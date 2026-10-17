I giovani centrocampisti da ingaggiare in FC 27

In EA Sports FC 27, che tu stia giocando in Modalità Carriera o in Ultimate Team, sapere quali giocatori ingaggiare è fondamentale se vuoi costruire una squadra imbattibile. Questa volta daremo un’occhiata ai migliori giovani centrocampisti da aggiungere alla tua rosa. Ecco 10 giocatori sotto i 21 anni (più qualche scelta extra) da far crescere fino a diventare centrocampisti di livello mondiale.

01 Alyssa Thompson – Ala sinistra (21 anni, USA, Chelsea)

Alyssa Thompson ha una velocità pazzesca © EA Sports

Valutazione complessiva: 85

Potenziale: 90

Alyssa Thompson è in cima alla nostra lista. Anche se il suo potenziale di crescita di +5 potrebbe non sembrare particolarmente impressionante, le sue statistiche iniziali di 92 in accelerazione e 93 in velocità di scatto la rendono un’ottima scelta per le partite importanti. Il suo principale svantaggio? Ha un contratto con il Chelsea fino al 2030, quindi probabilmente dovrai pagare una cifra salata per portarla nella tua squadra.

02 Olivia Moultrie – Centrocampista offensivo (21 anni, Stati Uniti, Portland FC)

Olivia Moultrie sa sfondare le difese © EA Sports

Valutazione complessiva: 83

Potenziale: 88

Restiamo negli Stati Uniti per la nostra prossima scelta, Olivia Moultrie . Stavolta parliamo di una numero 10 più tradizionale. Dimentica i valori di velocità in sprint da 90 o più: i punti di forza di Moultrie stanno nella sua visione di gioco, nei passaggi corti e nei tiri dalla distanza. Se stai cercando il prossimo Iniesta, potrebbe valere la pena contattare le Portland Thorns.

03 Victor Froholdt – Centrocampista (20 anni, Danimarca, FC Porto)

Victor Froholdt è un centrocampista completo © EA Sports

Valutazione complessiva: 82

Potenziale: 88

Una stella nascente del Porto o del Benfica? È la classica storia dell’FC. In questo caso, il giovane danese Victor Froholdt offre un eccellente pacchetto completo: dribbling (81), velocità (79), resistenza (93), capacità difensive (83 negli intercetti) e tiro dalla distanza (76). Con un potenziale che può arrivare a un punteggio complessivo di 88, vale davvero la pena prenderlo in considerazione se stai cercando di costruire un centrocampo formidabile.

04 Dudinha – Ala sinistra (21, Brasile, San Diego Wave FC)

Dudinha potrebbe rivelarsi un vero affare © EA Sports

Valutazione complessiva: 81

Potenziale: 88

È il momento giusto per accaparrarti un vero affare. A Dudinha resta solo un anno di contratto e, grazie alle migliori condizioni di negoziazione , potrebbe rivelarsi un acquisto interessante. La brasiliana non è particolarmente veloce (72 in velocità), ma compensa con la tecnica, i passaggi e la precisione sotto porta (80). Un altro grande vantaggio è la sua versatilità: può giocare a sinistra, a destra o al centro.

05 Claire Hutton – CDM (20 anni, USA, Bay FC)

Claire Hutton potrebbe diventare una centrocampista di livello mondiale © EA Sports

Valutazione complessiva: 81

Potenziale: 91

Vuoi aggiungere un po’ di solidità difensiva al tuo centrocampo? Claire Hutton ha tutto ciò che ti serve per ricoprire il ruolo di centrocampista difensivo nella tua formazione titolare, qualunque sia la formazione che preferisci. Passare da un punteggio complessivo di 81 a un potenziale di 91 è già un balzo impressionante. Aggiungi le sue caratteristiche ben bilanciate (81 nel dribbling, 78 in difesa, 74 nei passaggi, 71 nella velocità e 71 nella fisicità) e avrai gli ingredienti per una centrocampista eccezionale.

06 Jaedyn Shaw – Ala sinistra (21, USA, Gotham FC)

Jaedyn Shaw è un'ottima scelta per la fascia sinistra © EA Sports

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 90

Torniamo alle opzioni per il centrocampo offensivo con Jaedyn Shaw del Gotham FC. Se le dai spazio in campo con regolarità, potrebbe diventare una giocatrice con un punteggio complessivo di 90. Con 82 in velocità di scatto e accelerazione, oltre a un rispettabile 78 nel dribbling, ha tutte le carte in regola per diventare una presenza di livello mondiale sulla fascia sinistra. E se questo aiuterà gli Stati Uniti a vincere un’altra Coppa del Mondo, tanto meglio!

07 Estêvão – Ala destra (19 anni, Brasile, Chelsea)

Estêvão non sarà certo un acquisto a buon mercato © EA Sports

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 90

Sulla fascia destra, Estêvão vanta già delle caratteristiche impressionanti, nonostante abbia solo 19 anni. Riuscirà a essere all’altezza del suo potenziale di 90? Con 79 di potenza di tiro e 89 di velocità in sprint, ha sicuramente tutte le carte in regola. Lasciamo a te scoprire quanto potrà diventare bravo, ma noi non scommetteremmo contro di lui.

08 Ayyoub Bouaddi – Centrocampista difensivo (18 anni, Marocco, Manchester City)

Ayyoub Bouaddi si è appena trasferito per 95 milioni di euro in IRL © EA Sports

Valutazione complessiva: 80

Potenziale: 88

Ayyoub Bouaddi è un giocatore che molti danno per il prossimo Sergio Busquets o Rodri. Come abbiamo visto agli ultimi Mondiali con il Marocco, è già in grado di dominare il centrocampo ai massimi livelli. Ha tutte le qualità necessarie per diventare un eccezionale centrocampista difensivo: vanta già 81 nei passaggi lunghi, 82 in quelli corti, 80 nella visione di gioco, 83 nel controllo di palla, 80 nei contrasti in piedi e 81 nella resistenza – il tutto a soli 18 anni. È davvero un numero sei impressionante.

09 Kennet Eichhorn – CDM (17, Germania, Bayer Leverkusen)

Kennet Eichhorn ha il maggior potenziale di crescita della lista © EA Sports

Valutazione complessiva: 68

Potenziale: 88

Il giocatore più giovane della nostra lista, Kennet Eichhorn, è anche quello con il potenziale di crescita maggiore: un impressionante +20. Potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per svilupparsi, soprattutto considerando il suo attuale punteggio di dribbling pari a 71, ma se gli dai fiducia, una volta raggiunto il suo pieno potenziale avrai tra le mani un centrocampista difensivo dotato di grande talento tecnico.

10 Nathan De Cat – MDC (18 anni, Belgio, TSG Hoffenheim)

Anche Nathan De Cat ha ancora un grande margine di crescita © EA Sports

Valutazione complessiva: 71

Potenziale: 88

Per la nostra ultima scelta, andiamo all’Hoffenheim per dare un’occhiata più da vicino a Nathan De Cat. Si guadagnerà lo stesso soprannome di Karim Benzema tra qualche anno (El Gato, che in spagnolo significa “il gatto”)? Chi lo sa. Quello che sappiamo è che ha un potenziale enorme per lasciare il segno in FC 27. Con 76 nei passaggi lunghi, 75 in quelli corti e 70 nei contrasti in piedi, è un’altra promettente aggiunta a quella che sembra destinata a essere una generazione particolarmente forte di numeri sei.

11 Perle nascoste: João Neves, Warren Zaïre-Emery, Arda Güler, Kobbie Mainoo

João Neves © EA Sports Warren Zaïre-Emery © EA Sports Arda Güler © EA Sports Kobbie Mainoo © EA Sports

Forse ti starai chiedendo dove si siano nascosti João Neves, Warren Zaïre-Emery (WZE), Arda Güler e Kobbie Mainoo. Beh, visto che tutti e quattro giocano già in grandi club e sono titolari fissi nelle rispettive squadre, non rientrano proprio nella tradizionale categoria dei “giovani prodigi”. Detto questo, se hai il budget, ti consigliamo vivamente di prenderli in considerazione per la tua squadra!

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Con tutte queste opzioni a tua disposizione, non dovrai mai più preoccuparti di perdere la battaglia a centrocampo.