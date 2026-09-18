Kian y Nekroos durante la Final Nacional de Perú 2026/27
© Enrique Castro Mendivil
Batallas de rap

Kian es el elegido Favorito del Público en la Final Nacional de Perú

Tras firmar una de las actuaciones más memorables de la jornada, Kian se convirtió en el MC elegido por la gente con el 44% de los votos.
Por Red Bull Batalla
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Kian

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Entre la madurez de los años en el circuito, el esfuerzo por su familia y una reconexión total con la grada, el MC habló de su paso por la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú esta temporada 2026/27 y dejó en claro que su historia en los grandes escenarios apenas empieza.
Kian Favorito del Público Final Nacional de Perú

Kian Favorito del Público Final Nacional de Perú

© Red Bull Batalla

Esta vez no te eligió un jurado, te eligió la gente. ¿Qué significa para ti que el público haya decidido darte este reconocimiento?

Kian: Se siente lindo. Que en la votación el público me haya elegido, creo que es como una caricia al alma. Volver a conectar ha sido como una palmadita en la espalda que te dice: 'Oye, sí, sigue en esto, tu puedes'.

Llevas años en la escena. ¿Qué tiene de especial recibir un premio que reconoce la huella que dejaste en la gente?

Kian: De alguna forma, nosotros nos debemos al público. Imagínate estar en una competencia, ganar todas tus batallas, pero que el público te pifie o no seas querido como persona. Este premio es como una fraternidad increíble. Ver que el público me eligió me hace pensar que soy un buen artista. Aún faltan cositas para que el jurado también me vote, pero estoy construyendo lo que quiero ser a un 90%.

Red Bull Batalla Final Nacional Perú 2026

Perú vuelve al centro del freestyle, mientras se prepara para hostear la Final Internacional.

Hay una nueva generación viéndote, ¿qué crees que has mantenido intacto del Kian que empezó a competir hace años?

Kian: Mi forma de rapear. Yo siempre me he mostrado como soy: tranquilo, tímido, muy cohibido. Gritar o ser agresivo no me sale. Lo mejor que puedo llevarme es que llegué al público y a una instancia final siendo el mismo Kian que empezó en el 2017.

Ahora que eres papá, ¿qué te gustaría que tu hijo entienda de todo este camino que estás construyendo dentro del freestyle?

Kian: Que su papá hizo lo posible para mejorar su vida sin necesidad de perder dignidad. Creo que eso es lo que más podría enseñarle.

Si piensas en tu participación en esta Nacional, ¿qué momento te gustaría guardar para siempre más allá del resultado?

Kian: El careo en la final con Nekroos. Ahí fue la primera vez que tuve en claro lo que es tener una mente ganadora, porque a pesar del resultado, no me veía perdiendo. Y lo segundo fue al terminar: el abrazo de todos. Litzen vino, me abrazó entre llanto y me dijo: 'Hermano, qué lindo ver que casi se te da desde que querías intentarlo'. Verlo con lágrimas en los ojos fue muy conmovedor; esos momentos me los guardo siempre.

Kian y Nekroos en la Final Nacional de Perú 2026/27

Kian y Nekroos en la Final Nacional de Perú 2026/27

© Renzo Giraldo

¿Por qué crees que el freestyle sigue tan vivo después de tanto tiempo?

Kian: Por el propio sentimiento de los freestylers. El freestyle va a estar vivo mientras una persona siga rapeando porque le gusta y no por dinero. Red Bull es el primer amor de un batallero y cada vez que hay una nueva edición, se renueva el ciclo con gente que se incorpora de la manera más genuina.

¿Qué vas a hacer ahora con todo este impulso y el cariño de la gente?

Kian: Primero, no desaparecer (risas). Quiero aprovechar este cariño para llegar a la Internacional. En mi cabeza pienso que si la Nacional no se me dio, es porque la Internacional sí. Estoy esperando ese cambio de plan de la vida.

No te pierdas los eventos de la temporada 2026/27 de Red Bull Batalla, esto apenas empieza.

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