Tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2026 di Formula 1

Grazie a una vera e propria rivoluzione regolamentare, la stagione 2026 della Formula 1 promette di cambiare le carte in tavola: le auto saranno più corte, più strette e più leggere, alimentate da nuovi motori, mentre il DRS lascerà il posto a un nuovo sistema di aerodinamica attiva. Ci sarà anche un nuovo circuito in calendario e due auto in più sulla griglia, entrambe guidate da vecchie conoscenze del Circus. Andiamo insieme alla scoperta di tutte le grandi novità che ha in serbo il Campionato del Mondo 2026 di F1.
Verstappen continua a dimostrare di essere il miglior pilota della sua generazione
Nel 2025 Verstappen ha dimostrato il suo talento e la sua velocità nel corso di una stagione che l'ha visto ricoprire un ruolo diverso rispetto agli anni precedenti. Dal 2022 l'olandese era sempre stato in testa grazie anche alle straordinarie prestazioni delle sue monoposto, ma tutto è cambiato nella seconda metà del 2024 quando la McLaren ha raggiunto e superato Oracle Red Bull Racing.
Acclamato da migliaia di fan sparsi ormai in tutte le parti del mondo, Verstappen nel 2025 ha vinto più gare di qualsiasi altro pilota, sfruttando al massimo le strategie adottate dal suo team e la sua abilità al volante. Dato che siamo all'alba di una nuova era regolamentare è difficile prevedere se l'olandese sarà ancora una volta uno dei principali protagonisti della stagione ma, a prescindere da quali saranno i valori tecnici in campo, siamo certi che Verstappen darà ancora una volta tutto fino all'ultimo giro dell'ultima gara del Mondiale.
Un nuovo compagno di squadra per Verstappen
Il talentuoso Isack Hadjar sarà sul lato opposto del garage rispetto a Verstappen. Il giovane francese è stato eccezionale tra le fila di Racing Bulls nella sua stagione d'esordio: è passato da un frustrante debutto nella gara di apertura in Australia a un trionfale terzo posto sul podio del Gran Premio d'Olanda.
"Sono molto grato a Oracle Red Bull Racing per avermi dato l'opportunità e la fiducia di correre ai massimi livelli della Formula 1", ha dichiarato Hadjar. "L'anno con Visa Cash App Racing Bulls è stato assolutamente fantastico, ho imparato molto e sono salito per la prima volta sul podio. Sento di essere molto migliorato come pilota e come persona. Mi sento pronto per passare a Oracle Red Bull Racing e sono felice e orgoglioso che anche loro la pensino così. Lavorare con i migliori e imparare da Max è qualcosa che non vedo l'ora di fare".
Il ventunenne sostituisce Yuki Tsunoda nel team: il pilota giapponese ha assunto il ruolo di Red Bull Test and Reserve Driver per il 2026, dopo aver sostituito Liam Lawson sulla RB21 all'inizio della stagione 2025. Hadjar diventa l'ottavo compagno di squadra di Max, dopo Tsunoda, Lawson, Sergio Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. E come tutti questi piloti, ad eccezione di Pérez, Isack è arrivato al sedile dell'Oracle Red Bull Racing grazie al Red Bull Junior Team. A proposito...
Addio al dottor Helmut Marko
Il Dr. Helmut Marko ha deciso di lasciare il proprio incarico alla fine del 2025, dopo oltre 20 anni come consulente di Red Bull per il motorsport. L'austriaco ha supervisionato quasi tutti gli aspetti dei programmi racing della Red Bull, dai i piloti ai team Red Bull Racing e Racing Bulls, dal Red Bull Junior Team fino persino al Red Bull Ring.
L'82enne è entrato nel mondo dell'automobilismo da pilota, in un'epoca in cui assieme a lui emersero anche i suoi connazionali Jochen Rindt e Niki Lauda. Pilota di successo nel mondo dell'endurance, Marko vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1971 e stabilì il record sul giro della prestigiosa Targa Florio, una gara che descrisse con il suo tipico candore come "totalmente folle".
È stato un infortunio all'occhio occorsogli durante il Gran Premio di Francia del 1972 a porre fine alla sua carriera da pilota. Innamorato del mondo delle corse, Marko si reinventò manager di piloti, aiutando Gerhard Berger a farsi strada nel motorsport e lavorando come team manager in F3. Nel 1999 quello che era il team RSM Marko si è trasformato nel Red Bull Junior Team, evolvendosi nel miglior programma di sviluppo piloti al mondo e portando alcuni giovani talenti - come Sebastian Vettel e Max Verstappen - fino alla F1.
"Sono coinvolto negli sport motoristici da sei decenni e gli ultimi 20 anni alla Red Bull sono stati un viaggio straordinario e di grande successo", afferma Marko. "È stato un periodo meraviglioso che ho potuto contribuire a plasmare e condividere con tante persone di talento. Tutto ciò che abbiamo costruito e raggiunto insieme mi riempie di orgoglio".
Dopo la valanga di esordienti che hanno fatto il loro debutto nel 2025, l'unico rookie presente sulla griglia di partenza del 2026 sarà Arvid Lindblad, che passa dalla F2 alla Racing Bulls. Il diciottenne britannico promette grandi cose, avendo rapidamente concluso la trafila delle serie propedeutiche alla F1 ed essendo diventato il più giovane pilota a vincere una gara sia in F3 che in F2. Il pilota del Red Bull Junior Team ha iniziato il 2025 vincendo la Formula Regional Oceania, il campionato che gli ha permesso di ottenere la Superlicenza FIA e quindi il lasciapassare per la F1, e ha concluso la stagione con un test a bordo di una monoposto della classe regina. Si schiererà al fianco di Liam Lawson.
22 auto in griglia
Lindblad sarà pure l'unico esordiente, ma ci saranno altri due piloti in più sulla griglia di partenza rispetto al 2025: Sergio Pérez e Valtteri Bottas, infatti, torneranno in Formula 1 al volante delle monoposto di una nuova scuderia. La Cadillac è pronta a diventare l'undicesima scuderia di Formula 1, la prima a debuttare dai tempi della Haas.
Come Haas anche Cadillac sarà alimentata da motori Ferrari, ma solamente in questa primissima fase: il team statunitense inizierà infatti a produrre le proprie Power Unit nel 2029. C'è poi un altro cambiamento da registrare per quanto riguarda le scuderie, con il marchio Sauber che saluta la Formula 1 per fare spazio ad Audi, al debutto assoluto nella massima serie automobilistica.
Le squadre e piloti al via della stagione 2026 di F1
Scuderia
Pilota
Pilota
Oracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Isack Hadjar
McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Mercedes
George Russell
Andrea Kimi Antonelli
Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll
Alpine
Pierre Gasly
Franco Colapinto
Haas
Esteban Ocón
Oliver Bearman
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson
Arvind Lindblad
Williams
Carlos Sainz
Alex Albon
Audi
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto
Cadillac
Sergio Pérez
Valtteri Bottas
Le auto della F1 2026: meno carico aerodinamico, meno resistenza all'avanzamento
I nuovi regolamenti della F1 hanno due obiettivi chiave: incentivare i sorpassi e mantenere lo sport rilevante per i costruttori coinvolti sviluppando nuove tecnologie. Nel 2026 diminuirà il carico aerodinamico complessivo della monoposto, con il concetto di "auto a effetto suolo" che verrà accantonato dopo quattro stagioni. L'obiettivo sarà quello di rendere meno turbolenta la scia d'aria lasciata dalle monoposto, con la speranza che ciò consenta ai piloti di rimanere più vicini alle auto che li precedono. Le auto saranno anche leggermente più piccole e più leggere di 30 kg. Con meno massa, il 30% in meno di deportanza e il 55% in meno di resistenza aerodinamica, le auto di questa generazione dovranno essere guidate in modo diverso rispetto a quelle che le hanno precedute.
La F1 passa all'X-Mode
Per aiutare i piloti ad avvicinarsi e a sorpassare, le monoposto 2026 manderanno in soffitta il DRS per fare spazio a un sistema di aerodinamica attiva presente sia sull'ala anteriore che su quella posteriore. Nella "Corner Mode" tutti i flap saranno orientati in modo da massimizzare il carico aerodinamico, mentre nella "Straight Mode" i profili alari si muoveranno per ridurre il carico aerodinamico e - soprattutto - per ridurre la resistenza all'avanzamento sui rettilinei.
I motori diventano ancora più sofisticati
Il nuovo regolamento tecnico avrà degli effetti anche sulle Power Unit. Il motore termico rimarrà un V6 turbo da 1.600 cc di cilindrata, ma cambieranno radicalmente potenza e utilizzo della parte elettrica. La potenza massima generata dalle batterie della nuova generazione di propulsori passerà infatti dai 120 kW visti fino al 2025 ai 350 kW del 2026, con l'introduzione di carburanti 100% sostenibili che rappresenterà un'ulteriore sfida per tutti i motoristi presenti in Formula 1. Scomparirà l'MGU-H (con un conseguente miglioramento del sound), mentre aumenteranno di parecchio portata e importanza della frenata generativa, uno degli aspetti che più rappresenteranno una sfida per i piloti in griglia.
Red Bull diventa produttore di motori
La Red Bull Racing ha sempre eccelso nella progettazione di telai, ma si è sempre affidata a un motorista esterno per la fornitura del propulsore. La situazione è cambiata nel 2021: la Red Bull ha preso il controllo del proprio destino fondando la Red Bull Powertrains, iniziando a costruire unità motrici partendo da un progetto esistente di Honda. L'RBPTH001 è stato utilizzato da Red Bull Racing e Racing Bulls per la prima metà del decennio.
Dal 2023, però, Red Bull Powertrains ha lavorato in collaborazione con Ford per sviluppare una Power Unit di nuova generazione che spingesse Red Bull Racing e Racing Bulls in testa alla classifica. Nel 2026, Red Bull diventerà il primo team di F1 a passare dalla produzione di un telaio allo sviluppo di un proprio propulsore.
La F1 sbarca a Madrid
Ci sono novità anche nel calendario: il Gran Premio di Spagna avrà una nuova sede al Madring. La F1 torna a Madrid per la prima volta in 45 anni con un circuito unico, che combina strade urbane e aree appositamente costruite, offrendo sezioni veloci, curve tecniche e ampie zone per i fan, con l'obiettivo di essere uno degli eventi di F1 più accessibili e adatti ai fan. Il Gran Premio d'Austria farà parte del calendario di F1 almeno fino al 2041 dopo aver concordato un'estensione a lungo termine del suo contratto e il Gran Premio del Canada sarà in programma almeno fino al 2035. Ma il 2026 sarà l'ultima volta che la F1 andrà a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda.
Quali gare si svolgeranno nel 2026?
A fronte di tanti cambiamenti in pista, il calendario della F1 2026 rimane sostanzialmente invariato. Dopo i test a Barcellona e in Bahrain, l'apertura della stagione sarà di nuovo in Australia e il Gran Premio di Abu Dhabi, che si svolgerà giorno e notte, sarà il finale spettacolare.
Il Gran Premio del Canada seguirà il Gran Premio di Miami prima che la F1 si diriga in Europa per l'estate, partendo da Monaco a giugno e terminando in Spagna a settembre. La serie tornerà poi in Asia con i Gran Premi dell'Azerbaijan e di Singapore, prima di un triplo appuntamento nelle Americhe, prima che il Qatar e Abu Dhabi chiudano la stagione.
Anche nella stagione 2026 saranno sei i fine settimana di gara caratterizzati dal format Sprint. Silverstone tornerà a ospitare la gara breve per la prima volta dall'evento inaugurale del 2021, mentre Montreal, Zandvoort e Singapore ospiteranno il loro primo weekend Sprint.