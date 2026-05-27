Acru es el campeón de la 7ª edición de Red Bull Batalla 5 Vidas

El escenario ya lo decía todo: Un helipuerto en las alturas de Santiago de Chile, con la Cordillera de los Andes de fondo y el freestyle como protagonista.

Para esta edición de Red Bull Batalla 5 Vidas , grabada tras la Final Internacional en Chile, la convocatoria reunió a Jaze (Perú), Bnet (España), Acru (Argentina) , Teorema y ChysteMC (Chile). Cinco nombres destacados como referentes del freestyle hispanohablante y la música, en un escenario único.

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Los chilenos Mati Ortega y DJ Atenea fueron los responsables de conducir la jornada: él como host del evento y ella a cargo de la música desde los platos. El jurado, estuvo conformado por El Menor (actual Campeón Internacional de Red Bull Batalla), Marithea (Campeona Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2021) y Mecha (Campeón Nacional de Argentina 2022 y ganador de la Edición de Campeones de 5 Vidas .

Cómo fue la séptima edición

Los MCs improvisaron sobre bases de trap, afro dance, latino, club, funk y reggaetón que marcaron el ritmo de una noche que puso a prueba creatividad, técnica e instinto improvisador.

Teorema y ChysteMC fueron los encargados de abrir esta edición de 5 Vidas con una base funk. El nivel fue alto desde el inicio y marcado por la musicalidad de los invitados.

Quotation Estoy feliz, y la verdad, me siento piola. Porque me queda una vida, y la vida, es una sola Jaze

Los comodines se hicieron esperar; Acru fue el primero en usar su comodín contra Teorema mientras que Jaze lo usó contra Acru. Los MCs se fueron animando a usar sus comodines unos tras otros, ChysteMC lo usó contra Acru escogiendo un ritmo latino, Teorema usó su comodín contra ChysteMC.

Jaze fue el primer MC en perder todas sus vidas, seguido de Teorema. Bnet decidió usar su comodín en su última vida aunque la terminó perdiendo.

Quotation Estoy con el Jaze, voraces enlaces de frases, hace que pase que le abrace cual kamikaze. Me nacen los a veces, a veces, en trance, vos a verse en el condenser del trance Acru

La final entre Acru y ChysteMC fue otro nivel: intensidad, flujo y definición en cada turno a ritmo latino.

Acru ganador de Red Bull Batalla 5 Vidas 2026 © Gary Go

Acru se quedó con el título y recibió el trofeo a manos de Mecha, último campeón del formato de 5 Vidas , cerrando una velada única donde el freestyle y la música fueron los mayores protagonistas.