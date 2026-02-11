Tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2026 di Formula 1

rispetto agli anni precedenti. Dal 2022 l'olandese era sempre stato in testa grazie anche alle straordinarie prestazioni delle sue monoposto, ma tutto è cambiato nella seconda metà del 2024 quando la McLaren ha raggiunto e superato Oracle Red Bull Racing.

Nel 2025 Verstappen ha dimostrato il suo talento e la sua velocità nel corso di una stagione che l'ha visto ricoprire un ruolo diverso rispetto agli anni precedenti. Dal 2022 l'olandese era sempre stato in testa grazie anche alle straordinarie prestazioni delle sue monoposto, ma tutto è cambiato nella seconda metà del 2024 quando la McLaren ha raggiunto e superato Oracle Red Bull Racing.

Nel 2025 Verstappen ha dimostrato il suo talento e la sua velocità nel corso di una stagione che l'ha visto ricoprire un ruolo diverso rispetto agli anni precedenti. Dal 2022 l'olandese era sempre stato in testa grazie anche alle straordinarie prestazioni delle sue monoposto, ma tutto è cambiato nella seconda metà del 2024 quando la McLaren ha raggiunto e superato Oracle Red Bull Racing.

è difficile prevedere se l'olandese sarà ancora una volta uno dei principali protagonisti della stagione ma, a prescindere da quali saranno i valori tecnici in campo, siamo certi che Verstappen darà ancora una volta

Acclamato da migliaia di fan sparsi ormai in tutte le parti del mondo, Verstappen nel 2025 ha vinto più gare di qualsiasi altro pilota, sfruttando al massimo le strategie adottate dal suo team e la sua abilità al volante. Dato che siamo all'alba di una nuova era regolamentare è difficile prevedere se l'olandese sarà ancora una volta uno dei principali protagonisti della stagione ma, a prescindere da quali saranno i valori tecnici in campo, siamo certi che Verstappen darà ancora una volta tutto fino all'ultimo giro dell'ultima gara del Mondiale.

Acclamato da migliaia di fan sparsi ormai in tutte le parti del mondo, Verstappen nel 2025 ha vinto più gare di qualsiasi altro pilota, sfruttando al massimo le strategie adottate dal suo team e la sua abilità al volante. Dato che siamo all'alba di una nuova era regolamentare è difficile prevedere se l'olandese sarà ancora una volta uno dei principali protagonisti della stagione ma, a prescindere da quali saranno i valori tecnici in campo, siamo certi che Verstappen darà ancora una volta tutto fino all'ultimo giro dell'ultima gara del Mondiale.

sarà sul lato opposto del garage rispetto a Verstappen. Il giovane francese è stato eccezionale tra le fila di Racing Bulls nella sua stagione d'esordio: è passato da un