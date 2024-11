. Già, ma come è riuscito Rida (vero nome) dalla provincia di Parma ad arrivare alle stelle? Vediamolo in questa breve

Astro è Astro, nascente è nascente , quindi non ci resta che goderci il nuovo album omonimo: il primo disco ufficiale nella carriera del ragazzo di Salsomaggiore Terme scoperto dall’occhio lungo di Ghali . Già, ma come è riuscito Rida (vero nome) dalla provincia di Parma ad arrivare alle stelle? Vediamolo in questa breve biografia .

Astro è Astro, nascente è nascente , quindi non ci resta che goderci il nuovo album omonimo: il primo disco ufficiale nella carriera del ragazzo di Salsomaggiore Terme scoperto dall’occhio lungo di Ghali . Già, ma come è riuscito Rida (vero nome) dalla provincia di Parma ad arrivare alle stelle? Vediamolo in questa breve biografia .