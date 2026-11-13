Arvid Lindblad: dalle categorie giovanili fino alla F1 con Racing Bulls

Arvid Lindblad , uno dei piloti titolari di Visa Cash App Racing Bulls , ha intrapreso la strada verso il successo nel mondo dei motori praticamente da quando ha imparato a camminare. Questo talento anglo-svedese si è messo al volante per la prima volta all’età di tre anni, per poi entrare a far parte della fucina di talenti del Red Bull Junior Team nel 2021, a soli 13 anni.

Allievo dell’ex campione del mondo di Formula E Oliver Rowland, Lindblad si è fatto strada nelle categorie del karting prima di passare alle formule junior a 15 anni, diventando in seguito il più giovane vincitore di sempre sia nel campionato FIA di Formula 3 che in quello di Formula 2.

A soli 18 anni, ha firmato con la Visa Cash App Racing Bulls ed è diventato il quarto pilota più giovane nella storia della Formula 1. Dimostrando subito il suo immenso talento, è arrivato tra i primi 10 al suo debutto in F1 e si è distinto per tutta la stagione 2026 al fianco del compagno di squadra Liam Lawson . Ecco come Lindblad si è fatto strada fino alla massima serie automobilistica.

I risultati record di Lindblad in F3 e F2 sono stati davvero impressionanti © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Ora punta tutto sul successo in F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

01 Il ventesimo pilota del Red Bull Junior Team a passare alla F1

È una grande notizia per il Campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2026, e una notizia ancora più grande per Arvid Lindblad: dopo solo un anno in F2, si è unito a Liam Lawson nella line up di piloti di Visa Cash App Racing Bulls.

“La rapida crescita di Arvid lo rende uno dei giovani talenti più promettenti di questo sport”, ha dichiarato Alan Permane, Team Principal della Visa Cash App Racing Bulls. “Insieme, lui e Lawson formano una coppia forte e dinamica, che incarna l’ambizione e lo spirito giovanile della VCARB mentre entriamo in una nuova era di trasformazione per la Formula 1.”

Lindblad è un altro pilota di Campos Racing ad arrivare in F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Quotation Il 2026 sarà una grande sfida e so che c’è molto da imparare, ma sono pronto a lavorare a stretto contatto con la squadra e a dimostrarmi all’altezza. Non vedo l’ora di iniziare Arvid Lindblad

A soli 18 anni, questa promozione fa di Lindblad il ventesimo pilota del programma Red Bull Junior Team a raggiungere il vertice della F1. Lungo il percorso ha dimostrato una velocità innata e un potenziale enorme.

"Da quando ho iniziato questo percorso a cinque anni, il mio obiettivo è sempre stato quello di arrivare in Formula 1, quindi è un momento di grande orgoglio compiere questo passo", ha detto Lindblad. "Sono estremamente grato al Red Bull Junior Programme e al mio team personale per la guida, il sostegno e la fiducia che mi hanno dato: niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il loro sostegno. Il 2026 sarà una grande sfida e so che c’è molto da imparare, ma sono pronto a lavorare a stretto contatto con la squadra e a dimostrarmi all’altezza. Non vedo l’ora di iniziare, sarà un anno emozionante!”

02 La carriera agonistica da record di Arvid Lindblad

Nato a Londra nel 2007, questo fenomeno del volante ha iniziato a correre all’inizio degli anni 2010. Ha esordito nel motocross all’età di tre anni, per poi passare al karting a cinque. È lì che ha attirato subito l’attenzione del Red Bull Junior Team, entrando a far parte di questo programma di grande prestigio all’età di 13 anni. Passando dai kart alle auto vere e proprie, Lindblad ha rapidamente dominato la F4 per poi diventare il più giovane vincitore di sempre di una gara Sprint di F3 al suo debutto in Bahrain nel marzo 2024, a soli 16 anni.

La doppia vittoria a Silverstone in F3 è stata una prestazione eccezionale © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Lo stesso anno ha conquistato una doppietta in casa, vincendo sia la gara Sprint che la Feature Race sull’iconico circuito di Silverstone. A settembre 2024 è arrivato il salto in F2, quando Lindblad è entrato a far parte del prestigioso team Campos Racing. Lì è diventato il più giovane vincitore di una gara nella storia della F2 durante la Sprint di Jeddah, prima di aggiudicarsi il titolo di secondo più giovane poleman di sempre a Barcellona, dopo Théo Pourchaire.

03 Come Lindblad concilia le corse con la vita da adolescente

Nonostante sia stato messo al volante già da bambino, Lindblad afferma che il suo percorso verso la F1 non è stato sempre facile. All’inizio, sua madre non era convinta che l’automobilismo fosse una scelta professionale valida.

"Mia mamma ha un background molto accademico. Non avrebbe mai immaginato che fosse possibile, quindi all’inizio è stata dura", ricorda Lindblad. “Alla fine si è convinta, ha in un certo senso accettato che fossi piuttosto bravo e che ci fosse la possibilità che potessi arrivare lontano e che dovevamo impegnarci tutti insieme come famiglia”.

La madre di Lindblad è indiana e suo padre svedese. Insieme, hanno aiutato il giovane Lindblad a trovare il giusto equilibrio tra lo studio e le gare adrenaliniche. "Durante la settimana mi impegnavo tantissimo, facevo i compiti e prendevo buoni voti, poi mi lasciavano andare a correre nei fine settimana", ricorda. "Abbiamo trovato un compromesso accettabile".

Lindblad ha conciliato le gare e lo studio, ma ora si dedica alla F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Ora Lindblad si dedica alle corse a tempo pieno, ma fino al 2024 cercava di conciliare studio e motori. "Sto studiando per gli A-Levels", disse all’epoca. "In realtà mi piace abbastanza andare a scuola. Ognuno fa le proprie cose, ma avere qualcosa che mi distragga dalle gare è fondamentale per trovare il giusto equilibrio".

Concentrarsi su qualcosa di completamente estraneo allo sport è una pausa gradita. "Non è stressante e non mi distrae dalle gare", ha detto. "Poi, quando ho dei giorni liberi e non ho niente da fare, si tratta di mantenere l’equilibrio e distogliere la mente dalle gare. Come sappiamo tutti, a volte può diventare davvero opprimente, quindi fare quella pausa fa bene. Quindi mi sto preparando per gli A-Levels. Ne farò solo due: matematica e chimica."

Con una carriera ai massimi livelli nelle curve ad alta velocità che si avvicina a grandi passi, queste sono sicuramente le migliori scelte di materie.

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04 La leggenda della Red Bull Racing che ha ispirato Arvid Lindblad

Ancor prima di essere chiamato in F1, Lindblad aveva già gli occhi puntati su questa serie. Ricorda che da bambino guardava la F1 in TV e, come la maggior parte dei giovani piloti, ha sempre sognato di gareggiare ai massimi livelli. A differenza della maggior parte dei giovani piloti, però, l’ispirazione è arrivata dall’aver incontrato di persona una leggenda di questo sport.

"Ho partecipato allo show run della Red Bull Racing a Houston insieme a David Coulthard , ed è stato davvero fantastico", racconta. "Ho guidato la RB8, la macchina vincitrice del Campionato del Mondo del 2012. Già questo è fantastico, ma è proprio l’auto che guardavo in TV quando mi sono innamorato di questo sport e che non avrei mai immaginato di poter guidare. È stato davvero fantastico e farlo con il team Red Bull a Houston è stato grandioso.”

Partecipare al Red Bull Showrun insieme a Coulthard è stato indimenticabile © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool Quotation Ho partecipato allo show run della Red Bull Racing a Houston insieme a David Coulthard, ed è stato davvero fantastico. Ho guidato la RB8, la macchina che ha vinto il Campionato del Mondo nel 2012 Arvid Lindblad

Per quanto riguarda le sue ambizioni, vuole eguagliare i successi di Coulthard e andare anche oltre: “Voglio diventare campione del mondo e, idealmente, più di una volta. Potrebbe sembrare arrogante dirlo, ma quando la mia carriera sarà finita, non so se sarei completamente felice di fare le valigie senza averne vinto nemmeno uno. Il mio sogno è diventare pluricampione del mondo.”

05 I mentori e i rivali che hanno spinto Lindblad ad andare avanti

Nella squadra juniores, Lindblad ha avuto come fonte di ispirazione Guillaume ‘Rocky’ Rocquelin, il responsabile della Driver Academy di Oracle Red Bull Racing. Rocky gli assegnava persino dei compiti quando Lindblad era più giovane. "Cerca davvero di coprire tutti gli aspetti a cui un pilota deve pensare", dice Lindblad. "Rocky ha una conoscenza ed esperienza davvero vastissime. Poter attingere alle sue conoscenze e cercare di imparare il più possibile da lui è utilissimo, perché il suo bagaglio di competenze è senza dubbio uno dei più vasti nel mondo dell’automobilismo."

Il pilota e allenatore Oliver Rowland è un altro mentore fondamentale: "Ollie è stato davvero cruciale per la mia carriera. Non sarei dove sono oggi se non fosse per lui. Abbiamo iniziato a lavorare insieme quando avevo sette anni. All’epoca lui correva nelle World Series, quindi era già ben avviato nel suo percorso verso la F1, più o meno dove mi trovo io adesso. Nel 2017 eravamo io, Ollie e il mio meccanico che andavamo ovunque con un furgone e una piccola tenda. È partito tutto da lì, dopodiché la situazione si è evoluta. Ho vinto il Campionato britannico con lui e poi sono andato in Europa. Ogni giorno che correvo gli mandavo un messaggio per dirgli come andava.”

L'ex campione di Formula E Oliver Rowland è da tempo al fianco di Lindblad © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Per quanto riguarda i rivali, Lindblad dice che, anche se "Nemesi è una parola forte", considerava rivali Freddie Slater e Andrea Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes che proprio nel 2026 si è laureato Campione del Mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera.

"L'ho affrontato sui kart fin da quando avevamo circa 11 anni»" dice Lindblad di Antonelli. "Lo rispetto davvero tanto. Penso che abbia un grande talento e che si meriti le opportunità che gli sono state date. Credo che alcune delle nostre battaglie nel corso degli anni siano state tra le più divertenti per me. Lo dico spesso, ma sento che è l’unico pilota contro cui ho dovuto dare il massimo, il 100 per cento, per batterlo. È sicuramente quello che mi ha spinto di più".

06 Come Lindblad si è preparato per la F1

Ovviamente, guidare in F1 richiede ben più di un semplice atteggiamento mentale. È uno sport notoriamente estenuante, con i piloti che devono affrontare forze G enormi all’interno della vettura e che, nel frattempo, perdono una quantità significativa di liquidi attraverso la sudorazione. Ormai, Lindblad è pronto per questo.

Lindblad si è allenato duramente in vista delle gare di F1 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

"Ho un allenatore e facciamo un sacco di cardio e potenziamento", dice. "Entrambe le cose sono importantissime. Soprattutto per il collo: le forze G in una macchina di F1 sono davvero pazzesche. Per quanto riguarda il cardio, le gare durano fino a due ore e nell’abitacolo può fare un caldo pazzesco, quindi devi essere forte e, in generale, molto in forma".

E per quanto riguarda la carriera che vorrebbe emulare mentre si prepara a entrare in Formula 1? “Lewis Hamilton. Anche se qui in Red Bull non è proprio la risposta più politicamente corretta. È inglese e di colore, quindi mi sono identificato un po’ con lui. Era davvero veloce, i suoi primi anni sono stati davvero impressionanti. Era lui quello per cui tifavo da quando ho iniziato a seguire le corse.”