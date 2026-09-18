Kian es el elegido Favorito del Público en la Final Nacional de Perú

Esta vez no te eligió un jurado, te eligió la gente. ¿Qué significa para ti que el público haya decidido darte este reconocimiento?
Llevas años en la escena. ¿Qué tiene de especial recibir un premio que reconoce la huella que dejaste en la gente?
De alguna forma, nosotros nos debemos al público. Imagínate estar en una competencia, ganar todas tus batallas, pero que el público te pifie o no seas querido como persona. Este premio es como una fraternidad increíble. Ver que el público me eligió me hace pensar que soy un buen artista. Aún faltan cositas para que el jurado también me vote, pero estoy construyendo lo que quiero ser a un 90%.
Red Bull Batalla Final Nacional Perú 2026
Perú vuelve al centro del freestyle, mientras se prepara para hostear la Final Internacional.
Hay una nueva generación viéndote, ¿qué crees que has mantenido intacto del Kian que empezó a competir hace años?
Si piensas en tu participación en esta Nacional, ¿qué momento te gustaría guardar para siempre más allá del resultado?
El careo en la final con Nekroos. Ahí fue la primera vez que tuve en claro lo que es tener una mente ganadora, porque a pesar del resultado, no me veía perdiendo. Y lo segundo fue al terminar: el abrazo de todos. Litzen vino, me abrazó entre llanto y me dijo: 'Hermano, qué lindo ver que casi se te da desde que querías intentarlo'. Verlo con lágrimas en los ojos fue muy conmovedor; esos momentos me los guardo siempre.