I migliori giovani portieri per la modalità carriera di FC 26

Gaming
È arrivato il momento di dare il tocco finale alla vostra squadra di giovani prodigi in EA FC 26. Se avete già fatto incetta di trasferimenti per trovare i migliori giovani attaccanti e difensori, ora è arrivato il momento di spendere gli ultimi soldi per un potenziale portiere.
Per quanto riguarda i portieri, c'è l'imbarazzo della scelta, ma in alcuni casi dovrete tenere duro per le prime stagioni o magari iniziare nelle serie inferiori, perché inizialmente potrebbe essere un po' controproducente inserire un portiere di 59 di media in una squadra di alto livello.
01
Konstantinos Tzolakis - GK
- 22 anni, Grecia, Olympiacos FC
- Valutazione complessiva: 79
- Potenziale: 86
Iniziamo il nostro tour mondiale dei portieri con la Grecia. Il piccolo Konstantinos Tzolakis (1,98 m) può avere 22 anni, un'età relativamente veneranda per un ragazzo prodigio, ma con una valutazione complessiva di 79, offre una solidità garantita fin dal primo giorno. Inoltre, ha un ottimo attributo sui cross, quindi se vi trovate a giocare contro l'Arsenal e la sua valanga di gol da calcio d'angolo, potete fare affidamento su di lui.
02
Guillaume Restes - GK
- 20 anni, Francia, Tolosa FC
- Valutazione complessiva: 78
- Potenziale: 86
In Francia, Guillaume Restes, il portiere del Toulouse FC, è il leader del gruppo, anche se solo perché Lucas Chevalier ha 23 anni e quindi non può comparire in questa lista. In ogni caso, il nativo di La Ville Rose ha un grande potenziale e l'attributo Footwork.
03
Matthieu Epolo - GK
- 20, Belgio, Standard Liegi
- Valutazione complessiva: 73
- Potenziale: 85
Anche se il suo punteggio complessivo attuale è un po' più basso di quelli visti finora, il belga Matthieu Epolo possiede già gli attributi Footwork e Far Reach, una buona base su cui il giocatore dello Standard Liegi può costruire.
04
Roma-Jayden Owusu-Oduro - GK
- 21 anni, Paesi Bassi, AZ Alkmaar
- Valutazione complessiva: 71
- Potenziale: 84
Abbiamo trovato un degno successore di Edwin van der Sar? Forse non proprio, ma in ogni caso Roma-Jayden Owusu-Oduro e la sua valutazione complessiva di 84 saranno una grande risorsa se riuscirete a strapparlo all'AZ Alkmaar senza spendere una fortuna.
05
Dennis Seimen - GK
- 19 anni, Germania, SC Paderborn 07
- Valutazione complessiva: 66
- Potenziale: 84
A soli 66 anni e giocando in un club di seconda divisione, Dennis Seimen è un'opzione a basso costo per rafforzare le vostre opzioni in porta. E, buona notizia, può arrivare fino a 84. Tuttavia, gli ci vorrà un po' di tempo per arrivarci.
06
Mike Penders - GK
- 20, Belgio, Strasburgo
- Valutazione complessiva: 73
- Potenziale: 84
Quando Thibaut Courtois si ritirerà, il Belgio cadrà in disgrazia? Se ci fidiamo degli sviluppatori di Electronic Arts, i tifosi dei Red Devils possono stare tranquilli. Come Matthieu Epolo, Mike Penders ha tutte le carte in regola per brillare negli anni a venire.
07
Jonas Urbig - GK
- 22 anni, Germania, Bayern Monaco
- Valutazione complessiva: 74
- Potenziale: 84
Jonas Urbig merita di essere inserito in questa lista, anche se potrebbe essere difficile da trovare. L'ex portiere dell'FC Colonia rappresenta il futuro del Bayern Monaco in porta, qualora Manuel Neuer dovesse ritirarsi.
08
Robin Roefs - GK
- 22 anni, Paesi Bassi, Sunderland
- Valutazione complessiva: 74
- Potenziale: 84
Con Footwork e Far Reach già nel suo armadietto, Robin Roefs aspetta solo di sviluppare nuove caratteristiche e di vedere le sue statistiche migliorare.
09
James Trafford - GK
- 22 anni, Inghilterra, Manchester City
- Valutazione complessiva: 76
- Potenziale: 84
Come tutti sappiamo, la posizione del portiere si è evoluta negli ultimi anni, soprattutto in termini di possesso, distribuzione e costruzione. James Trafford ha già quattro caratteristiche chiave: Cross Claimer, Far Throw, Footwork e Long Ball Pass. Perfetto se avete bisogno di un portiere spazzino.
10
Lucca Brughmans - GK
- 17 anni, Belgio, KRC Genk
- Valutazione complessiva: 59
- Potenziale: 82
Concludiamo la lista con un prospetto che impiegherà un po' di tempo per raggiungere il suo massimo splendore. La valutazione complessiva di 59 non è certo pazzesca, ma a lungo termine il belga dovrebbe fare miracoli (se riuscirete a svilupparlo correttamente).