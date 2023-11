Chi è Bello Figo: tutto sulla sua vita

e VillaBanks. Un bel risultato, per un rapper che ha iniziato da zero e che, a colpi di video YouTube e un personaggio sempre più unico nel suo genere, si è guadagnato abbondantemente la

Ma chi è per davvero Bello Figo , l'uomo che swagga più di tutti? Come è entrato nell'Olimpo del rap italiano? Scopriamolo ripercorrendo la sua vita e carriera.

Paul Yeboah , in arte Bello Figo, nasce a Kumasi , in Ghana. Trascorre nello stato africano i primi 12 anni della sua vita. Poi, insieme ai genitori, si trasferisce a Parma nel 2004 .

Poco più che adolescente, nel 2007 , inizia a pubblicare video sul suo YouTube . A oggi, il video più vecchio visibile sul suo canale è Non ho soldi 2 blow , il suo primo singolo autoprodotto e autopubblicato, cantato un po' in italiano e un po' in inglese.

