Il Rally Dakar 2027 torna in Africa: ecco il percorso completo

Il finale della Dakar 2026 non è stato per i deboli di cuore. Se nelle Auto Nasser Al-Attiyah è riuscito a vincere in controllo la sua 6ª Dakar regalando il primo successo alla Dacia, tra le Moto Luciano Benavides ha infatti battuto Ricky Brabec per soli due secondi . Nel 2027 tanto il pilota del Qatar quanto l'argentino dovranno difendere loro titoli in una gara che attraverserà due continenti. La 49ª edizione del rally più duro del mondo si svolgerà infatti in Portogallo e in Marocco, in Europa e in Africa, prima di tornare in Arabia Saudita per la 50ª edizione nel 2028.

La gara scatterà nel sud del Portogallo il 9 gennaio, con l’Algarve che ospiterà il Prologo e la prova speciale di apertura prima che la gara si sposti in Marocco per un percorso di 11 tappe fino a Marrakech.

La Dakar disseminerà sei bivacchi lungo un percorso lungo ben 7.824 km, di cui 4.341 km di prove speciali. Con una media giornaliera compresa tra i 300 e i 500 km di sezioni cronometrate su alcuni dei terreni più impegnativi al mondo, sarà una prova durissima per piloti, copiloti e mezzi. Il direttore di gara David Castera ha definito la Dakar 2027 “senza compromessi”, affermando: “Nonostante i tempi ristretti a nostra disposizione, abbiamo progettato una vera Dakar”.

I campioni in carica Nasser Al-Attiyah e Luciano Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

01 Rally Dakar 2027: in breve

Quando: 9-23 gennaio 2027

Dove: Portogallo e Marocco

Partenza: Loulé, Portogallo

Arrivo: Marrakech, Marocco

Numero di tappe: Prologo + 12 tappe

Distanza totale: 7.824 km

Distanza delle prove speciali cronometrate: 4.341 km

Tappa più lunga: 500 km – Tappa 7

Tappa maratona: 1 Rifugio Marathon (Tappe 8 e 9)

Il percorso del Rally Dakar 2027 (clicca per ingrandire!) © Dakar Rally

02 Prologo – Da Loulé/Faro a Loulé/Faro

Sabato 9 gennaio

Tappa speciale: 29 km

Distanza totale: 129 km

I 30.000 posti a sedere dell'Algarve Stadium, impianto che ha ospitato la seconda prova del Campionato Mondiale Rally-Raid 2026, faranno da cornice al via del Prologo europeo della Dakar, un breve percorso di 29 km. Si preannuncia un evento intenso, che si svolgerà davanti agli appassionati di rally di tutto il continente. È un percorso breve e tecnico, tra sentieri stretti e alberi, e all’inizio di gennaio fa sicuramente freddo. La sfida più grande sarà mantenere la calma per assicurarsi una buona posizione di partenza per la Tappa 1.

Luciano Benavides difenderà il titolo in Portogallo e in Marocco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Tappa 1 – Da Loulé/Faro a Loulé/Faro

Domenica 10 gennaio

Prova speciale: 100 km

Distanza totale: 300 km

La prima tappa completa coinciderà con l’ultimo giorno di gara in Portogallo. Cento chilometri di prova speciale attendono i piloti nella pittoresca campagna intorno a Faro. Aspettatevi ghiaia, rocce, alberi e ostacoli d’acqua prima di affrontare una traversata notturna a bordo di una nave diretta a Nador e a una nuova avventura in Africa.

"Mr. Dakar” Stéphane Peterhansel in azione nell’Algarve © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Trasferimento – Da Loulé/Faro a Bouârfa

Lunedì 11 gennaio

Distanza totale: 590 km

Nessuna tappa competitiva

È un lungo viaggio dal Portogallo al primo bivacco marocchino a Bouârfa, nel nord-est del Paese. Mentre i concorrenti si prendono una pausa dalla gara, noteranno che le temperature salgono man mano che si dirigono verso sud.

05 Tappa 2 – Da Bouârfa a Bouârfa

Martedì 12 gennaio

Tappa speciale: 390 km

Distanza totale: 490 km

La prima tappa africana metterà alla prova le abilità di navigazione dei partecipanti alla Dakar mentre si addentrano nel terreno selvaggio e roccioso dell’altopiano di Rekkam. Con 390 km di prova speciale, questa tappa segna un punto di svolta nella corsa: da qui fino all’ultimo giorno, infatti, ogni prova speciale supererà i 350 km.

Il re del deserto Nasser Al-Attiyah conosce bene il Marocco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 Tappa 3 – Da Bouârfa a Bouârfa

Mercoledì 13 gennaio

Tappa speciale: 410 km

Distanza totale: 490 km

Questo secondo giro intorno a Bouârfa porta i concorrenti oltre la soglia dei 400 km mentre si dirigono verso il confine algerino. Le prove cronometrate si aprono con uno sprint su vasti altipiani, seguito da una serie di tratti sempre più tecnici e accidentati. Dopo la prima sosta per il rifornimento, i protagonisti si troveranno di fronte una serie di sezioni veloci su terreni che saranno una novità per la maggior parte di loro. Anche per chi ha già corso nel Rally del Marocco.

Mattias Ekström affronta il terreno roccioso del Marocco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 Tappa 4 – Da Bouârfa a Zagora

Giovedì 14 gennaio

Tappa speciale: 490 km

Distanza totale: 750 km

Questa sarà la tappa speciale più lunga della prima settimana e offrirà panorami spettacolari. I partecipanti alla Dakar affronteranno le grandi dune di Merzouga e alcuni tra i percorsi più impegnativi della savana. È previsto un secondo pit stop per fare rifornimento e cambiare le gomme, oltre a un tratto attraverso Gara Medouar, un altopiano calcareo a forma di ferro di cavallo. Questo altopiano costituisce una fortezza naturale e ha avuto un ruolo di primo piano nel film d’avventura del 1999 “La mummia”. Se riusciranno a superarlo, raggiungeranno il secondo bivacco a Zagora dopo aver percorso un totale di 750 km.

Daniel Sanders si cimenta nel "dune bashing" a Zagora © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 Tappa 5 – Da Zagora a Zagora

Venerdì 15 gennaio

Tappa speciale: 365 km

Distanza totale: 540 km

Zagora un tempo era un crocevia per le carovane commerciali che percorrevano il viaggio di 52 giorni da Timbuctù, in Mali, verso sud. Questo percorso ad anello intorno a Zagora è una tappa speciale in puro deserto: le gomme non toccheranno l’asfalto nemmeno una volta, mentre i concorrenti si addentreranno nell’immenso Erg Chigaga, il mare di dune di sabbia più grande e remoto del Sahara marocchino. Dovranno affrontare 50 km di dune che raggiungono i 50 m di altezza. Il percorso seguirà poi la valle del fiume Drâa, che sarà sabbiosa e metterà a dura prova le loro abilità di navigazione.

Mattias Ekström and Emil Bergkvist on stage in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah makes short work of the towering dunes © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Making tracks: Two-time Dakar champion Nani Roma in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez and Pablo Moreno © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Daniel Sanders casts a giant shadow racing from dawn until dusk © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Desert trails: Luciano Benavides charges through the dunes on his KTM © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

09 Tappa 6 – Da Zagora ad Agadir

Sabato 16 gennaio

Tappa speciale: 365 km

Distanza totale: 760 km

Alla fine della tappa di oggi ci sono Agadir, l’Oceano Atlantico e un giorno di riposo. Ma prima si dovranno affrontare altri 365 km di prova speciale, altri 50 km tra le dune e un viaggio di 76 km verso la costa, in quella che sarà la giornata più lunga della settimana di apertura. Si preannuncia fisicamente estenuante mentre la prima settimana volge al termine, con percorsi più tradizionali che accompagneranno progressivamente i concorrenti fino ad Agadir.

Luciano Benavides, Edgar Canet e Daniel Sanders guidano il gruppo © DPPI/Red Bull Content Pool

10 Rest Day – Agadir

Domenica 17 gennaio

È ora di andare in spiaggia a fare surf e a giocare a pallavolo! A condizione, però, che tu non sia un concorrente della Dakar. Nel corso del meritatissimo e agognato Rest Day, infatti, la maggior parte dei partecipanti passerà il tempo cercando di recuperare le energie, ricaricarsi e preparare i propri veicoli per la seconda settimana. La gara ricomincerà infatti in grande stile, mettendo team, piloti e mezzi di fronte a una combo capace di mettere in difficoltà chiunque: la speciale più lunga della 49ª edizione, subito seguita dalla famigerata Tappa Marathon.

11 Tappa 7 – Da Agadir a Smara

Lunedì 18 gennaio

Tappa speciale: 500 km

Distanza totale: 790 km

La tappa speciale più lunga della Dakar 2027 è fatta di tratti veloci e qualche passaggio di navigazione complicato, con la Dakar che tornerà a percorre alcune delle strade che la conducevano in Mauritania nelle sue edizioni originarie. Dopo questo lungo viaggio verso sud attraverso il deserto del Sahara, quella che è probabilmente la sfida più grande della 49ª edizione della Dakar attende al varco i concorrenti.

12 Tappa 8 – Da Smara al bivacco Refuge

Martedì 19 gennaio

Tappa speciale: 355 km

Distanza totale: 525 km

Eccovi alla prese con la prima parte della Tappa Marathon. Ad attendervi al traguardo non troverete né squadre di assistenza né supporto di alcun tipo: solo un campeggio nel deserto caldo più grande del mondo, con una sosta notturna vicino a Dakhla. La regola d’oro è evitare qualsiasi errore tra le dune, perché le riparazioni notturne saranno difficili da eseguire e molto faticose. Si bivaccherà vicino alla laguna di Dakhla, una delle migliori località al mondo per il kitesurf, in khaimas, le tradizionali tende intrecciate con pelo di cammello e capra.

Mitch Guthrie and Kellon Walch arrive in the marathon bivouac © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Cristina Gutierrez makes repairs at the first half of the Marathon Stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar rookie Johan Kristoffersson carries out an essential service © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Bivouac boss: Dania Akeel in Wadi ad-Dawasir © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar winner and tent builder: Stéphane Péterhansel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Team-mates Toby Price and Henk Lategan put up their tents © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Bivouac life: Toby Price, Andrew Short, Guillaume De Mévius and more © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger make repairs © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Home comforts: Toby Price is ready for bed in the marathon stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool The Marathon bivouac in Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

13 Tappa 9 – Dal bivacco Refuge a Smara

Mercoledì 20 gennaio

Tappa speciale: 390 km

Distanza totale: 625 km

Dopo una notte sotto le stelle ci si imbatterà nel punto di svolta del rally: i partecipanti alla Dakar iniziano il viaggio verso Marrakech e il traguardo. C’è solo un piccolo dettaglio: più di 2.200 km di rally da percorrere da qui a lì. La seconda metà della Tappa Maratho immerge i concorrenti in altre dune di sabbia e in un labirinto di percorsi impegnativi che metteranno alla prova le loro abilità di navigazione.

I concorrenti si riposano in un bivacco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

14 Tappa 10 – Da Smara a Smara

Giovedì 21 gennaio

Tappa speciale: 470 km

Distanza totale: 560 km

Questo giro intorno a Smara è un’altra lunga prova speciale ad alta velocità su altipiani, piccole dune, wadi e canyon sabbiosi, tutti da percorrere mentre si esplorano le distese infinite del Sahara occidentale. Poi ci si dirigerà a nord, verso le rocciose montagne dell’Atlante, sulla strada per il traguardo a Marrakech.

La grande gioia che si prova al traguardo della Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

15 Tappa 11 – Da Smara a Marrakech

Venerdì 22 gennaio

Tappa speciale: 455 km

Distanza totale: 1.035 km

Prima che la carovana della Dakar raggiunga Marrakech, ci sono più di 1.000 km di terreno sabbioso da percorrere. Il primo terzo della speciale è caratterizzato su piste ondulate e, alla fine, da un tratto costiero lungo il bordo dell’Atlantico: metterà alla prova la concentrazione e il ritmo puro dei piloti ormai esausti. Dopodiché si dovranno affrontare una sorta di sprint lungo appena 20 km sulla spiaggia di Plage Blanche, che sarà probabilmente la tappa più instagrammabile della Dakar. Per la sfida finale, i concorrenti dovranno trovare la strada attraverso un labirinto di piste fino al traguardo della tappa speciale.

Daniel Sanders attraversa il Sahara © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

16 Tappa 12 – Da Marrakech a Marrakech

Sabato 23 gennaio

Tappa speciale: 22 km

Distanza totale: 240 km

L’ultima prova speciale è uno sprint di 22 km verso la cerimonia di premiazione a Marrakech. Il percorso sarà affollato di appassionati di sport motoristici da tutto il mondo, il che creerà un’atmosfera speciale per l’ultimo giorno. E anche se è una tappa breve, come ha dimostrato Luciano Benavides nel 2026, può succedere di tutto.

17 Dove guardare il Rally Dakar 2027

L'autore Chi è Paul Keith? Paul è un giornalista freelance di sport motoristici che si occupa di Formula 1 e del panorama delle corse in generale. Dopo aver studiato inglese al King’s College di Londra, ha iniziato la sua carriera come cronista locale a Woking, dove i suoi servizi sulla McLaren lo hanno portato a concentrarsi maggiormente sulla F1 e a lavorare per testate nazionali. In seguito ha trascorso quattro stagioni nel paddock di Formula 1 con The Red Bulletin, per poi passare a far parte del team di sport motoristici di Red Bull. Ora lavora come freelance e tra i suoi clienti ci sono la Formula 1, la FIA e la FIFA.