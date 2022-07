Chi è Madame: tutto sulla vita della cantante

. E invece, non era manco quattro anni fa. Questo la dice lunga su quanta strada abbia fatto la cantante e rapper vicentina in così poco tempo. Merito di un talento innato, che si è manifestato relativamente tardi nella sua vita: ripercorriamola insieme, partendo dagli inizi, passando per Sanremo e il primo omonimo album, per arrivare al

(Vicenza) il 16 gennaio 2002. Il padre è un impiegato di banca, la mamma segretaria in un autoconcessionario, il fratello ha 8 anni in più di lei. Essendo i genitori sempre a lavoro, Francesca cresce dai nonni, come ha raccontato a Repubblica. La scoperta del

Francesca Calearo , in arte Madame, nasce a Creazzo (Vicenza) il 16 gennaio 2002. Il padre è un impiegato di banca, la mamma segretaria in un autoconcessionario, il fratello ha 8 anni in più di lei. Essendo i genitori sempre a lavoro, Francesca cresce dai nonni, come ha raccontato a Repubblica. La scoperta del dolore arriva a 5 anni, quando il nonno adorato muore e poco più tardi i genitori si separano.

