I migliori giovani per la tua difesa in EA FC 27

Ogni grande squadra ha bisogno di una difesa solida davanti al portiere, e per costruirne una per il futuro bisogna partire dalla ricerca dei giovani talenti giusti. Che tu stia cercando giocatori da far crescere fino a diventare stelle della prima squadra o validi rinforzi per la tua rosa, ecco i migliori prospetti difensivi da ingaggiare nella modalità Carriera di EA FC 27 .

Qui puntiamo decisamente sul futuro, quindi abbiamo selezionato solo giocatori sotto i 21 anni. Dai difensori già pronti per la prima squadra ai talenti grezzi con un potenziale enorme, ce n’è per tutte le squadre in modalità Carriera.

01 Luka Vušković – CB (19 anni, Croazia, Brighton)

Luka Vušković potrebbe diventare un pilastro della difesa croata © EA Sports

Valutazione complessiva: 81

Potenziale: 89

Anche se Luka Modrić si sta avvicinando lentamente al ritiro, la Croazia sembra in ottima forma per il futuro. In difesa, al fianco di Joško Gvardiol (24), Luka Vušković (19) si è già affermato. In FC 27, il giocatore del Brighton & Hove Albion ha un punteggio complessivo di 81, quindi puoi schierarlo fin dall’inizio, e con un potenziale di 89 non dovrai preoccuparti per molti anni a venire.

02 Leny Yoro – CB (20, Francia, Manchester United)

Dai un po’ di grinta alla tua difesa con Leny Yoro © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 85

Restiamo nel reparto difensivo centrale con l’ex giocatore del Lille. Leny Yoro si è affermato al Man United e, a differenza di Vušković, offre di più in termini di velocità (68 di accelerazione e 69 di velocità). Se hai intenzione di giocare con una linea difensiva alta e temi di farti sorprendere alle spalle, lui è un’ottima scelta.

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03 Tōko Koga – CB (20 anni, Giappone, Tottenham Hotspur)

Tōko Koga mette in campo una grande presenza fisica in difesa © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 87

Cresciuta a Fukushima, Tōko Koga ha giocato al Feyenoord Rotterdam prima di trasferirsi a Londra. Ora, a soli 20 anni, sta collezionando presenze con il Tottenham. In FC 27 brilla soprattutto in difesa (come ci si aspetterebbe) e, grazie alla sua fisicità – e a un punteggio complessivo che potrebbe salire di ben 9 punti – è sicuramente una da tenere d’occhio.

04 Myles Lewis-Skelly – Terzino destro (19, Inghilterra, Arsenal)

Myles Lewis-Skelly: un giocatore completo e in continua crescita © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 87

A dire il vero, Lewis-Skelly è quasi finito nella categoria bonus. Il giovane inglese è partito titolare nella finale di Champions League del 2026 e ha collezionato oltre 80 presenze con l’Arsenal, ma a fare la differenza sono stati i suoi 9 punti di progressione. In più, è un giocatore molto versatile e può giocare praticamente ovunque in campo. Un vero tuttofare.

05 Jon Martín – CB (20, Spagna, Real Sociedad)

Jon Martín è appena uscito dal vivaio della Real Sociedad © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 87

La Real Sociedad è famosa per la qualità del suo vivaio, e Jon Martín ne è l’ultimo esempio. Meno offensivo di Lewis-Skelly, il giocatore basco è più alto (1,85 m) e leggermente più forte in difesa. Cerchi un difensore centrale più tradizionale? Lui sta solo aspettando una telefonata (ma attenzione, il Real sa come vendere).

06 Marco Palestra – Terzino sinistro (21 anni, Italia, Chelsea)

Marco Palestra garantisce un ritmo sostenuto in difesa © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 86

Ti va un giro di shopping a Londra? Il Chelsea sta spendendo alla grande sul mercato da diversi anni e ha una schiera di giovani promettenti. Riusciranno tutti ad arrivare al top? Questa è un’altra storia. In ogni caso, Marco Palestra ha tutte le carte in regola per sfondare in FC 27, soprattutto grazie ai suoi 90 in velocità e accelerazione.

07 Jorrel Hato – Terzino sinistro (20 anni, Paesi Bassi, Chelsea)

Jorrel Hato garantisce equilibrio e sangue freddo © EA Sports

Valutazione complessiva: 78

Potenziale: 86

Dall’altra parte del campo, Jorrel Hato è leggermente più lento del suo compagno di squadra (85 in velocità), ma compensa questa lacuna con attributi difensivi più elevati, una discreta abilità nei passaggi e, nel complesso, una struttura fisica più equilibrata.

08 Mimi Van Zanten – Terzino destro (21, Giamaica, San Diego)

Mimi Van Zanten ha ancora ampi margini di miglioramento © EA Sports

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 89

Un divario di 12 punti tra il suo punteggio complessivo e il suo potenziale massimo: chi potrebbe chiedere di più? Van Zanten potrebbe partire da una base piuttosto bassa in termini di forza fisica, posizionamento e tecnica, ma se riuscirà a raggiungere il punteggio complessivo di 89 che le è stato promesso, non avremo nulla di cui preoccuparci. In più, il suo contratto scade quest’anno, il che dovrebbe far scendere il prezzo del trasferimento il più possibile.

09 Veerle Buurman – CB (20, Paesi Bassi, Chelsea)

Veerle Buurman è solida e affidabile in difesa © EA Sports

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 86

Torniamo al ruolo di difensore centrale per chiudere questa lista, con il vantaggio in più di una giocatrice mancina (sappiamo che per alcuni allenatori in erba è importante). Veerle Buurman forse non brilla nel "joga bonito", ma quando si tratta di solidità, la sua presenza si farà sentire. Ha una buona capacità di salto (79) e una discreta abilità di colpo di testa (79): una combinazione fantastica.

10 Jérémy Jacquet – CB (21, Francia, Liverpool)

Jérémy Jacquet sta già dando prova del suo valore in Premier League © EA Sports

Valutazione complessiva: 77

Potenziale: 86

Un futuro nazionale francese nato a Bondy – proprio come Kylian Mbappé. Appena arrivato al Liverpool, Jérémy Jacquet è stato subito messo alla prova dal suo allenatore Andoni Iraola. A 21 anni, ha già dimostrato di meritarsi un posto nella formazione titolare sulle rive del Mersey. In campo, le sue statistiche non sono necessariamente eccezionali, ma è già un giocatore solido (81 in forza, 78 in precisione di testa, 82 in elevazione e 80 nei contrasti in piedi) e non vede l’ora di migliorare.

11 Bonus: Pau Cubarsí, Nico O’Reilly, Dean Huijsen

Nico O’Reilly si è già affermato in Premier League © EA Sports

Titolari fissi rispettivamente al Barça, al Manchester City e al Real Madrid, questi tre giocatori si sono già fatti un nome (e immaginiamo che tu li conosca bene). Quindi sì, sono forti, sono giovani e probabilmente diventeranno figure di spicco nei loro ruoli, ma ti costeranno anche un occhio della testa (o due).

Potrebbe valere la pena puntare sul giovane terzino destro Givairo Read © EA Sports

Menzioni d’onore e scommesse a lungo termine: Givairo Read, Bella Andersson, Martim Fernandes, Jaydee Canvot, Gisele Thompson, Pietro Comuzzo, Josh Acheampong e Finn Jeltsch.