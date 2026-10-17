La nuova generazione di attaccanti per la tua squadra di EA FC 27

Che tu stia giocando in Modalità Carriera o in Ultimate Team, scoprire giovani giocatori promettenti è sempre una mossa intelligente. Questa volta ci concentriamo sui talenti offensivi che dovresti tenere d’occhio in FC 27.

Ovviamente, abbiamo dovuto stabilire alcune regole di base. Dato che i club ingaggiano sempre più spesso giocatori in giovane età, definire esattamente cosa renda qualcuno una stella nascente non è sempre semplice. Per questa lista, abbiamo deciso di concentrarci esclusivamente su giocatori di età pari o inferiore a 21 anni – e, idealmente, su quelli che non ti costeranno 120 milioni di euro fin dall’inizio!

Un’altra cosa da tenere a mente: con l’introduzione dei valori dinamici in FC 27, i valori di potenziale potrebbero sembrare un po’ più difficili da definire. In realtà, le tue giovani stelle continueranno a crescere come prima. La differenza è che il punteggio complessivo di un giocatore può variare nel corso della stagione a seconda della sua forma, del morale, del tempo di gioco, della condizione fisica e della concorrenza per un posto in squadra. Per capire meglio come funziona, dai un’occhiata alla nostra guida alla Modalità Carriera .

01 Linda Caicedo – Ala sinistra (21 anni, Colombia, Real Madrid)

Linda Caicedo è velocissima © EA Sports

Valutazione complessiva: 85

Potenziale: 92

Cominciamo con una giocatrice il cui potenziale di crescita di sette punti potrebbe non sembrare particolarmente emozionante. Tuttavia, ingaggiare Linda Caicedo ti offre tantissime opzioni sull’ala sinistra. Con 90 in accelerazione, 96 in velocità di scatto e 91 nel dribbling, ha tutto ciò che serve per mettere in seria difficoltà le difese avversarie. L’unico problema? Dovrai convincere Florentino Pérez a lasciarla andare via dal Real Madrid.

02 Vicky López – Ala destra (20, Spagna, FC Barcelona)

Punti di forza di Vicky López sono i passaggi e la capacità di finalizzare © EA Games

Valutazione complessiva: 84

Potenziale: 91

Se vuoi costruire un attacco formidabile con un tocco tipicamente "Liga F", Vicky López è un’ottima scelta sull’ala destra. A differenza di Caicedo, non è necessariamente la giocatrice più pericolosa nei uno contro uno, ma i suoi passaggi e la sua precisione sotto porta la rendono una vera minaccia. Se sei un fan del calcio basato sul possesso palla, vale sicuramente la pena prenderla in considerazione.

03 Yan Diomandé – Ala destra (19 anni, Costa d’Avorio, Real Madrid)

Yan Diomandé è al Real Madrid dopo una stagione da urlo con l'RB Leipzig © EA Sports

Valutazione complessiva: 84

Potenziale: 90

Sempre in Spagna, Yan Diomandé ha tutte le carte in regola per diventare una stella nascente, sia in FC 27 che nella vita reale. Dopo essersi formato nei vivai dei club della MLS e del Leganés prima di approdare all’RB Leipzig lo scorso anno, la reputazione dell’ivoriano è andata sempre più rafforzandosi. Da agosto 2026 gioca nel Real Madrid. Se cerchi un'ala destra eccezionalmente veloce, capace di seminare il panico in contropiede, hai trovato l'uomo giusto: vanta 93 in accelerazione, 93 in velocità di scatto e 87 nel dribbling.

Eli Junior Kroupi – Attaccante (20 anni, Francia, AFC Bournemouth)

Eli Junior Kroupi diventerà un attaccante completo © EA Games

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 88

Dopo essersi formato nelle giovanili dell’FC Lorient, Eli Junior Kroupi gioca al Bournemouth da quasi due anni. A soli 20 anni, sta già attirando l’interesse di alcuni dei più grandi club d’Europa. In FC 27, ha tutte le caratteristiche di un attaccante completo, con valutazioni medie per velocità, tiro e dribbling tutte superiori a 80. Con un potenziale complessivo di 88, è una vera promessa. L’unico ostacolo potrebbe essere la cifra richiesta per strapparlo al suo club della Premier League.

04 Endrick – ST (20 anni, Brasile, Real Madrid)

Cedere Endrick al Real Madrid potrebbe costare caro © EA Sports

Valutazione complessiva: 79

Potenziale: 88

Dopo un inizio promettente al Real Madrid, Endrick ha faticato a trovare spazio in campo. Per fortuna, il trasferimento in Ligue 1 con il Lione gli ha dato l’opportunità di rimettere in carreggiata la sua carriera. Ora è tornato con una fiducia rinnovata – e ha ancora solo 20 anni – ed è pronto a mostrare al mondo di cosa è capace. In FC 27, la sua accelerazione (87) è particolarmente impressionante, anche se le sue altre caratteristiche offensive non sono affatto da sottovalutare. Se hai intenzione di schierare un 4-4-1-1, è un’ottima scelta in attacco.

05 Mika Godts – Ala sinistra (21, Belgio, Paris Saint-Germain)

Mika Godts fa parte del ricco ventaglio di opzioni offensive del PSG © EA Games

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 87

Con Ferran Torres in forma smagliante, Mika Godts potrebbe non essere ancora il nuovo acquisto più chiacchierato tra i tifosi del PSG. Ciononostante, scommettiamo che il giovane belga, ex Ajax, riuscirà ad affermarsi sulla fascia sinistra dell’attacco di Luis Enrique. Veloce e dotato tecnicamente, ha tutto ciò che serve per diventare un giocatore importante nella tua partita in Modalità Carriera. Continua a farlo crescere e potresti ritrovarti con un’ala che vanta un punteggio complessivo di 87.

Bazoumana Touré – Ala sinistra (20, Costa d’Avorio, Newcastle United)

Bazoumana Touré vanta una velocità pazzesca © EA Games

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 86

Dopo l’esperienza all’Hoffenheim, Bazoumana Touré si è ormai ambientato nel nord-est dell’Inghilterra con il Newcastle United. L’ala ivoriana cercherà di lasciare il segno grazie alla sua velocità fulminea e alla sua impressionante abilità nel dribbling. Viste le sue caratteristiche e il suo potenziale in FC 27, noi lo terremmo sicuramente d’occhio.

06 Antonio Nusa – Ala sinistra (21 anni, Norvegia, RB Leipzig)

Antonio Nusa è uno dei fuoriclasse della nazionale norvegese © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 88

Con 88 in velocità di scatto, 91 in agilità, 87 in equilibrio e 88 nel dribbling, è facile capire perché l’ala norvegese Antonio Nusa meriti un posto in questa lista. In più, a differenza di molti dei giocatori che abbiamo già menzionato, dovrebbe essere disponibile a un prezzo (leggermente) più ragionevole. Passare da un punteggio complessivo di 78 a un potenziale di 88 non è un risultato da poco. Con questa crescita, la sua accelerazione potrebbe superare i 90, portandolo tra i migliori ali sinistre del gioco.

07 Alexander Staff – ST (18 anni, Germania, FC Saarbrücken)

Alexander Staff ha un grande potenziale di crescita © EA Games

Valutazione complessiva: 62

Potenziale: 85

Ora è il momento di pensare ai progetti a lungo termine. Certo, i prossimi due giocatori potrebbero non essere pronti per un posto da titolare nella tua prima stagione, ma dai loro il tempo di crescere e potrebbero diventare attaccanti formidabili. Alexander Staff ha collezionato finora solo 12 presenze con il Francoforte ed è attualmente in prestito al Saarbrücken. Questo ti dà tutto il tempo per valutare la possibilità di ingaggiarlo. Una volta maturato, la sua capacità di finalizzazione potrebbe diventare una vera arma sotto porta.

08 Francesco Camarda – Attaccante (18, Italia, AC Milan)

Francesco Camarda ha un potenziale enorme per una spesa di 3 milioni di € © EA Sports

Valutazione complessiva: 66

Potenziale: 87

Francesco Camarda è un’altra promessa entusiasmante per il futuro. Nonostante abbia solo 18 anni, sta già dimostrando grandi doti in termini di velocità, con 76 sia in accelerazione che in velocità di scatto. Dovrai negoziare con l’AC Milan se vuoi portarlo nella tua squadra, ma il suo potenziale complessivo di 87 lo rende un investimento a lungo termine davvero interessante.

09 Bonus: Désiré Doué e Lamine Yamal

Lamine Yamal è un fuoriclasse fin da quando ha fatto il suo esordio © EA Sports Désiré Doué ha già vinto due volte la Champions League © EA Sports

Ovviamente, Lamine Yamal e Désiré Doué avrebbero potuto tranquillamente figurare in questa lista. Doué ha 21 anni, mentre Yamal ne ha solo 19. Allora perché li abbiamo esclusi? Molto semplicemente, quando parliamo di stelle nascenti, ci riferiamo in genere a giocatori che sono ancora relativamente poco conosciuti – o almeno non tra i migliori e più famosi del mondo del calcio. Doué ha già vinto due volte la Champions League, mentre Yamal è regolarmente tra i primi cinque nella classifica del Pallone d’Oro e ha vinto sia gli Europei che i Mondiali. Immaginiamo che tu ne sappia già qualcosa su di loro! Detto questo, nonostante i loro punteggi complessivi già impressionanti, entrambi hanno ancora ampi margini di crescita, con punteggi potenziali rispettivamente di 92 e 95. Se hai il budget, vale sicuramente la pena prenderli in considerazione!

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Con questi talenti offensivi nel mirino, avrai tantissime opzioni per rafforzare la tua linea d’attacco negli anni a venire.