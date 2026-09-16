Tra Adriatico e Ionio: 10 località costiere da visitare in Puglia

Con una costa che si sviluppa per centinaia di chilometri e affacciata su due mari, la Puglia è una delle destinazioni balneari più affascinanti del Mediterraneo. Il paesaggio cambia continuamente: alte falesie e grotte si alternano a lunghe spiagge sabbiose, piccoli porti e antichi borghi marinari, mentre il mare Adriatico e il Mar Ionio regalano colori e atmosfere differenti. La costa pugliese è inoltre strettamente legata alla storia della regione, come dimostrano città portuali, fortificazioni, torri costiere e centri storici costruiti a diretto contatto con il mare.

Alcune destinazioni sono celebri per le spiagge, altre per i centri storici, altre ancora per il paesaggio naturale o per il rapporto speciale tra la città e il mare, altre ancora - come Polignano a Mare - sono famose anche per ospitare competizioni iconiche come la Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Avete l'imbarazzo della scelta? Ecco 10 località costiere che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire durante un viaggio in Puglia.

01 Vieste

Nel cuore del Gargano, Vieste è una delle località costiere più iconiche della Puglia. La città sorge su una penisola rocciosa affacciata sull’Adriatico e combina un centro storico ricco di vicoli e case bianche con un paesaggio costiero fatto di spiagge, falesie, grotte marine e formazioni rocciose. La sua posizione permette di vivere il mare senza rinunciare alla natura del promontorio garganico, rendendo Vieste una delle destinazioni più complete per chi desidera scoprire il nord della Puglia.

02 Polignano a Mare

Polignano a Mare è probabilmente una delle immagini più riconoscibili della Puglia nel mondo. Il centro storico è arroccato sulla scogliera e domina il mare Adriatico, creando scorci spettacolari dalle terrazze panoramiche e dai vicoli del borgo. Cala Porto, conosciuta anche come Lama Monachile, è incastonata tra le pareti rocciose proprio ai piedi del centro abitato. La forza di Polignano risiede nel perfetto equilibrio tra paesaggio marino, architettura e atmosfera mediterranea.

03 Monopoli

Monopoli rappresenta una delle località più affascinanti della costa barese. Il centro storico si sviluppa intorno all’antico porto e conserva chiese, palazzi e stradine che arrivano quasi a sfiorare il mare. Il Castello Carlo V domina il porto, mentre nelle vicinanze del centro si incontrano piccole calette come Cala Porta Vecchia. La città riesce così a combinare l’identità di antico borgo marinaro con quella di destinazione balneare, offrendo un paesaggio costiero molto vario.

04 Trani

Trani è una delle città più eleganti della costa pugliese e deve gran parte del proprio fascino al rapporto tra il centro storico e il porto. Il suo simbolo più celebre è la Cattedrale di San Nicola Pellegrino, costruita direttamente sul mare e capace di creare uno degli scorci più suggestivi dell’intera regione. Passeggiare sul porto significa attraversare secoli di storia commerciale e marittima, con le vie del centro che raccontano il ruolo che questa città - considerata una delle destinazioni simbolo della Puglia Imperiale - ha avuto nel corso dei secoli come importante snodo portuale dell’Adriatico.

05 Otranto

All’estremità orientale del Salento, Otranto guarda verso l’Adriatico e verso le coste dell’altra sponda del Mediterraneo. Il centro storico è racchiuso da antiche mura e dominato dal castello, con il porto e le spiagge che si sviluppano immediatamente ai piedi dell’abitato. Nei dintorni si trovano alcuni dei paesaggi costieri più spettacolari del Salento, tra baie, scogliere e acque trasparenti. Otranto è inoltre una destinazione dove mare e patrimonio storico convivono in modo particolarmente evidente.

06 Ostuni Marina

Conosciuta soprattutto per il centro storico arroccato sulle colline, Ostuni possiede anche una lunga fascia costiera affacciata sull’Adriatico. La Marina di Ostuni si sviluppa tra spiagge, dune e aree di macchia mediterranea, creando un interessante contrasto con la celebre “Città Bianca” dell’entroterra. Il tratto costiero comprende diverse spiagge e si inserisce in un paesaggio naturale particolarmente suggestivo, che permette di combinare una vacanza al mare con la scoperta del patrimonio storico e rurale di Ostuni.

07 Gallipoli

Affacciata sul Mar Ionio, Gallipoli è una delle destinazioni più caratteristiche del Salento. La città storica occupa un’isola collegata alla terraferma da un ponte e conserva un patrimonio architettonico strettamente legato alla propria storia marittima. Il centro storico, circondato dal mare, offre un susseguirsi di vicoli, chiese, palazzi e scorci panoramici, e lungo la costa si trovano spiagge e calette molto apprezzate. Gallipoli riesce così a unire la dimensione di città storica e quella di grande destinazione balneare.

08 Porto Cesareo

Porto Cesareo è una delle località più rappresentative della costa ionica salentina. Il suo litorale è caratterizzato da acque trasparenti, fondali sabbiosi e ampie spiagge, mentre la presenza dell’Area Naturale Marina Protetta contribuisce a valorizzare la biodiversità dell’area. Poco distante dalla costa si trova l’Isola dei Conigli, con la Riserva Naturale Regionale Palude del Conte (più nell'entroterra) aggiunge una componente naturalistica importante a una destinazione conosciuta soprattutto per il suo mare.

09 Santa Maria di Leuca

All’estremità meridionale della Puglia, Santa Maria di Leuca occupa una posizione simbolica: il suo promontorio si trova nel punto in cui Adriatico e Ionio vengono tradizionalmente associati all’incontro dei due mari. Il paesaggio è dominato da alte pareti rocciose, dal faro e dalla Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae. La costa, caratterizzata da grotte marine, insenature e acque limpide, rende Leuca una delle tappe più suggestive di un itinerario attraverso il Salento.

10 Brindisi

Brindisi è una città in cui il mare ha rappresentato per secoli un elemento fondamentale della storia e dello sviluppo urbano. Il suo grande porto naturale è ancora oggi uno dei luoghi più caratteristici della città ed il centro, invece, conserva importanti testimonianze del passato. La posizione sul versante adriatico la rende un punto strategico per esplorare il Salento e la costa pugliese, creando un interessante connubio tra patrimonio storico, vita cittadina e cultura del mare.

Dalle scogliere del Gargano alle spiagge dello Ionio, la costa pugliese offre una straordinaria varietà di paesaggi. Vieste, Polignano a Mare, Monopoli, Trani, Otranto, Ostuni Marina, Gallipoli, Porto Cesareo, Santa Maria di Leuca e Brindisi rappresentano solo alcune delle destinazioni attraverso cui scoprire il carattere marittimo della regione.

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La vera ricchezza della Puglia, tuttavia, sta nella possibilità di alternare mare, cultura, gastronomia e natura anche all’interno dello stesso itinerario. La costa non è un mondo separato dall’entroterra, ma dialoga continuamente con borghi, masserie, campagne e città d’arte. È proprio questa varietà a rendere la Puglia una destinazione capace di sorprendere ogni viaggiatore, offrendo non soltanto splendide spiagge, ma un’esperienza mediterranea completa e autentica.

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