actual Campeón Internacional de Red Bull Batalla), Marithea (Campeona Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2021) y Mecha (Campeón Nacional de Argentina 2022 y ganador de la Edición de Campeones de 5 Vidas.

Cómo fue la séptima edición

Los MCs improvisaron sobre bases de trap, afro dance, latino, club, funk y reggaetón que marcaron el ritmo de una noche que puso a prueba creatividad, técnica e instinto improvisador.
Teorema y ChysteMC fueron los encargados de abrir esta edición de 5 Vidas con una base funk. El nivel fue alto desde el inicio y marcado por la musicalidad de los invitados.
Quotation
Estoy feliz, y la verdad, me siento piola. Porque me queda una vida, y la vida, es una sola
Jaze
Los comodines se hicieron esperar; Acru fue el primero en usar su comodín contra Teorema mientras que Jaze lo usó contra Acru. Los MCs se fueron animando a usar sus comodines unos tras otros, ChysteMC lo usó contra Acru escogiendo un ritmo latino, Teorema usó su comodín contra ChysteMC.
Jaze fue el primer MC en perder todas sus vidas, seguido de Teorema. Bnet decidió usar su comodín en su última vida aunque la terminó perdiendo.
Quotation
Estoy con el Jaze, voraces enlaces de frases, hace que pase que le abrace cual kamikaze. Me nacen los a veces, a veces, en trance, vos a verse en el condenser del trance
Acru
La final entre Acru y ChysteMC fue otro nivel: intensidad, flujo y definición en cada turno a ritmo latino.
Acru ganador de Red Bull Batalla 5 Vidas 2026

Acru ganador de Red Bull Batalla 5 Vidas 2026

© Gary Go

Acru se quedó con el título y recibió el trofeo a manos de Mecha, último campeón del formato de 5 Vidas, cerrando una velada única donde el freestyle y la música fueron los mayores protagonistas.

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Jaze

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