Una corsa verso l’ignoto: una navigazione precisa è fondamentale alla Dakar
© Flavian Duhamel/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Il Rally Dakar 2027 torna in Africa: ecco il percorso completo

Il Rally Dakar torna alle sue radici: per la prima volta dopo 20 anni, la gara scatterà in Europa e si concluderà in Africa. Cosa ci aspetta lungo il percorso dell'edizione 2027?
Di Paul Keith
9 minuti di letturaUpdated on

Parte di questa storia

Dakar Rally 2027

The Dakar Rally returns to Africa for the first time in 20 years in 2027. Follow the world’s toughest off-road race as the best drivers and riders tackle some of the planet’s most demanding terrain.

Marocco

Luciano Benavides

Already an FIM Rally Raid champion, Luciano Benavides became the second Dakar Rally winner in the family after claiming a victory in the 2026 race.

ArgentinaArgentina

Nasser Al Attiyah

Nasser ha vinto tre volte la Dakar, nel 2011, nel 2015 e nel 2019

QatarQatar

Sébastien Loeb

Dopo aver vinto quasi ogni tappa WRC negli ultimi dieci anni, Sébastien Loeb ha inciso per sempre il suo nome sui libri della storia dello sport.

FranciaFrancia

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Carlos Sainz

Dopo aver lasciato il WRC, Carlos Sainz ha iniziato una nuova sfida, affrontare i rally cross-country.

SpagnaSpagna

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Toby Price

Con il terzo posto all'esordio assoluto nella Dakar, si è meritato una sella nel KTM Red Bull Racing Team.

AustraliaAustralia

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SveziaSvezia

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpagnaSpagna

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now chasing Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Rokas Baciuška

From European Rallycross champion to Dakar winner, Lithuania's Rokas Baciuška has become one of motorsport's most versatile stars.

LithuaniaLithuania

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermaniaGermania

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is a true legend of off-road racing and is the only female motorcyclist to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpagnaSpagna

Kevin Benavides

After winning two Dakar titles on two wheels, Kevin Benavides has switched his focus to a new challenge in rally raid cars.

ArgentinaArgentina

Dania Akeel

A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and has won stages in both the Dakar and Abu Dhabi Rally.

Saudi ArabiaSaudi Arabia

Francisco López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

CileCile

Stéphane Peterhansel

Da campione francese junior nello skateboard a primatista della Dakar, la straordinaria disciplina di Stéphane Peterhansel lo ha messo costantemente una spanna sopra i suoi avversari

FranciaFrancia

Edgar Canet

By racing to a top 10 finish at the Dakar Rally as a teenage rookie, Spain's Edgar Canet has announced himself as the great new rally raid star.

SpagnaSpagna

Gonçalo Guerreiro

A Dakar Rally podium finisher on his debut, Portugal’s Gonçalo Guerreiro has established himself as one of rally raid’s leading young talents.

PortugalPortugal

Johan Kristoffersson

A five-time FIA World Rallycross champion, Sweden's Johan Kristoffersson also won the inaugural season of Extreme E as part of Rosberg X Racing.

SveziaSvezia

Argomenti principali

  1. 1
    Rally Dakar 2027: in breve
  2. 2
    Prologo – Da Loulé/Faro a Loulé/Faro
  3. 3
    Tappa 1 – Da Loulé/Faro a Loulé/Faro
  4. 4
    Trasferimento – Da Loulé/Faro a Bouârfa
  5. 5
    Tappa 2 – Da Bouârfa a Bouârfa
  6. 6
    Tappa 3 – Da Bouârfa a Bouârfa
  7. 7
    Tappa 4 – Da Bouârfa a Zagora
  8. 8
    Tappa 5 – Da Zagora a Zagora
  9. 9
    Tappa 6 – Da Zagora ad Agadir
  10. 10
    Rest Day – Agadir
  11. 11
    Tappa 7 – Da Agadir a Smara
  12. 12
    Tappa 8 – Da Smara al bivacco Refuge
  13. 13
    Tappa 9 – Dal bivacco Refuge a Smara
  14. 14
    Tappa 10 – Da Smara a Smara
  15. 15
    Tappa 11 – Da Smara a Marrakech
  16. 16
    Tappa 12 – Da Marrakech a Marrakech
  17. 17
    Dove guardare il Rally Dakar 2027
Il finale della Dakar 2026 non è stato per i deboli di cuore. Se nelle Auto Nasser Al-Attiyah è riuscito a vincere in controllo la sua 6ª Dakar regalando il primo successo alla Dacia, tra le Moto Luciano Benavides ha infatti battuto Ricky Brabec per soli due secondi. Nel 2027 tanto il pilota del Qatar quanto l'argentino dovranno difendere loro titoli in una gara che attraverserà due continenti. La 49ª edizione del rally più duro del mondo si svolgerà infatti in Portogallo e in Marocco, in Europa e in Africa, prima di tornare in Arabia Saudita per la 50ª edizione nel 2028.
La gara scatterà nel sud del Portogallo il 9 gennaio, con l’Algarve che ospiterà il Prologo e la prova speciale di apertura prima che la gara si sposti in Marocco per un percorso di 11 tappe fino a Marrakech.
La Dakar disseminerà sei bivacchi lungo un percorso lungo ben 7.824 km, di cui 4.341 km di prove speciali. Con una media giornaliera compresa tra i 300 e i 500 km di sezioni cronometrate su alcuni dei terreni più impegnativi al mondo, sarà una prova durissima per piloti, copiloti e mezzi. Il direttore di gara David Castera ha definito la Dakar 2027 “senza compromessi”, affermando: “Nonostante i tempi ristretti a nostra disposizione, abbiamo progettato una vera Dakar”.
I campioni in carica Nasser Al-Attiyah e Luciano Benavides

I campioni in carica Nasser Al-Attiyah e Luciano Benavides

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

01

Rally Dakar 2027: in breve

  • Quando: 9-23 gennaio 2027
  • Dove: Portogallo e Marocco
  • Partenza: Loulé, Portogallo
  • Arrivo: Marrakech, Marocco
  • Numero di tappe: Prologo + 12 tappe
  • Distanza totale: 7.824 km
  • Distanza delle prove speciali cronometrate: 4.341 km
  • Tappa più lunga: 500 km – Tappa 7
  • Tappa maratona: 1 Rifugio Marathon (Tappe 8 e 9)
Il percorso del Rally Dakar 2027 (clicca per ingrandire!)

Il percorso del Rally Dakar 2027 (clicca per ingrandire!)

© Dakar Rally

02

Prologo – Da Loulé/Faro a Loulé/Faro

  • Sabato 9 gennaio
  • Tappa speciale: 29 km
  • Distanza totale: 129 km
I 30.000 posti a sedere dell'Algarve Stadium, impianto che ha ospitato la seconda prova del Campionato Mondiale Rally-Raid 2026, faranno da cornice al via del Prologo europeo della Dakar, un breve percorso di 29 km. Si preannuncia un evento intenso, che si svolgerà davanti agli appassionati di rally di tutto il continente. È un percorso breve e tecnico, tra sentieri stretti e alberi, e all’inizio di gennaio fa sicuramente freddo. La sfida più grande sarà mantenere la calma per assicurarsi una buona posizione di partenza per la Tappa 1.
Luciano Benavides difenderà il titolo in Portogallo e in Marocco

Luciano Benavides difenderà il titolo in Portogallo e in Marocco

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03

Tappa 1 – Da Loulé/Faro a Loulé/Faro

  • Domenica 10 gennaio
  • Prova speciale: 100 km
  • Distanza totale: 300 km
La prima tappa completa coinciderà con l’ultimo giorno di gara in Portogallo. Cento chilometri di prova speciale attendono i piloti nella pittoresca campagna intorno a Faro. Aspettatevi ghiaia, rocce, alberi e ostacoli d’acqua prima di affrontare una traversata notturna a bordo di una nave diretta a Nador e a una nuova avventura in Africa.
"Mr. Dakar” Stéphane Peterhansel in azione nell’Algarve

"Mr. Dakar” Stéphane Peterhansel in azione nell’Algarve

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04

Trasferimento – Da Loulé/Faro a Bouârfa

  • Lunedì 11 gennaio
  • Distanza totale: 590 km
  • Nessuna tappa competitiva
È un lungo viaggio dal Portogallo al primo bivacco marocchino a Bouârfa, nel nord-est del Paese. Mentre i concorrenti si prendono una pausa dalla gara, noteranno che le temperature salgono man mano che si dirigono verso sud.
05

Tappa 2 – Da Bouârfa a Bouârfa

  • Martedì 12 gennaio
  • Tappa speciale: 390 km
  • Distanza totale: 490 km
La prima tappa africana metterà alla prova le abilità di navigazione dei partecipanti alla Dakar mentre si addentrano nel terreno selvaggio e roccioso dell’altopiano di Rekkam. Con 390 km di prova speciale, questa tappa segna un punto di svolta nella corsa: da qui fino all’ultimo giorno, infatti, ogni prova speciale supererà i 350 km.
Il re del deserto Nasser Al-Attiyah conosce bene il Marocco

Il re del deserto Nasser Al-Attiyah conosce bene il Marocco

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06

Tappa 3 – Da Bouârfa a Bouârfa

  • Mercoledì 13 gennaio
  • Tappa speciale: 410 km
  • Distanza totale: 490 km
Questo secondo giro intorno a Bouârfa porta i concorrenti oltre la soglia dei 400 km mentre si dirigono verso il confine algerino. Le prove cronometrate si aprono con uno sprint su vasti altipiani, seguito da una serie di tratti sempre più tecnici e accidentati. Dopo la prima sosta per il rifornimento, i protagonisti si troveranno di fronte una serie di sezioni veloci su terreni che saranno una novità per la maggior parte di loro. Anche per chi ha già corso nel Rally del Marocco.
Mattias Ekström affronta il terreno roccioso del Marocco

Mattias Ekström affronta il terreno roccioso del Marocco

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07

Tappa 4 – Da Bouârfa a Zagora

  • Giovedì 14 gennaio
  • Tappa speciale: 490 km
  • Distanza totale: 750 km
Questa sarà la tappa speciale più lunga della prima settimana e offrirà panorami spettacolari. I partecipanti alla Dakar affronteranno le grandi dune di Merzouga e alcuni tra i percorsi più impegnativi della savana. È previsto un secondo pit stop per fare rifornimento e cambiare le gomme, oltre a un tratto attraverso Gara Medouar, un altopiano calcareo a forma di ferro di cavallo. Questo altopiano costituisce una fortezza naturale e ha avuto un ruolo di primo piano nel film d’avventura del 1999 “La mummia”. Se riusciranno a superarlo, raggiungeranno il secondo bivacco a Zagora dopo aver percorso un totale di 750 km.
Ecco Daniel Sanders durante la seconda tappa del Rallye du Maroc a Zaghuran, in Marocco, il 30 settembre 2026.

Daniel Sanders si cimenta nel "dune bashing" a Zagora

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08

Tappa 5 – Da Zagora a Zagora

  • Venerdì 15 gennaio
  • Tappa speciale: 365 km
  • Distanza totale: 540 km
Zagora un tempo era un crocevia per le carovane commerciali che percorrevano il viaggio di 52 giorni da Timbuctù, in Mali, verso sud. Questo percorso ad anello intorno a Zagora è una tappa speciale in puro deserto: le gomme non toccheranno l’asfalto nemmeno una volta, mentre i concorrenti si addentreranno nell’immenso Erg Chigaga, il mare di dune di sabbia più grande e remoto del Sahara marocchino. Dovranno affrontare 50 km di dune che raggiungono i 50 m di altezza. Il percorso seguirà poi la valle del fiume Drâa, che sarà sabbiosa e metterà a dura prova le loro abilità di navigazione.
Mattias Ekstrom and Emil Bergkvist during the Stage 10 of the Dakar 2026, on January 14, 2026 between Bivouac Refuge and Bisha, Saudi Arabia.

Mattias Ekström and Emil Bergkvist on stage in the Ford Raptor T1+

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Nasser Al-Attiyah and Edouard Boulanger on their Dacia Sandrider of the Dacia Sandriders during Stage 8 of the Dakar 2026, on January 12, 2026, around Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia.

Nasser Al-Attiyah makes short work of the towering dunes

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Nani Roma and Alex Haro on their Ford Raptor T1+ of the Ford M-Sport Team during Stage 11 of the Dakar 2026, on January 15, 2026, between Bisha and Al Henakiyah, Saudi Arabia.

Making tracks: Two-time Dakar champion Nani Roma in the Ford Raptor T1+

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Cristina Gutierrez and Pablo Moreno on their Dacia Sandrider of the Dacia Sandriders during Stage 10 of the Dakar 2026, on January 14, 2026, between Bivouac Refuge and Bisha, Saudi Arabia.

Cristina Gutiérrez and Pablo Moreno

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Daniel Sanders casts a giant shadow racing from dawn until dusk

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Desert trails: Luciano Benavides charges through the dunes on his KTM

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

09

Tappa 6 – Da Zagora ad Agadir

  • Sabato 16 gennaio
  • Tappa speciale: 365 km
  • Distanza totale: 760 km
Alla fine della tappa di oggi ci sono Agadir, l’Oceano Atlantico e un giorno di riposo. Ma prima si dovranno affrontare altri 365 km di prova speciale, altri 50 km tra le dune e un viaggio di 76 km verso la costa, in quella che sarà la giornata più lunga della settimana di apertura. Si preannuncia fisicamente estenuante mentre la prima settimana volge al termine, con percorsi più tradizionali che accompagneranno progressivamente i concorrenti fino ad Agadir.
Luciano Benavides, Edgar Canet e Daniel Sanders guidano il gruppo

Luciano Benavides, Edgar Canet e Daniel Sanders guidano il gruppo

© DPPI/Red Bull Content Pool

10

Rest Day – Agadir

  • Domenica 17 gennaio
È ora di andare in spiaggia a fare surf e a giocare a pallavolo! A condizione, però, che tu non sia un concorrente della Dakar. Nel corso del meritatissimo e agognato Rest Day, infatti, la maggior parte dei partecipanti passerà il tempo cercando di recuperare le energie, ricaricarsi e preparare i propri veicoli per la seconda settimana. La gara ricomincerà infatti in grande stile, mettendo team, piloti e mezzi di fronte a una combo capace di mettere in difficoltà chiunque: la speciale più lunga della 49ª edizione, subito seguita dalla famigerata Tappa Marathon.
11

Tappa 7 – Da Agadir a Smara

  • Lunedì 18 gennaio
  • Tappa speciale: 500 km
  • Distanza totale: 790 km
La tappa speciale più lunga della Dakar 2027 è fatta di tratti veloci e qualche passaggio di navigazione complicato, con la Dakar che tornerà a percorre alcune delle strade che la conducevano in Mauritania nelle sue edizioni originarie. Dopo questo lungo viaggio verso sud attraverso il deserto del Sahara, quella che è probabilmente la sfida più grande della 49ª edizione della Dakar attende al varco i concorrenti.
12

Tappa 8 – Da Smara al bivacco Refuge

  • Martedì 19 gennaio
  • Tappa speciale: 355 km
  • Distanza totale: 525 km
Eccovi alla prese con la prima parte della Tappa Marathon. Ad attendervi al traguardo non troverete né squadre di assistenza né supporto di alcun tipo: solo un campeggio nel deserto caldo più grande del mondo, con una sosta notturna vicino a Dakhla. La regola d’oro è evitare qualsiasi errore tra le dune, perché le riparazioni notturne saranno difficili da eseguire e molto faticose. Si bivaccherà vicino alla laguna di Dakhla, una delle migliori località al mondo per il kitesurf, in khaimas, le tradizionali tende intrecciate con pelo di cammello e capra.
Mitch Guthrie and Kellon Walch during Stage 10 of the Dakar 2026 on January 14, 2026, between Bisha and Al Henakiyah, Saudi Arabia.

Mitch Guthrie and Kellon Walch arrive in the marathon bivouac

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Cristina Gutierrez during Stage 9 of the Dakar 2026 on January 13, 2026, between Wadi ad-Dawasir and Bivouac Refuge, Saudi Arabia.

Cristina Gutierrez makes repairs at the first half of the Marathon Stage

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Johan Kristoffersson during Stage 9 of the Dakar 2026 on January 13, 2026, between Wadi ad-Dawasir and Bivouac Refuge, Saudi Arabia.

Dakar rookie Johan Kristoffersson carries out an essential service

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Dania Akeel during Stage 9 of the Dakar 2026 on January 13, 2026, between Wadi ad-Dawasir and Bivouac Refuge, Saudi Arabia.

Bivouac boss: Dania Akeel in Wadi ad-Dawasir

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Dakar winner and tent builder: Stéphane Péterhansel

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Team-mates Toby Price and Henk Lategan put up their tents

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Bivouac life: Toby Price, Andrew Short, Guillaume De Mévius and more

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb and Edouard Boulanger make repairs

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Home comforts: Toby Price is ready for bed in the marathon stage

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

The Marathon bivouac in Wadi ad-Dawasir

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

13

Tappa 9 – Dal bivacco Refuge a Smara

  • Mercoledì 20 gennaio
  • Tappa speciale: 390 km
  • Distanza totale: 625 km
Dopo una notte sotto le stelle ci si imbatterà nel punto di svolta del rally: i partecipanti alla Dakar iniziano il viaggio verso Marrakech e il traguardo. C’è solo un piccolo dettaglio: più di 2.200 km di rally da percorrere da qui a lì. La seconda metà della Tappa Maratho immerge i concorrenti in altre dune di sabbia e in un labirinto di percorsi impegnativi che metteranno alla prova le loro abilità di navigazione.
I concorrenti si riposano in un bivacco

I concorrenti si riposano in un bivacco

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

14

Tappa 10 – Da Smara a Smara

  • Giovedì 21 gennaio
  • Tappa speciale: 470 km
  • Distanza totale: 560 km
Questo giro intorno a Smara è un’altra lunga prova speciale ad alta velocità su altipiani, piccole dune, wadi e canyon sabbiosi, tutti da percorrere mentre si esplorano le distese infinite del Sahara occidentale. Poi ci si dirigerà a nord, verso le rocciose montagne dell’Atlante, sulla strada per il traguardo a Marrakech.
La grande gioia che si prova al traguardo della Dakar

La grande gioia che si prova al traguardo della Dakar

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

15

Tappa 11 – Da Smara a Marrakech

  • Venerdì 22 gennaio
  • Tappa speciale: 455 km
  • Distanza totale: 1.035 km
Prima che la carovana della Dakar raggiunga Marrakech, ci sono più di 1.000 km di terreno sabbioso da percorrere. Il primo terzo della speciale è caratterizzato su piste ondulate e, alla fine, da un tratto costiero lungo il bordo dell’Atlantico: metterà alla prova la concentrazione e il ritmo puro dei piloti ormai esausti. Dopodiché si dovranno affrontare una sorta di sprint lungo appena 20 km sulla spiaggia di Plage Blanche, che sarà probabilmente la tappa più instagrammabile della Dakar. Per la sfida finale, i concorrenti dovranno trovare la strada attraverso un labirinto di piste fino al traguardo della tappa speciale.
Daniel Sanders attraversa in moto il deserto del Sahara in Marocco.

Daniel Sanders attraversa il Sahara

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

16

Tappa 12 – Da Marrakech a Marrakech

  • Sabato 23 gennaio
  • Tappa speciale: 22 km
  • Distanza totale: 240 km
L’ultima prova speciale è uno sprint di 22 km verso la cerimonia di premiazione a Marrakech. Il percorso sarà affollato di appassionati di sport motoristici da tutto il mondo, il che creerà un’atmosfera speciale per l’ultimo giorno. E anche se è una tappa breve, come ha dimostrato Luciano Benavides nel 2026, può succedere di tutto.
17

Dove guardare il Rally Dakar 2027

Segui l’azione su Red Bull TV e nella nostra sezione dedicata al Rally Dakar.

L'autore

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Dakar Rally 2027

The Dakar Rally returns to Africa for the first time in 20 years in 2027. Follow the world’s toughest off-road race as the best drivers and riders tackle some of the planet’s most demanding terrain.

Marocco

Luciano Benavides

Already an FIM Rally Raid champion, Luciano Benavides became the second Dakar Rally winner in the family after claiming a victory in the 2026 race.

ArgentinaArgentina

Nasser Al Attiyah

Nasser ha vinto tre volte la Dakar, nel 2011, nel 2015 e nel 2019

QatarQatar

Sébastien Loeb

Dopo aver vinto quasi ogni tappa WRC negli ultimi dieci anni, Sébastien Loeb ha inciso per sempre il suo nome sui libri della storia dello sport.

FranciaFrancia

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Carlos Sainz

Dopo aver lasciato il WRC, Carlos Sainz ha iniziato una nuova sfida, affrontare i rally cross-country.

SpagnaSpagna

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Toby Price

Con il terzo posto all'esordio assoluto nella Dakar, si è meritato una sella nel KTM Red Bull Racing Team.

AustraliaAustralia

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SveziaSvezia

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpagnaSpagna

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now chasing Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Rokas Baciuška

From European Rallycross champion to Dakar winner, Lithuania's Rokas Baciuška has become one of motorsport's most versatile stars.

LithuaniaLithuania

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermaniaGermania

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is a true legend of off-road racing and is the only female motorcyclist to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpagnaSpagna

Kevin Benavides

After winning two Dakar titles on two wheels, Kevin Benavides has switched his focus to a new challenge in rally raid cars.

ArgentinaArgentina

Dania Akeel

A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and has won stages in both the Dakar and Abu Dhabi Rally.

Saudi ArabiaSaudi Arabia

Francisco López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

CileCile

Stéphane Peterhansel

Da campione francese junior nello skateboard a primatista della Dakar, la straordinaria disciplina di Stéphane Peterhansel lo ha messo costantemente una spanna sopra i suoi avversari

FranciaFrancia

Edgar Canet

By racing to a top 10 finish at the Dakar Rally as a teenage rookie, Spain's Edgar Canet has announced himself as the great new rally raid star.

SpagnaSpagna

Gonçalo Guerreiro

A Dakar Rally podium finisher on his debut, Portugal’s Gonçalo Guerreiro has established himself as one of rally raid’s leading young talents.

PortugalPortugal

Johan Kristoffersson

A five-time FIA World Rallycross champion, Sweden's Johan Kristoffersson also won the inaugural season of Extreme E as part of Rosberg X Racing.

SveziaSvezia
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