Kian es el elegido Favorito del Público en la Final Nacional de Perú

Kian: El careo en la final con Nekroos. Ahí fue la primera vez que tuve en claro lo que es tener una mente ganadora, porque a pesar del resultado, no me veía perdiendo. Y lo segundo fue al terminar: el abrazo de todos. Litzen vino, me abrazó entre llanto y me dijo: 'Hermano, qué lindo ver que casi se te da desde que querías intentarlo'. Verlo con lágrimas en los ojos fue muy conmovedor; esos momentos me los guardo siempre.