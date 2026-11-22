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Batallas de rap
Todo lo que debes saber de la Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27
El viernes 27 de noviembre, Bogotá será el escenario de la Final de Red Bull Batalla Sudamérica. 16 MCs de distintos países competirán por el título y por un cupo en la Final Internacional en Perú.
La Final de Sudamérica está por suceder y esta vez será en Colombia, donde se definirá quién será el MC representante del cono sur en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Perú 2027.
La competencia reunirá a representantes de distintos países del sur del continente. Entre los participantes estarán Chang, Cristonita e Imigrante, tres de los nombres destacados de la edición anterior, que volverán a competir por el título.
A ellos se suman 13 clasificados a través de la fase de inscripciones, que buscarán hacerse un lugar entre los mejores freestylers de Sudamérica y luchar por el campeonato.
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
La Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 contará con 16 MCs de distintos países:
Clasificados de la edición anterior
- CHANG - Venezuela (Subcampeón Final Red Bull Batalla Sudamérica 2025/26)
- CRISTONITA - Venezuela (Semifinalista Final Red Bull Batalla Sudamérica 2025/26)
- IMIGRANTE - Venezuela (Semifinalista Final Red Bull Batalla Centroamérica 2025/26)
Clasificados por fase de inscripciones
- ABEL – Ecuador
- BLACK CODE – Venezuela
- CRISPA – Bolivia
- DAFP – Venezuela
- DRAZER - Paraguay
- EDEN - Uruguay
- EMBLEMA – Venezuela
- MCIX – Ecuador
- LOU T - Venezuela
- MELO – Venezuela
- NAICEN - Uruguay
- PUNCH – Ecuador
- REILLY – Venezuela
La jornada definirá al MC que representará a Sudamérica en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que tendrá lugar en Perú en 2027.
¿DÓNDE VER LA FINAL DE RED BULL BATALLA SUDAMÉRICA 2026/27?
La Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 podrá seguirse a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.
- Warm-up: 19:00 h.
- Sorteo: 19:30 h.
- Show: 20:00 h.
¿QUIÉNES SERÁN LOS HOSTS, DJ Y JURADOS?
El evento contará con un equipo de talentos de distintos países y trayectorias dentro de la disciplina. Desde campeones y competidores internacionales hasta voces que acompañarán las transmisiones.
Jueces:
Éxodo Lirical (República Dominicana)
Uno de los nombres más importantes del freestyle centroamericano. Es tetracampeón nacional de Red Bull Batalla, ha representado a República Dominicana y a la región en distintas competencias. Su experiencia como competidor le permitirá aportar una mirada estratégica y un profundo conocimiento de la escena a la hora de evaluar cada batalla.
Kim (Venezuela)
MC venezolana pionera del freestyle femenino. Fue la primera mujer en ganar la Nacional de Red Bull Batalla Venezuela (2007) y alcanzó el cuarto puesto en la Internacional de ese año. En 2024 y 2025 participó como jurado en eventos de Red Bull Batalla en Madrid. Ahora llega para aportar conocimiento y criterio a la Final de Sudamérica 2026/27.
Spektro (Uruguay)
Freestyler uruguayo que ha competido en escenarios internacionales de Red Bull Batalla. En 2022 y 2023 formó parte de la Final Internacional y en 2024 alcanzó la final de Red Bull Batalla Sudamérica.
Hosts
Nazo (Colombia)
Uno de los hosts más reconocidos del circuito latinoamericano. Ha sido una de las voces habituales de Red Bull Batalla Colombia desde 2018 y también ha conducido Finales Internacionales, como la celebrada en Bogotá en 2023. Su experiencia, manejo del escenario y conexión con el público serán fundamentales para conducir la jornada y mantener la energía de la competencia.
DJ
JBeat (Colombia)
DJ y productor colombiano, referente en la musicalización de batallas. Ha participado en numerosas competencias de Red Bull Batalla, incluyendo Finales Internacionales y distintas ediciones del formato 5 Vidas. Será el encargado de poner los beats y marcar el ritmo de los enfrentamientos.
¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL Y DÓNDE PODRÁ VERSE?
La Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 se celebrará el viernes 27 de noviembre de 2026 en Bogotá, Colombia.
Podrá seguirse a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.
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