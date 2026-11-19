Quindi hai scaricato oltre 200 GB sul tuo disco rigido e sei pronto a partire per Vice City. Buon per te! Se hai avviato GTA 6 il primo giorno e hai provato a digitare il buon vecchio codice per i soldi, avrai notato che non succede nulla. Non è che i tuoi pollici ti stiano tradendo.

In GTA 6, i cheat rimangono bloccati finché non avrai completato l’intera storia principale

. Sì, tutte e 91 le missioni. È una netta rottura con la tradizione. In GTA 5 e praticamente in tutti i GTA precedenti, potevi iniziare a seminare il caos fin dal primo minuto di un nuovo salvataggio.