La star da copertina Eileen Gu: meno paure e più gioco
Cosa significa per te gareggiare in Italia?
È un'opportunità davvero speciale, non solo per la piattaforma che l'evento in sé fornisce, ma anche per l'opportunità di condividerla con così tanti atleti di altri sport: è proprio questo lo spirito sportivo. Si tratta di sportività e di condividere questi momenti di gloria con altri concorrenti che capiscono esattamente cosa stai passando. È un'esperienza che unisce profondamente.
Non c'è motivo per cui uno sport debba essere super serio. Onestamente, uscire e divertirsi è letteralmente l'unico scopo.
Qual è il miglior consiglio che un allenatore ti abbia mai dato?
Il mio allenatore di corsa campestre del liceo, Corin, mi ha parlato della teoria della valutazione. Si tratta di una teoria psicologica che dimostra che i processi neurologici che si verificano quando si è nervosi sono in realtà gli stessi che si verificano quando si è eccitati. Il tuo cervello decide se si tratta di un valore positivo o negativo. Quando mi sentivo molto nervosa, lui mi diceva: "Non sei nervosa, sei solo eccitata". Questo si è tradotto in qualsiasi situazione di alta pressione in cui mi sono trovata da allora.
Che ruolo ha l'istruzione nella tua vita?
Ciò che è davvero importante per me è il concetto di equilibrio. Non ho mai sacrificato la mia istruzione. Penso che abbia funzionato a mio vantaggio, in modo massiccio, quando si tratta di concettualizzare i trick. Il modo in cui visualizzo e comprendo la fisica di un trick, il modo in cui riesco a scomporre la psicologia e persino a capire me stessa.
Imparare a imparare è la cosa più importante che un individuo possa fare nella vita. Soprattutto quando si tratta di sport d'azione, capire l'importanza che la scuola può avere nel tuo sport è un messaggio che spero di diffondere.
Cosa è davvero importante per i giovani atleti che stanno iniziando?
Non avere paura di provare. Questo vale soprattutto per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, quando si nota un calo della partecipazione femminile agli sport intorno alle scuole medie. Una parte importante di questo fenomeno è la sensazione che lo sport non appartenga più a te, che la società o le aspettative sociali ti tolgano il divertimento. Improvvisamente c'è questa pressione: "E se sbaglio? E se sembro stupida? E se sono l'unica ragazza presente?".
Ti consiglio di iniziare un nuovo sport con i tuoi amici e di praticarlo insieme. Non c'è motivo per cui uno sport debba essere super serio. Onestamente, uscire e divertirsi è l'obiettivo principale.