Gaming
I cheat in GTA 6 e come funzionano
Come inserire i cheat su PS5 e Xbox
- PS5: Premi Su sul D-pad per tirare fuori il telefono. Tieni premuto L1, premi R1, poi inserisci la sequenza del D-pad.
- Xbox Series X/S: premi Su sul D-pad per tirare fuori il telefono. Tieni premuto LB, premi RB, poi inserisci la sequenza del D-pad.
Numeri di telefono per i cheat di GTA 6: esistono?
Trucchi veloci: quelli che sblocchi completando la storia
Trucco
Effetto
Codice (PS5 & Xbox)
$250,000
Ricevi immediatamente $250,000
Su, Destra, Giù, Sinistra, Su, Sinistra, Giù, Destra
Focus illimitato
Non esaurisci mai il Focus
Giù, Su, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù, Su, Destra
Forza d'Attacco
I proiettili e gli attacchi corpo a corpo scagliano via i bersagli al momento dell'impatto
Giù, Su, Sinistra, Sinistra, Destra, Giù, Giù, Su, Giù
Ciclo meteorologico
Cambia le condizioni meteorologiche
Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Su, Destra
Codici per i personaggi in GTA 6
Trucco
Effetto
Codice (PS5 & Xbox)
Come sbloccarlo
$250,000
Ricevi immediatamente $250,000
Su, Destra, Giù, Sinistra, Su, Sinistra, Giù, Destra
Completa la storia
Ubriachezza
Rende te e il tuo partner immediatamente ubriachi
TBA
Spendi $2,500 in alcool
Aumenta il tuo livello di Heat
Aumenta il tuo livello di heat all'interno della mappa
Sinistra, Giù, Destra, Giù, Su, Giù, Su
Perdi 25 volte 3 stelle da ricercato
Aumenta il tuo livello di Wanted
Aumenta il tuo livello di wanted all'interno della mappa
Sinistra, Giù, Destra, Giù, Su, Destra, Su
Perdi 50 volte 3 stelle da ricercato
Focus illimitato
Il Focus non finisce mai
Giù, Su, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù, Su, Destra
Completa la storia
Niente danni da caduta
Ti rende immune dai danni da caduta
TBA
Sopravvivi a una caduta da 40 piedi per 20 volte
Paracadute
Aggiunge un paracadute al tuo equipaggiamento
TBA
Completa 50 skydive o BASE jump da 300 piedi o più
Armatura
Aggiunge l'armatura al tuo equipaggiamento
Down, Up, Left, Up, Up, Up, Up, Up, Down, Down
Completa 100 allenamenti
Ripara i veicoli
Ripara completamente il veicolo che stai utilizzando
TBA
Finisci 1° in 10 gare al Gellhorn Raceway, al Thrillbilly Mud Club e al Boone Speedway
Nitro illimitato
Nitro e carburante non si esauriscono mai
TBA
Completa 50 salti stunt
Codici di combattimento per GTA 6
Trucco
Effetti
Codice (PS5 & Xbox)
Come sbloccarlo
Munizioni massime
Hai il massimo delle munizioni
Giù, Su, Destra, Giù, Sinistra, Sinistra, Su, Su, Giù, Sinistra
Vinci 25 medaglie di bronzo (o meglio) ai poligoni
Munizioni infinite
Le munizioni non si esauriscono mai
Giù, Su, Destra, Giù, Sinistra, Sinistra, Su, Giù, Giù, Giù
Vinci 25 medaglie d'argento (o meglio) ai poligoni
Ricarica non necessaria
Munizioni infinite e nessuna necessità di ricaricare
Giù, Su, Destra, Giù, Sinistra, Sinistra, Su, Giù, Giù, Su
Vinci 25 medaglie d'oro ai poligoni
All Explosive Weapons
Tutte le armi esplosive hanno il massimo delle munizioni
TBA
Lancia 100 granate
Munizioni incendiarie
Tutte le munizioni sono incendiarie
TBA
Brucia 100 nemici con danni da fuoco
Bottiglie esplosive
Le bottiglie esplodono quando vengono danneggiate
TBA
Lancia 100 Molotov
Shotgun esplosivo
Hai un Mason & Keen Shortstraw che spara esplosivi
TBA
Colpisci 100 nemici con danni da esplosivo
Hauners H-AT
Aggiunge un Hauners H-AT al tuo equipaggiamento
TBA
Fai esplodere 100 veicoli
Forza d'attacco
I proiettili e gli attacchi corpo a corpo scagliano via i bersagli al momento dell'impatto
Giù, Su, Sinistra, Sinistra, Destra, Giù, Giù, Su, Giù
Completa la storia
Palloni esplosivi
I palloni esplodono al momento dell'impatto
Giù, Su, Sinistra, Sinistra, Destra, Giù, Giù, Su, Destra
Colpisci 20 nemici con danni da esplosivo
Forza veicolo
Le collisioni tra veicoli lanciano i bersagli
Giù, Su, Sinistra, Sinistra, Destra, Giù, Sinistra, Su, Giù
Uccidi 25 nemici con un veicolo
Codici per la generazione di veicoli in GTA 6
Veicolo
Codice (PS5 & Xbox)
Come sbloccarlo
Ambulanza
TBA
Scoprilo nel menu Progressi
Airboat 09
TBA
Completa 5 sfide sopravvivenza
Bravado Banshee
TBA
Completa tutte le sfide combattimento
Tuff BMX
TBA
Completa 5 sfide fitness
Maibatsu Boomazoom
Sinistra, Su, Destra, Giù, Sinistra, Sinistra, Su, Sinistra
Completa 5 sfide shopping
Nagasaki Carbon RS
TBA
Completa tutte le sfide d'esplorazione
65 Vapid Dominator
TBA
Completa tutte le sfide fitness
Progen Emerus
TBA
Completa tutte le sfide con i veicoli
Inflatable Flamingo
TBA
Distruggi 50 fenicotteri di cocaine
MTL Pumper
Sinistra, Su, Destra, Giù, Sinistra, Destra, Destra
Scoprilo nel menu Progressi
Vapid Stanier G2 Taxi
TBA
Completa 5 sfide sportive
Hauners P-996 Lazer
TBA
Completa tutte le sfide
HVY Bulldozer
Left, Up, Right, Down, Left, Right, Right, Down
Scoprilo nel menu Progressi
Lapwing Mallard
TBA
Completa 5 sfide veicoli
Brimstone Golfer
TBA
Completa tutte le sfide sportive
Hauners Rhino Tank
TBA
Completa tutte le sfide sopravvivenza
Maibatsu Sanchez
TBA
Completa 5 sfide criminali
Nagasaki Sea Sparrow
TBA
Completa 5 sfide d'esplorazione
Speeder 700 GT
TBA
Completa 5 sfide di combattimento
Truffade Thrax
TBA
Completa tutte le sfide di shopping
Western Zombie Bobber
TBA
Completa tutte le sfide criminali
Codici per l’ambiente in GTA 6
Trucco
Effetto
Codice (PS5 & Xbox)
Come sbloccarlo
Vai avanti nel tempo
Sposta il tempo della giornata in avanti
TBA
Trova 10 orologi collezionabili
Metti in pausa il tempo
Congela il tempo in quel determinato momento del giorno
TBA
Trova 20 orologi collezionabili
Cambia il meteo
Cambia le condizioni meteorologiche
Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Su, Destra
Completa la storia
Cheat per i filtri dello schermo
Filtro
Effetto
Codice (PS5 & Xbox)
Come sbloccarlo
Golden Hour
Filtro dorato in formato widescreen
TBA
Trascorri 4 ore mano nella mano
Powdered Sugar
Aggiunge luci scintillanti al mondo
TBA
Scansiona tutti i detriti spaziali con WAiNK
Pinhole
Filtro camera Pinhole
TBA
Completa 25 gang operations con il partner
Neon Jungle
Luci al neon sparse per il mondo
TBA
Scopri tutti i 16 veicoli Girlypop
Yesteryear
Filtro da CRT TV in bianco e nero
TBA
Scopri il Ridgway
Cataclysm
Riempie il mondo di fumo denso e cupo
Giù, Giù, Su, Destra, Destra, Su, Sinistra, Sinistra, Destra, Destra
Scopri Martha's Vamos nel menu Progressi
Videotape
Filtro in stile videocassetta
TBA
Completa 50 attività con il partner
Dark Mirror
Capovolge il mondo e lo rende nero
TBA
Guadagna 500,000 $ vendendo veicoli
Migraine
Filtro sfocato, distorto
TBA
Sopravvivi per 6 minuti con un livello Wanted a 6 stelle
Dollhouse
Filtro vivido con un formato più stretto
Giù, Giù, Su, Destra, Destra, Su, Sinistra, Sinistra, Giù, Destra
Trascorri 8 ore con il partner
Bubblegum
Rende il mondo viola e giallo con scintilii vari
TBA
Trova tutte le 24 carte collezionabili dei Vice City Flamingos
Fast Forward
Aggiunge il motion blur e rende più rapido il movimento delle nuvole
TBA
Completa 50 meditazioni
Fisheye
Filtro Fisheye
TBA
Pesca 100 pesci
Faded Glory
Filtro da TV CRT a colori
Giù, Giù, Su, Destra, Destra, Su, Sinistra, Sinistra, Sinistra, Destra
Deruba 50 negozi con il partner
Pixel Art
Filtro pixelato
TBA
Guadagna 250,00 $ vendendo oggetti collezionabili
Hellscape
Rende il mondo rosso e arancione con la foschia termica
TBA
Ruba 100 veicoli della Polizia
Domande frequenti: trucchi per GTA 6
Risposte alle domande più frequenti
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