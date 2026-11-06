Todo lo que necesitas saber de Red Bull Gazir Contra Todos

Gazir lleva años ganando batallas de una en una. Este sábado i ntentará ganar 200 en un solo día. Un reto sin precedentes que marcará la historia del freestyle en español. Gazir Contra Todos , será una jornada donde el asturiano se medirá a 250 MCs, uno detrás de otro, sin apenas margen de error. El evento será en casa, ya que La Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, será el escenario donde el bicampeón nacional y Campeón Internacional de Red Bull Batalla pondrá a prueba su ingenio, voz y resistencia.

¿En qué consiste el reto?

Bloques: 10 bloques de 20 batallas cada uno.

Tipos de batalla: 15 batallas 1 vs. 1 y 5 batallas 1 vs. 2, en las que Gazir se enfrenta a dos MCs a la vez.

Formato 4x4 y 6 entradas por MC : los MCs se alternan en turnos de cuatro compases, con seis entradas por lado.

Réplicas : no hay rondas extra para deshacer empates. El jurado decide a la primera.

Entre batallas : descanso de 20 segundos.

Descansos : cuatro minutos cada dos bloques (cada 40 batallas), que coinciden con la rotación de hosts, DJ y jurado.

Gazir Contra Todos en cifras

200 batallas: 150 de uno contra uno y 50 de dos contra uno.

250 rivales: de campeones internacionales a aficionados elegidos a través de la app de Red Bull Batalla.

12 horas como máximo: de 11:00h. a 23:00h. La última batalla número 200, está prevista a las 22:05h y será contra el tricampeón Internacional Aczino.

10 derrotas: es el límite para cumplir el reto.

190 victorias: el mínimo para completar el reto. Un 95% de acierto.

3 minutos y 20 segundos por batalla: es la media prevista para completar las 200 entre las 11:00h. y las 22:05h.

20 segundos: lo que tendrá Gazir entre el final de una batalla y el inicio de la siguiente.

16 minutos de descanso en todo el día : cuatro paradas de cuatro minutos, una cada 40 batallas, es decir cada dos bloques.

1.200 entradas : seis por batalla, de 4x4 cada una. Más de 4.800 compases improvisados en un día.

10 rivales finales : un campeón nacional o un podio internacional de Red Bull Batalla cierra cada bloque.

50 Finales Nacionales : para ser campeón nacional hay que ganar cuatro batallas, así que 200 equivalen a unas 50 Finales Nacionales en un solo día o a 19 temporadas completas de la competición.

Si completa el reto, Gazir habrá ganado en una jornada tantas batallas como en toda su carrera en Red Bull Batalla .

¿Cómo se ha preparado Gazir para este reto?

El reto se ha entrenado como una prueba de resistencia. Gazir trabaja con logopeda, profesora de canto, preparador físico, nutricionista y psicóloga . La primera vez que la logopeda le vio en una batalla le dijo que el reto era "literalmente imposible" para la voz. Los cuatro minutos de descanso apenas le dan para ir al baño, calentar la voz y tomar algún gel. Su estrategia es dosificarse sin regalar nada: " Bajar la energía, pero no el nivel ".

‘Gazir Contra Todos’: horario, acceso y entradas

Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.

Lugar: Laboral Ciudad de la Cultura. C. Luis Moya Blanco, 261, 33203 Gijón (Asturias).

Entrada: libre y gratuita. No hay venta de entradas.

Aforo: limitado. Se entra hasta completarlo, así que recomendamos llegar con antelación.

Acceso: por la puerta principal de La Laboral, en la calle Luis Moya Blanco.

Apertura de puertas: 10:00h.

Pre-show: 10:30h.

Inicio del reto: 11:00h.

Final previsto: la última batalla, contra Aczino, está prevista a las 22:05h. El límite del reto son las 23:00h.

Comida y bebida: no está permitido entrar con alimentos ni bebidas.

Menores: pueden asistir acompañados de un adulto.

El evento, organizado por Red Bull Batalla, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias.

Los 10 Rivales Finales y sus horarios

La primera batalla arranca a las 11:00h. y cada bloque de 20 batallas se cierra con un Rival Final. Este es el horario orientativo (hora peninsular española):

10:00h: apertura de puertas en La Laboral.

10:30h: arranca la previa.

11:00h: batalla 1. Empieza el reto.

12:00h: Rival Final | Piezas.

13:10h: Rival Final | Noult.

14:20h: Rival Final | Blon.

15:25h: Rival Final | Invert.

16:30h : Rival Final | McKlopedia.

17:35h: Rival Final | Mecha.

18:45h: Rival Final | Zasko.

19:50h: Rival Final | Bnet.

21:00h: Rival Final | Valles-T.

22:05h: Rival Final | Aczino. Batalla # 200.

Los horarios son orientativos y pueden variar según el ritmo de la jornada . Si Gazir supera las diez derrotas, el reto se da por no conseguido, pero Gazir seguirá hasta enfrentarse a todos los rivales.

La primera mitad del evento, podría decirse que recorre la historia de Red Bull Batalla: Piezas , campeón nacional en 2008, abre la tanda de Rivales Finales a las 12:00h, y Noult , campeón internacional en 2009, llega a las 13:10h. Después, Blon , baja como Piezas de la mesa de casters al escenario, Invert , campeón internacional en 2014, aparece a las 15:25h. y McKlopedia , subcampeón internacional en 2009, cierra a las 16:30h. la batalla 100, la mitad exacta del reto.

En la segunda parte del evento, más hacia la tarde, el nivel seguirá subiendo. Mecha , a quién Gazir incluye en su top 5 actual, y Zasko , campeón nacional en 2019, dan paso a BNET a las 19:50h: llega en plena forma, campeón internacional en 2018 y de España en 2025. Detrás aparece Valles -T, tercero en la última Internacional y verdugo de BNET en Chile. Y a las 22:05, la batalla 200: Aczino, el único que le ha ganado una final internacional, en Ciudad de México en 2022.

Batallas Finales: un campeón al final de cada bloque

Cada bloque terminará con una batalla que enfrentará a Gazir con un campeón nacional o un MC que ha subido al podio internacional de Red Bull Batalla. Estas batallas tienen un formato especial de tres rondas:

4x4 con personajes: seis entradas por MC.

60 segundos libres: un minuto de improvisación libre por MC.

Aczino, el último Rival

Aczino y Gazir en la Final Internacional de Red Bull Batalla © Mauricio Hernandez Gonzalez

El público también ha tenido voz, eligiendo entre los diez campeones, al rival de la última batalla de la jornada, la número 200, y el elegido fue Aczino . Ese duelo está previsto a las 22:05 (hora española).

No es un rival cualquiera. El mexicano ganó a Gazir en la final de la Internacional de 2022, en México , y es el único MC que ha levantado tres títulos internacionales de Red Bull Batalla. Gazir, sin embargo, no lo plantea como un ajuste de cuentas: con horas de batallas encima y un marcador en juego, " no tiene por qué ser una revancha. Es algo nuevo ".

Presentadores, DJ, Hosts y jurado

Hosts: Queen Mary y Bekaesh.

DJ: Verse y Nexxa.

Jurado: Marithea, Migi, Jotandjota, Dobleache, Aigor, Estrimo, Sacro Requiem, Fox y Big Killa.

Casters: Blon, Clipper, Piezas y Miriam Martin.

Entrevistadoras: Lupe y Kalmiura

Presentadores, DJ y jurado irán rotando cada dos bloques, aprovechando los descansos de cuatro minutos de Gazir. Blon y Piezas tendrán doble papel: además de comentar el reto desde la mesa de casters, se subirán al escenario como Rivales Finales: Piezas cierra el bloque 1, a las 12:00, y Blon, el bloque 3, a las 14:20.

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Horarios por país para ver ‘Gazir Contra Todos’

Hora de la previa el sábado 7 de noviembre:

España (península y Baleares): 10:30 AM

Canarias: 09:30 AM

Argentina: 06:30 AM

Chile: 06:30 AM

Colombia: 04:30 AM

Perú: 04:30 AM

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 04:30 AM

México (Ciudad de México): 03:30 AM

Estados Unidos (Los Ángeles): 01:30 AM

Dónde ver Gazir Contra Todos en directo

Para quien no pueda estar en Gijón, el reto se emitirá en directo y gratis durante toda la jornada. La previa arranca a las 10:30 (hora peninsular española) y la primera batalla, a las 11:00. Hay tres formas de verlo:

Todo el evento: en los canales de Red Bull Batalla en Red Bull TV, YouTube, Facebook, X y TikTok, con casters (Blon, Clipper, Piezas y Miriam Martin), datos en pantalla y contenido adicional.

Canales de Gazir: la emisión también llega a su YouTube y a su TikTok.

Solo batallas: el canal de Twitch de Red Bull Batalla emitirá el reto en bruto desde las 11:00, sin casters ni producción. Una batalla detrás de otra.

Cómo llegar a Laboral Ciudad de la Cultura

Laboral Ciudad de la Cultura está a las afueras de Gijón, en la zona de Cabueñes, a unos diez minutos en coche del centro. Gijón no tiene metro, así que las mejores opciones son el autobús urbano y el coche.

En autobús: varias líneas de EMTUSA, el autobús urbano de Gijón, paran junto al recinto, en la parada Universidad Laboral. Entre ellas, las líneas 1, 2, 10, 15 y 18, que conectan con el centro y terminan en el Hospital de Cabueñes. Conviene consultar horarios y frecuencias en la app de EMTUSA, porque en sábado el servicio es menor.

En tren o autobús interurbano: quien llegue desde fuera de Gijón en tren (estación de Gijón Sanz Crespo) o en autobús (estación de Alsa) puede enlazar con el autobús urbano o coger un taxi hasta La Laboral.

En coche: desde la autopista A-8, al llegar a Gijón hay que tomar la Ronda y salir en el kilómetro 385 (Viesques). Después, seguir las indicaciones al Hospital de Cabueñes. La Laboral cuenta con aparcamiento público junto al recinto, sujeto a disponibilidad. Con la afluencia prevista, mejor llegar pronto.

Preguntas frecuentes sobre Gazir Contra Todos ¿Cuándo es Gazir Contra Todos? El sábado 7 de noviembre de 2026. Las puertas abren a las 10:00 y el reto empieza a las 11:00. ¿A qué hora termina? La última batalla, la 200 contra Aczino, está prevista a las 22:05 (hora española). ¿A qué hora es la batalla contra Aczino? A las 22:05 en España. En Argentina y Chile, a las 18:05; en Colombia, Perú, Miami y Nueva York, a las 16:05; en Ciudad de México, a las 15:05, y en Los Ángeles, a las 13:05. ¿A qué hora empieza en Latinoamérica y Estados Unidos? La previa arranca a las 6:30 en Argentina y Chile; a las 4:30 en Colombia, Perú, Miami y Nueva York; a las 3:30 en Ciudad de México, y a la 1:30 en Los Ángeles. La primera batalla llega media hora después. ¿Dónde se celebra y por dónde se entra? En La Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. El acceso es por la puerta principal, en la calle Luis Moya Blanco. ¿Cuánto cuesta la entrada? Nada. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo, así que conviene llegar con antelación. ¿Se puede entrar con comida o bebida? No. No está permitido introducir alimentos ni bebidas en el recinto. ¿Pueden entrar menores? Sí, acompañados de un adulto. ¿Cómo llegar a La Laboral? En autobús urbano (líneas de EMTUSA con parada en Universidad Laboral) o en coche, por la A-8 y la salida de Viesques. Gijón no tiene metro. ¿Dónde se puede ver en directo? En los canales de Red Bull Batalla en Red Bull TV, YouTube, Facebook, X y TikTok, con la previa desde las 10:30. También en el YouTube y el TikTok de Gazir. En el Twitch de Red Bull Batalla, solo las batallas, desde las 11:00. ¿Cuántas batallas puede perder Gazir? Diez como máximo. Necesita al menos 190 victorias para conseguir el reto. ¿Qué es el Rival Final? El rival que cierra cada bloque: un campeón nacional o un podio internacional de Red Bull Batalla, en una batalla especial de tres rondas. ¿Hay un GUINNESS WORLD RECORDS ® en juego? Sí. Gazir intentará conseguir el GUINNESS WORLD RECORDS ® al mayor número de batallas de rap en 12 horas.

¿De dónde nace este reto?

La idea nació hace unos cuatro años, en las quedadas con amigos en las que todos acababan cansándose de rapear menos él. "Yo quería más y más, y no sabía dónde estaba mi límite" , contó el MC asturiano. El plan inicial era todavía más grande: mil batallas contra mil rivales. Se descartó porque no había mil rivales para que todas fueran competitivas.

Red Bull eligió al 99% de los rivales, pero Gazir propuso un varios nombres: perfiles históricos que nunca habían estado en Red Bull, gente que llevaba tiempo fuera o que el público conoce en otro papel, como el de juez. Según él, serán los que más sorprendan.

El segundo objetivo: GUINNESS WORLD RECORDS ®

Además de sobrevivir a las 200 batallas, Gazir tiene un segundo objetivo: completar el mayor número de batallas de rap en 12 horas y conseguir un GUINNESS WORLD RECORDS ®. Si se valida, se sabrá al terminar el evento.

El precedente más cercano en España es el de Arkano, que hace una década improvisó durante más de 24 horas seguidas en Madrid y se hizo con el récord mundial. Gazir habló con él cuando el proyecto empezó a gestarse. Pero no cree que su reto vaya a tener continuidad: " No creo que sea un evento muy replicable ".