La Final de Sudamérica está por suceder y esta vez será en Colombia, donde se definirá quién será el MC representante del cono sur en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Perú 2027.

La competencia reunirá a representantes de distintos países del sur del continente. Entre los participantes estarán Chang, Cristonita e Imigrante , tres de los nombres destacados de la edición anterior, que volverán a competir por el título.

A ellos se suman 13 clasificados a través de la fase de inscripciones, que buscarán hacerse un lugar entre los mejores freestylers de Sudamérica y luchar por el campeonato.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

La Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 contará con 16 MCs de distintos países:

Clasificados de la edición anterior

CHANG - Venezuela (Subcampeón Final Red Bull Batalla Sudamérica 2025/26)

CRISTONITA - Venezuela (Semifinalista Final Red Bull Batalla Sudamérica 2025/26)

IMIGRANTE - Venezuela (Semifinalista Final Red Bull Batalla Centroamérica 2025/26)

Clasificados por fase de inscripciones

ABEL – Ecuador

BLACK CODE – Venezuela

CRISPA – Bolivia

DAFP – Venezuela

DRAZER - Paraguay

EDEN - Uruguay

EMBLEMA – Venezuela

MCIX – Ecuador

LOU T - Venezuela

MELO – Venezuela

NAICEN - Uruguay

PUNCH – Ecuador

REILLY – Venezuela

La jornada definirá al MC que representará a Sudamérica en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que tendrá lugar en Perú en 2027.

¿DÓNDE VER LA FINAL DE RED BULL BATALLA SUDAMÉRICA 2026/27?

La Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 podrá seguirse a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Warm-up: 19:00 h.

Sorteo: 19:30 h.

Show: 20:00 h.

¿QUIÉNES SERÁN LOS HOSTS, DJ Y JURADOS?

El evento contará con un equipo de talentos de distintos países y trayectorias dentro de la disciplina. Desde campeones y competidores internacionales hasta voces que acompañarán las transmisiones.

Jueces:

Éxodo Lirical (República Dominicana)

Uno de los nombres más importantes del freestyle centroamericano. Es tetracampeón nacional de Red Bull Batalla, ha representado a República Dominicana y a la región en distintas competencias. Su experiencia como competidor le permitirá aportar una mirada estratégica y un profundo conocimiento de la escena a la hora de evaluar cada batalla.

Kim (Venezuela)

MC venezolana pionera del freestyle femenino. Fue la primera mujer en ganar la Nacional de Red Bull Batalla Venezuela (2007) y alcanzó el cuarto puesto en la Internacional de ese año. En 2024 y 2025 participó como jurado en eventos de Red Bull Batalla en Madrid. Ahora llega para aportar conocimiento y criterio a la Final de Sudamérica 2026/27.

Spektro (Uruguay)

Freestyler uruguayo que ha competido en escenarios internacionales de Red Bull Batalla. En 2022 y 2023 formó parte de la Final Internacional y en 2024 alcanzó la final de Red Bull Batalla Sudamérica.

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Hosts

Nazo (Colombia)

Uno de los hosts más reconocidos del circuito latinoamericano. Ha sido una de las voces habituales de Red Bull Batalla Colombia desde 2018 y también ha conducido Finales Internacionales, como la celebrada en Bogotá en 2023. Su experiencia, manejo del escenario y conexión con el público serán fundamentales para conducir la jornada y mantener la energía de la competencia.

DJ

JBeat (Colombia)

DJ y productor colombiano, referente en la musicalización de batallas. Ha participado en numerosas competencias de Red Bull Batalla, incluyendo Finales Internacionales y distintas ediciones del formato 5 Vidas. Será el encargado de poner los beats y marcar el ritmo de los enfrentamientos.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL Y DÓNDE PODRÁ VERSE?

La Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27 se celebrará el viernes 27 de noviembre de 2026 en Bogotá, Colombia.

Podrá seguirse a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla .

No te pierdas toda la información de la temporada Red Bull Batalla 2026/27 y sigue los canales oficiales.