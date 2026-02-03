Eileen Gu poses with Faction skis while wearing a Red Bull cap.
La star da copertina Eileen Gu: meno paure e più gioco

Eileen Gu, star del freeski, si sta preparando per l'anno più importante della sua carriera ed è pronta a ispirare le giovani donne: scopri lo switch di mentalità che ha cambiato tutto per lei.
Di Tom Ward
4 minuti di lettura

Parte di questa storia

Eileen Gu

Born in the USA but representing China, freeski prodigy Eileen Gu made history in 2021 by winning three medals on her debut at the X Games.

ChinaChina
Cosa fai nel tempo libero? Se sei Eileen Gu, una stella del freeski di 22 anni, la risposta potrebbe includere studiare all'Università di Stanford, una delle istituzioni accademiche più prestigiose al mondo, e in qualche modo trovare ancora il tempo per fare la modella e per qualche occasionale apparizione in passerella.
Oltre a queste attività extracurriculari, Gu è ora anche il volto della rivista Time, rispettata in tutto il mondo, e uno dei personaggi principali della serie Winter Heroes.
In altre parole, Gu è un pezzo grosso. La buona notizia? È solo all'inizio. Estremamente abile nel big air e nell'halfpipe, Gu è in attività dall'età di tre anni e si sta impegnando per creare uno spazio per la prossima generazione di ragazze in questo sport.
Come spiega in un'intervista esclusiva, la visualizzazione e gli intelligenti trucchi psicologici la aiutano a mantenere l'equilibrio. E questo sta dando i suoi frutti.
Dopo essere diventata la più giovane campionessa nella storia dello sci freestyle all'età di 18 anni a Pechino, dove ha vinto due ori nel big air e nell'halfpipe, oltre a un argento nello slopestyle, ha dominato la scena. Questa stagione è iniziata con la 20° vittoria in carriera nella FIS Freeski World Cup ai LAAX Open in Svizzera. Ora si appresta a difendere i suoi titoli in Italia.
Qui ci spiega cosa significa per lei competere sul palcoscenico mondiale e come riesce a rimanere concentrata nei momenti difficili.
Eileen Gu ha davanti a sé un'importantissima stagione

Cosa significa per te gareggiare in Italia?

Eileen Gu: È un'opportunità davvero speciale, non solo per la piattaforma che l'evento in sé fornisce, ma anche per l'opportunità di condividerla con così tanti atleti di altri sport: è proprio questo lo spirito sportivo. Si tratta di sportività e di condividere questi momenti di gloria con altri concorrenti che capiscono esattamente cosa stai passando. È un'esperienza che unisce profondamente.

Gu detiene il record di vittorie in Coppa del Mondo

Non c'è motivo per cui uno sport debba essere super serio. Onestamente, uscire e divertirsi è letteralmente l'unico scopo.
Eileen Gu

Qual è il miglior consiglio che un allenatore ti abbia mai dato?

Il mio allenatore di corsa campestre del liceo, Corin, mi ha parlato della teoria della valutazione. Si tratta di una teoria psicologica che dimostra che i processi neurologici che si verificano quando si è nervosi sono in realtà gli stessi che si verificano quando si è eccitati. Il tuo cervello decide se si tratta di un valore positivo o negativo. Quando mi sentivo molto nervosa, lui mi diceva: "Non sei nervosa, sei solo eccitata". Questo si è tradotto in qualsiasi situazione di alta pressione in cui mi sono trovata da allora.

Che ruolo ha l'istruzione nella tua vita?

Ciò che è davvero importante per me è il concetto di equilibrio. Non ho mai sacrificato la mia istruzione. Penso che abbia funzionato a mio vantaggio, in modo massiccio, quando si tratta di concettualizzare i trick. Il modo in cui visualizzo e comprendo la fisica di un trick, il modo in cui riesco a scomporre la psicologia e persino a capire me stessa.

Imparare a imparare è la cosa più importante che un individuo possa fare nella vita. Soprattutto quando si tratta di sport d'azione, capire l'importanza che la scuola può avere nel tuo sport è un messaggio che spero di diffondere.

Gu è campionessa del mondo di halfpipe, big air e slopestyle

Gu è uno dei volti della stagione invernale

Cosa è davvero importante per i giovani atleti che stanno iniziando?

Non avere paura di provare. Questo vale soprattutto per le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, quando si nota un calo della partecipazione femminile agli sport intorno alle scuole medie. Una parte importante di questo fenomeno è la sensazione che lo sport non appartenga più a te, che la società o le aspettative sociali ti tolgano il divertimento. Improvvisamente c'è questa pressione: "E se sbaglio? E se sembro stupida? E se sono l'unica ragazza presente?".

Ti consiglio di iniziare un nuovo sport con i tuoi amici e di praticarlo insieme. Non c'è motivo per cui uno sport debba essere super serio. Onestamente, uscire e divertirsi è l'obiettivo principale.

