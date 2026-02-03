La star da copertina Eileen Gu: meno paure e più gioco

Non avere paura di provare. Questo vale soprattutto per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, quando si nota un calo della partecipazione femminile agli sport intorno alle scuole medie. Una parte importante di questo fenomeno è la sensazione che lo sport non appartenga più a te, che la società o le aspettative sociali ti tolgano il divertimento. Improvvisamente c'è questa pressione: "E se sbaglio? E se sembro stupida? E se sono l'unica ragazza presente?".

Ti consiglio di iniziare un nuovo sport con i tuoi amici e di praticarlo insieme. Non c'è motivo per cui uno sport debba essere super serio. Onestamente, uscire e divertirsi è l'obiettivo principale.