Le tecniche di costruzione di Fortnite da conoscere

La regola dei 90 gradi, anche chiamata 90s dagli anglofoni, è una delle più efficaci quando si parla di costruzioni e per questo è una delle prime che dovrete imparare ad eseguire al meglio. Consiste fondamentalmente nel ruotare il personaggio di 90 gradi, a destra o sinistra in base alle preferenze personali o situazionali, dopo ogni oggetto costruito. In questo modo potrete costruire scale a chiocciola altissime in pochi secondi che, come in ogni gioco sparatutto che si rispetti, vi forniranno un vantaggio competitivo incredibile in partita. La combinazione di oggetti ideale per costruire strutture solide consiste nel piazzare una rampa, poi due o tre muri, un pavimento e infine un'altra rampa. Guardate i pro del gioco in azione per capire come sfruttare questa tecnica al meglio.