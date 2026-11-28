Blackcode miró al cielo y rompió en llanto. Acababa de vencer a Chang en una final que necesitó réplica y sus compatriotas no tardaron en rodearlo, abrazarlo y levantarlo en alto. El Teatro Panorama de Bogotá celebraba a un nuevo campeón de la Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 , una corona que volvió a quedarse en manos de Venezuela, pero que esta vez encontró dueño después de una auténtica guerra de barras.

El venezolano se quedó con el título tras superar a Lou T en octavos, a Naicen en cuartos, a Emblema en semifinales y, finalmente, a Chang , campeón de la primera edición sudamericana. Lo hizo con un estilo directo, punchlines precisos, buenos doble tempos y una coherencia en sus respuestas que le permitió mantenerse firme incluso en las batallas más cerradas.

Quotation “Yo sentí que era directa mía por más que le gritaron varias a Chang. Cuando dieron réplica, me mantuve hasta el final. Llegaron a mí todos los pensamientos de esfuerzo que he hecho. Estoy muy agradecido”. Blackcode

Red Bull Batalla Final Sudamérica 2026 Un nuevo escenario competitivo donde distintos países busca quedarse con un lugar en la Final Internacional.

Bogotá prendió el cypher

La capital colombiana volvió a recibir a los mejores exponentes de Red Bull Batalla Sudamérica . En esta ocasión, 16 MCs de Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay llegaron al Teatro Panorama en busca de una corona que solo había conocido campeones venezolanos: Chang en 2024 y Lancer Lirical en febrero de 2026.

Con nueve representantes, Venezuela llegaba pisando fuerte. Y el público también. Entre luces azules y rojas, una tarima circular y espectadores rodeando el escenario, Nazo abrió el cypher con el clásico “Cuando yo diga Red Bull, tú dices Batalla”. JBeat puso las manos del público en alto y los aplausos acompañaron la presentación de cada MC. Algunos, como Lou T, Blackcode, Cristonita y Chang, ya tenían una hinchada que se hacía sentir.

Éxodo Lirical, Kim y Spektro fueron los encargados de juzgar una noche que empezó a dejar sorpresas desde los octavos. Pues, Cristonita, tercera en la edición anterior, cayó frente a Reilly después de una réplica, pese a sus buenos punchlines y su flow callejero. Imigrante también se despidió temprano, eliminado por el ecuatoriano Abel en un enfrentamiento que encendió el teatro.

Blackcode se abrió camino a punta de barras

Mientras algunos de los nombres más experimentados quedaban fuera, Blackcode empezó a construir su camino hacia el título. Primero eliminó a Lou T en un duelo intenso, con respuestas directas y buenas rimas. Luego llegó el turno del uruguayo Naicen, a quien superó mostrando uno de sus principales recursos: la capacidad de responder con ingenio sin perder el hilo de la batalla.

Quotation “Al mejor de tu país lo traigo como mascota” Blackcode

Por el otro lado del cuadro, Chang también daba de qué hablar. El campeón de 2024 mostró soltura, dominio de los tiempos y mucha seguridad para superar a Melo en octavos, Punch en cuartos y DAFP en la semifinal. “Se jodieron todos porque hoy vine en modo Dios”, lanzó ante el ecuatoriano, desatando la reacción del público.

El dominio venezolano terminó siendo absoluto. Emblema , Blackcode , Chang y DAFP ocuparon los cuatro puestos de semifinales y aseguraron que la corona permaneciera en su país por tercera edición consecutiva. Sin embargo, solo uno conseguiría el boleto a la Internacional.

Blackcode tuvo que medirse con Emblema en una semifinal de golpe por golpe. Ambos mostraron fluidez e ingenio, pero un doble tempo de Blackcode puso a saltar al teatro. Sus punchlines terminaron marcando la diferencia y avanzó con dos votos a favor y uno de réplica, el mismo resultado que había conseguido en las dos rondas anteriores.

La final estaba servida: Chang llegaba con tres victorias unánimes y Blackcode con un recorrido exigente, pero sin haber cedido una sola batalla.

¡Batallón! Una final que necesitó réplica

Antes de comenzar, los dos venezolanos se fundieron en un abrazo. Chang llevaba la bandera de su país en la mano y Blackcode estaba listo para responder con su estilo callejero. Lo que siguió fue un intercambio de punchlines, ingenio y contraataques que mantuvo al público conectado desde las primeras barras.

Los dos primeros rounds fueron parejos. Chang hizo valer su experiencia y manejo del escenario, pero Blackcode apretó el acelerador en la segunda ronda. En la tercera, la temperatura llegó a su punto máximo: cada respuesta provocaba gritos y aplausos que, por momentos, obligaban a los MCs a esperar para continuar.

“¡Que viva Venezuela!”, se escuchaba entre el público. Y cuando terminó la batalla, buena parte del teatro pedía lo mismo: una réplica. Los tres jurados estuvieron de acuerdo. Todavía faltaban barras para decidir al campeón.

La ronda adicional mantuvo la intensidad, con ambos competidores golpe por golpe. Sin embargo, Blackcode comenzó a tomar la delantera gracias a la precisión de sus respuestas y su capacidad para sostener el intercambio. Cuando se acabó el tiempo, el público soltó un grito que resumió lo ocurrido: “¡Batallón!”.

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Esta vez no hubo más réplicas. Los tres votos fueron para Blackcode . Levantó la mirada al cielo, rompió en llanto y recibió los abrazos de sus compatriotas, que lo alzaron para celebrar una nueva corona venezolana. La tercera al hilo tras la consagración de Chang en 2024 y Lancer Lirical en febrero de 2026.

Era la recompensa para un MC que había construido parte de su carrera lejos de su país y que ahora encontraba en Bogotá uno de sus triunfos más importantes.

“Esto es muy importante a nivel de consolidación, esto me posiciona en un momento donde puedo pelear por lo más fuerte y alcanzarlo”, aseguró el campeón.

Perú, una Final Internacional que se sentirá como en casa

celebrará el 20 de marzo en la Plaza de Toros de Acho, en Lima. Será una cita especial para el venezolano, que ha desarrollado parte de su trayectoria en territorio peruano.

“Me alegra que la Internacional sea en Perú, siento que voy a jugar en casa. Esta vez voy con toda la experiencia del mundo. Voy con la fe y con toda la gente que me ha apoyado”, afirmó.

Allí lo esperan nombres como El Menor , vigente campeón internacional; los peruanos Almendrades y Nekroos ; los colombianos Valles-T y Marithea ; Lancer Lirical , por Venezuela; Hammer, por Uruguay; Mecha , por Argentina; y Fat Tony , por México.

Blackcode incluso tiene un rival en mente:

Quotation “Me gustaría batallar con Almendrades. Me gustaría enfrentarme a algún local”. Blackcode

Después de conquistar Bogotá, el venezolano tendrá la oportunidad de volver a Perú para medirse con la élite del freestyle. Esta vez llegará con una corona sudamericana bajo el brazo.

Y la fiesta todavía no termina en la capital colombiana. Este sábado 28 de noviembre , el Teatro Panorama recibirá la Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026/27, que entregará otro cupo para la Final Internacional de 2027.