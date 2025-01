Il calendario dei Gran Premi di F1 del 2025

Ad aprire ufficialmente il 2025 della F1 provvederanno, come sempre, i tradizionali test pre-stagionali. Niente di nuovo sul fronte occidentale: la sessione sarà unica e sola anche quest'anno, con scuderie e piloti che dal 26 al 28 febbraio si ritroveranno sull'asfalto di Sakhir, in Bahrain, per tre fondamentali giorni di prove. Una volta archiviati i test la Formula 1 farà vela verso Melbourne, tornata ad accogliere il primo atto del Campionato del Mondo di F1 dopo avere ceduto il passo negli ultimi anni proprio al Bahrain. Il Gran Premio d'Australia, la gara che darà il via al Mondiale, si correrà nel weekend del 16 marzo, sette giorni prima di quel GP della Cina che vedrà invece il debutto stagionale del format Sprint. Nel weekend del 6 aprile si terrà il Gran Premio del Giappone, una gara che darà il via al primo dei tre tripli back-to-back presenti nel calendario del 2025: nel fine settimana del 16 aprile si correrà infatti il GP del Bahrain, mentre in quello del 20 aprile sarà la volta del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Il GP di Miami - che anche quest'anno ospiterà il format Sprint - sarà disputato dal 2 al 4 maggio, mentre dal 16 al 28 dello stesso la F1 sbarcherà in Italia per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, immediatamente seguito dal GP di Monaco nel weekend del 25 maggio. Il Gran Premio di Spagna - ultimo atto del secondo trittico di gare back-to-back - si correrà nel fine settimana dell'1 giugno, con il GP del Canada che andrà in scena in quello del 16 giugno e con il Gran Premio d'Austria che si terrà invece nel weekend del 29 giugno. A quel punto il Circus approderà in Inghilterra per il GP di Gran Bretagna (4-6 luglio), con il Gran Premio del Belgio (pronto a riaccogliere il format Sprint) che si terrà nel weekend del 27 luglio e con il GP d'Ungheria (1-3 agosto) che sarà invece l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva.