Tutto quello che c'è da sapere sul Circuito Bugatti di Le Mans

Il tracciato di Le Mans, creato per volontà dell’ Automobile Club de l’Ouest, è stato inaugurato il 18 settembre del 1966 ed è stato intitolato a Ettore Bugatti, storico fondatore dell’omonima casa automobilistica. Inizialmente lungo 4,422 km, nel corso degli anni ha subito numerosi stravolgimenti in termini di layout per soddisfare i sempre più esigenti criteri di sicurezza imposti dalle varie federazioni: ora, a 15 anni esatti dall’ultima modifica datata 2008, un giro del circuito di Le Mans è lungo 4,185 km. Composto da 14 curve (delle quali 9 a destra e 5 a sinistra ) e da percorrere in senso orario, il tracciato francese ha una sede stradale larga 13 m. Tre sono i settori che lo compongono, mentre è solamente la sezione che da Curva 14 conduce a Curva 5 a essere condivisa con il Circuit de La Sarthe che ospita la 24 Ore di Le Mans: i piloti del Motomondiale, dopo essere passati al di sotto dell’iconico Ponte Dunlop, si gettano infatti in una lunga piega destrorsa che li allontana dal tracciato utilizzato nell’Endurance e li conduce nella parte centrale della pista, caratteristica proprio del Circuito Bugatti.