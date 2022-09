Non ci vuole una laurea per capire che Nabi Kichta è un talento precoce. Ha a malapena 18 anni e non solo ha già collezionato hit di strada come Guérrilla , Plaquette o Felicità . Lui ha qualcosa che tutti gli altri colleghi della drill vorrebbero in questo momento: il francese. Scopriamo tutto ciò che si sa di lui in questo momento, per quanto ancora si conosca poco del ragazzo.