Todo lo que necesitas saber sobre el Torneo de Plazas 2026/27

La quinta edición del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla ya está en marcha. En los últimos meses,16 competencias de freestyle de 15 países definieron a los MCs que lucharán por el título este próximo 19 de septiembre 2026, en una Final que por primera vez en la historia, se celebrará en Perú.
El Torneo de Plazas sigue consolidándose como el puente entre la escena underground y el máximo nivel de la improvisación. En esta edición participarán algunas de las competiciones más representativas del circuito internacional junto a nuevos proyectos que debutan en el torneo.
Además, el colombiano Fat N, vigente campeón, volverá para defender el trofeo que conquistó en febrero de 2026 en Colombia.
Un torneo más internacional que nunca
La edición 2026/27 del Torneo de Plazas de Red Bull Batalla, cuenta con:
- 16 plazas clasificatorias
- 15 países representados
- 12 competencias debutantes
- La incorporación de Honduras y República Dominicana por primera vez al circuito
Cada representante jugará la oportunidad de viajará a Perú para la Final Internacional en marzo de 2027 para disputar la gran Final de la competencia de freestyle en español más importante del mundo.
¿Quién se llevará el título de campeón de Plazas Internacional?
Los competidores de este evento ganaron su cupo batallando en el lugar donde todo comenzó: las plazas. Contrario a las demás clasificatorias por video de audición, estos competidores se han visto cara a cara en las plazas más importantes de sus países, demostrando sus habilidades y mérito para competir en una de las competencias más importantes de la temporada. Estos son sus nombres:
- Fat N - Campeón Torneo de Plazas Temporada 2025/26
- R16 - Campeón de Bienvenidos al Under - República Dominicana
- Knnon - Campeón de Zona de Barras - Puerto Rico
- Chang - Campeón de ChocoRap - Colombia
- DAFP - Campeón de Rap Sin Groserías - Venezuela
- Daser - 24 Almas Freestyle - Bolivia
- Nocre - God Size - España
- KNT - Entre Freestyle - Argentina
- TNT - Skill Master Freestyle League - Honduras
- Thodal - Liga Inmortal - Chile
- Hammer - Hypnotic Palace - Uruguay
- KG - Raptablo - Perú
- Darío - Carolina Style - Ecuador
- Mitze - La Federación - Paraguay
- Artil - Funko Battles - México
- Parna - LV RAP - Estados Unidos