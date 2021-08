Chi è Paky: la vita del rapper di Rozzi

È proprio qui, tra i palazzoni delle zone più disagiate della città, che Vincenzo scopre per caso il rap. «Mi sono interessato a questo genere inizialmente perché un ex gruppo rap di Napoli, i

È proprio qui, tra i palazzoni delle zone più disagiate della città, che Vincenzo scopre per caso il rap. «Mi sono interessato a questo genere inizialmente perché un ex gruppo rap di Napoli, i Co’Sang , fece un video musicale sotto casa di mia nonna e da piccolo lo guardai forse mille volte» racconta nel 2019 a Hiphoptender. «Mi affascinava, però non ne capivo a fondo le sfaccettature».

È proprio qui, tra i palazzoni delle zone più disagiate della città, che Vincenzo scopre per caso il rap. «Mi sono interessato a questo genere inizialmente perché un ex gruppo rap di Napoli, i Co’Sang , fece un video musicale sotto casa di mia nonna e da piccolo lo guardai forse mille volte» racconta nel 2019 a Hiphoptender. «Mi affascinava, però non ne capivo a fondo le sfaccettature».

quando arriva e ne ha circa 14/15 (in prima superiore) quando un compagno di classe più ferrato sul tema gli apre le porte scintillanti del rap americano e non, facendogli ascoltare un po' di tutto.

La piena comprensione delle rime arriva solo dopo il trasferimento a Milano, nella periferia sud di Rozzano. Ha 10 anni quando arriva e ne ha circa 14/15 (in prima superiore) quando un compagno di classe più ferrato sul tema gli apre le porte scintillanti del rap americano e non, facendogli ascoltare un po' di tutto.

La piena comprensione delle rime arriva solo dopo il trasferimento a Milano, nella periferia sud di Rozzano. Ha 10 anni quando arriva e ne ha circa 14/15 (in prima superiore) quando un compagno di classe più ferrato sul tema gli apre le porte scintillanti del rap americano e non, facendogli ascoltare un po' di tutto.