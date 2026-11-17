Il 19 novembre 2026 GTA 6 arriverà sulle console. Ma in cosa è davvero migliore Grand Theft Auto VI rispetto a GTA 5? Per 13 anni, Los Santos ha definito lo standard dei giochi open-world , affascinando milioni di giocatori in tutto il mondo. Ora, Rockstar Games si prepara a portare il gioco a un altro livello.

Da un mondo di gioco più vasto e una grafica migliorata a un sistema di ricercati rinnovato, passando per la narrazione e la fisica di gioco, GTA 6 promette un enorme balzo in avanti. Ma come si confronta con il suo predecessore da record? Ecco tutto quello che devi sapere.

01 Mappa di GTA 5 vs mappa di GTA 6: Leonida supera ogni limite

Uscita di GTA 6: 19 novembre 2026

Piattaforme di GTA 6: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S

Data di uscita di GTA 5: 17 settembre 2013

Piattaforme di GTA 5: Xbox 360, PS3 (2013); Xbox One, PS4 (2014); PC (2015); Xbox Series X/S, PS5 (2022)

Una delle domande più ricorrenti che accompagnano ogni uscita di un GTA è, ovviamente: «Quanto è grande il mondo di gioco?». E nel caso di GTA 6, la risposta è: enorme. Le anteprime e le analisi attuali suggeriscono che la mappa di GTA 6 sarà circa il doppio di quella di GTA 5 (e circa tre volte quella del gioco a tema western Red Dead Redemption 2).

Un ritorno a Vice City © Rockstar Games

Per fare un confronto: Los Santos e la vicina contea di Blaine nel quinto capitolo della serie coprivano un’area di poco meno di 75 chilometri quadrati. Questo dato è già piuttosto impressionante per un gioco open-world, ma GTA 6 ritocca senza problemi quel record: lo stato immaginario di Leonida è circa il doppio della mappa di GTA 5 e rappresenta l’area più grande nella storia dello studio fino ad oggi.

Queste dimensioni si riflettono soprattutto nella varietà geografica. Invece di un’unica metropoli con la campagna circostante, Leonida comprende sei regioni principali ben distinte . Oltre alla sfavillante metropoli al neon di Vice City, attraverserai le torbide paludi dei Grassrivers, i soleggiati Leonida Quays, la città industriale di Ambrosia, il paradiso turistico ormai sbiadito di Port Gellhorn e le imponenti catene montuose del Parco Nazionale del Monte Kalaga. Ognuna vanta una flora e una fauna uniche, un clima e caratteristiche geografiche proprie. Dei mini-mondi all’interno di un mondo più grande, per così dire.

GTA 6 presenta più specie animali rispetto alle edizioni precedenti © Rockstar Games

Lontano dall’asfalto, la natura selvaggia prende vita ed è ricca di specie come non mai: oltre 170 specie animali diverse , tra cui alligatori, lamantini e squali, popolano le biosfere e reagiscono all’umidità e allo sporco con effetti dinamici sul pelo. Quindi la mappa di GTA 6 non è solo significativamente più grande di quella di GTA 5, ma è anche notevolmente più varia e vivace.

Domande frequenti su GTA 6 Quando uscirà GTA 6? GTA 6 uscirà il 19 novembre 2026 per PS5 e Xbox Series X|S GTA 6 uscirà su PC? Non è stata ancora annunciata una versione per PC. Tuttavia, è probabile che ne seguirà una in un secondo momento, proprio come è successo con GTA 5. GTA 6 sarà disponibile su Nintendo Switch 2? Al momento non è prevista ufficialmente nemmeno una versione per Nintendo Switch 2. Quanto è grande la mappa di GTA 6? Rockstar non ha fornito una dimensione ufficiale. Secondo le anteprime, è circa tre volte più grande della mappa di Red Dead Redemption 2 e circa il doppio di quella di GTA 5. Quante stelle di ricercato ci sono in GTA 6? In GTA 6 ci sono fino a sei stelle di ricercato. In GTA 5 il massimo era di cinque stelle. Quanti personaggi principali ci sono in GTA 6? GTA 6 ha due personaggi principali: Lucia Caminos e Jason Duval . In GTA 5 ce n’erano tre (Michael, Franklin e Trevor). Quanto dura GTA 6? Rob Nelson di Rockstar Games stima circa 80 ore di gioco per la trama e “alcuni” obiettivi opzionali. GTA 6 gira a 60 FPS? Al momento, GTA 6 è progettato per funzionare a una frequenza di 30 FPS (fotogrammi al secondo). Tuttavia, lo studio di sviluppo non ha escluso la possibilità di un'opzione a 60 FPS.

02 Un confronto tra la durata di gioco di GTA 6 e GTA 5

Durata di gioco di GTA 6: circa 80 ore (trama principale più parti delle missioni secondarie)

Durata di gioco di GTA 5: circa 51,5 ore (trama principale più missioni secondarie),

Completamento totale di GTA 5: circa 89,5 ore

Ci saranno tantissime auto tra cui scegliere © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6 sembra destinato a offrire un’esperienza di gioco decisamente più ampia rispetto al suo predecessore. Secondo quanto riferito, Rob Nelson di Rockstar Games ha impiegato circa 80 ore per completare la trama principale e alcuni obiettivi opzionali. In confronto, secondo le stime di How Long to Beat, ci vogliono in media 51,5 ore per completare la trama e le missioni secondarie di GTA 5, che salgono a 89,5 ore per chi vuole completare tutto.

Ovviamente, è difficile fare un confronto diretto senza sapere quanti contenuti opzionali abbia completato Nelson. Ma tutto lascia pensare che GTA 6 terrà i giocatori impegnati per molto più tempo. Chi vuole vedere tutto farebbe bene a mettere in conto qualche weekend libero in più.

03 GTA 6 vs GTA 5: Polizia, IA e sistema di ricercati

Livello massimo di ricercato in GTA 6: 6 stelle

Livello massimo di ricercato in GTA 5: 5 stelle

Novità in GTA 6: icone informative, zone di ricerca, descrizione del sospettato

Ci sono stati parecchi cambiamenti al sistema dei ricercati © Rockstar Games

Negli ultimi 13 anni, l’intelligenza artificiale nei giochi ha ovviamente fatto passi da gigante, e questo si nota anche nel gameplay di GTA 6. In GTA 5, le meccaniche delle forze dell’ordine erano spesso frustranti per la loro semplicità. Non appena veniva commesso un crimine, le auto di pattuglia spuntavano nei punti ciechi e, grazie ai coni di visuale digitali sulla minimappa, sapevano quasi sempre dove si nascondevano Michael, Franklin o Trevor. Cinque stelle segnavano il livello massimo di ricercato.

GTA 6 non solo riporta la famigerata sesta stella, ma simula anche il lavoro della polizia partendo da zero. I crimini fanno scattare l’allarme solo quando i passanti tirano fuori lo smartphone, i testimoni scappano o le telecamere a circuito chiuso ti riprendono. Gli agenti di pattuglia devono prima arrivare fisicamente sul posto, invece di spuntare dal nulla.

GTA 6 presenta un nuovo sistema Heat © Rockstar Games

Ancora più cruciale è l’identificazione dell’autore del reato: il Dipartimento di Polizia di Leonida compila una descrizione dettagliata del sospettato. La polizia prende nota del tuo aspetto, dei tuoi vestiti, di eventuali maschere che indossi e del veicolo utilizzato per la fuga. Se cambi auto o ti cambi d’abito lontano da sguardi indiscreti, la pressione della caccia all’uomo si affievolisce. Se non vieni riconosciuto, le stelle inizialmente rimangono vuote e le unità setacciano la scena del crimine in modo sistematico, invece di aprire il fuoco alla cieca.

A Vice City, tre stelle o più sono particolarmente pericolose. Le strade strette e il traffico intenso rendono difficile la fuga in auto. Tuttavia, puoi scendere e sparire nei vicoli. Rockstar ha rinnovato la corsa, i salti e l’arrampicata per garantire che tutto funzioni senza intoppi.

04 GTA 6 introduce un nuovo Profilo Criminale

GTA 6 introduce anche una meccanica di gioco completamente nuova per i reati, che non era presente in GTA 5. Accanto al livello di ricercato, GTA 6 introduce il Profilo Criminale. È la risposta di Rockstar al sistema dell’onore di Red Dead Redemption 2, ma non classifica il tuo comportamento come buono o cattivo. Tiene traccia di come ti comporti durante l’intero gioco e, a differenza delle stelle, non viene azzerato.

Lucia e Jason non si tireranno indietro di fronte a nulla © Rockstar Games

La violenza inutile e la distruzione gratuita hanno un impatto negativo, ma, sorprendentemente, lo stesso vale per il modo in cui gestisci i rifiuti o altri oggetti di uso quotidiano. La violenza richiesta dalle missioni o dalle rapine non viene penalizzata automaticamente. Se porti a termine le rapine in modo pulito, migliorerai la tua reputazione di criminale capace. Il tuo profilo influenza anche il modo in cui i residenti di Leonida reagiscono nei tuoi confronti e può modificare alcune parti della storia.

Nell’Extended Look, il sistema ricorda un meccanismo di karma. Da una parte ci sono piccoli gesti di gentilezza, come accarezzare un cane, dall’altra i crimini.

05 Personaggi e struttura della trama: Bonnie e Clyde al posto di un trio caotico

Personaggi principali di GTA 6: Jason e Lucia

Personaggi principali di GTA 5: Michael, Franklin, Trevor

I protagonisti della serie GTA sono un argomento a sé stante, e ognuno ha i propri preferiti . GTA 5, ai tempi, era incentrato su tre antieroi fondamentalmente diversi. I cambi di prospettiva tra l’ex rapinatore di banche Michael, il teppista di strada Franklin e lo psicopatico Trevor offrivano un sacco di umorismo tagliente e rapine esplosive, ma spesso tenevano il giocatore emotivamente a distanza dall’azione.

I tre protagonisti di GTA 5 © Rockstar Games

GTA 6 adotta un approccio più intimo e con i piedi per terra con Lucia e Jason. Un’altra novità: Lucia è la prima donna a ricoprire il ruolo di protagonista nella serie. La sceneggiatrice Alexa D’Agostino sottolinea che Lucia è stata concepita come un personaggio complesso e imperfetto che, grazie alla sua forza d’animo e alla sua determinazione, è alla pari con icone del passato come Arthur Morgan e Niko Bellic.

Sta a te decidere se Lucia e Jason diventeranno una coppia © Rockstar Games

Il rapporto tra i due criminali è al centro della trama. Oltre a condividere l’attrezzatura e a compiere rapine insieme, la coppia si baserà su livelli di fiducia mutevoli e meccaniche di collaborazione, il che conferisce alla trama una maggiore profondità narrativa.

La cosa più entusiasmante dal punto di vista del gameplay è che puoi passare da uno all’altro praticamente per tutto il gioco, anche se questa opzione è disabilitata durante alcune sequenze della storia. Al di fuori delle missioni, entrambi i personaggi possono andare per la propria strada o fare squadra nel mondo di gioco. Quando non stai giocando con l’altro personaggio, lui va avanti con la sua routine quotidiana. I messaggi del tuo partner ti tengono aggiornato su ciò che sta succedendo. Si dice addirittura che ignorare costantemente le sue chiamate possa danneggiare il rapporto a lungo termine.

06 Gameplay e mondo aperto in GTA 5 e GTA 6 a confronto

In termini di gameplay, GTA 6 si allontana dallo stile arcade leggero del suo predecessore. Secondo le prime anteprime, molti sistemi di gioco riprendono la profondità di Red Dead Redemption 2. Gli scontri a fuoco risultano più realistici, il rinculo delle armi richiede precisione e il combattimento corpo a corpo presenta mosse di lotta dinamiche e zone di colpo.

La città è tutta tua. Ma fai attenzione alla legge © Rockstar Games/Take-Two

Anche la vita quotidiana nella metropoli sta cambiando drasticamente. Invece di chiamare i taxi fischiando sul marciapiede, userai lo smartphone del gioco per accedere alla moderna app di ridesharing “RydeMe”, che ti permetterà di farti accompagnare in auto e di origliare le conversazioni. Con i feed dei social media e i video virali di tendenza, lo smartphone riflette direttamente l’assurda follia della Florida.

A questo si aggiunge un drastico aumento dell’interattività degli edifici: mentre in GTA 5 la stragrande maggioranza delle case rimaneva una semplice facciata, in Leonida puoi entrare in centinaia di negozi, locali, tavole calde e appartamenti, rendendo imprevedibili le rapine spontanee nel gameplay open-world.

Lucia e Jason si godono il panorama di Vice City © Rockstar Games

A questo si aggiunge un ambiente decisamente più vivace: secondo le anteprime ci sono oltre 600.000 animazioni degli NPC. Per darvi un termine di paragone, in GTA 5 ce n’erano circa 55.000, mentre in Red Dead Redemption 2 circa 300.000. Tutti gli NPC che popolano il mondo di gioco sono progettati individualmente, invece di essere semplicemente assemblati con vestiti e parti del corpo. Leonida offrirà una gamma più ampia di taglie e corporature, con animazioni che si adattano in modo realistico alle dimensioni e alla forma del corpo.

Puoi salutare, provocare o rassicurare i passanti. Gli NPC si accorgono quando origli le loro conversazioni e ti affronteranno se li segui per troppo tempo. Alcuni residenti portano armi, e le conversazioni casuali possono persino portare a attività o eventi completamente nuovi.

07 Tecnologia, condizioni meteorologiche e fisica: grafica di nuova generazione per GTA 6

GTA 6 è una vera e propria delizia per gli occhi © Rockstar games

GTA 5 era tecnicamente basato sull’hardware di PS3 e Xbox 360 e si affidava prevalentemente a ombre statiche, zone meteorologiche fisse e texture upscalate. GTA 6 utilizza l’ultima evoluzione del motore RAGE sviluppato internamente ed è stato realizzato da zero per le moderne piattaforme console.

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Il ray tracing completo per l’illuminazione globale e i riflessi garantisce riflessi fotorealistici nelle pozzanghere, nelle insegne al neon e nella verniciatura delle auto. I personaggi presentano animazioni dei capelli simulate fisicamente e simulazioni dei tessuti che reagiscono visibilmente al vento e alla pioggia.

Uno dei punti di forza è il sistema meteorologico locale: mentre il sole picchia forte sulle spiagge sabbiose di Vice City, violenti temporali e uragani tropicali possono infuriare sulle paludi. Queste tempeste allagano i fossati, abbattono i cartelli e hanno un impatto notevole sulla manovrabilità e sull’aderenza degli pneumatici delle auto sportive e delle muscle car. Il che ci porta direttamente al punto successivo.

08 Veicoli e furti d’auto

GTA 6 dovrebbe includere gare su circuito: una novità assoluta per la serie © Rockstar Games/Take-Two

La manovrabilità in GTA 6 sembra più dinamica nell’Extended Look rispetto a GTA 5, con curve più strette e frenate improvvise. Puoi provarla subito nelle gare automobilistiche o in quelle di moto da cross, dato che GTA 6 sembra trasformarsi in un vero e proprio gioco di corse arcade .

A questo si aggiungono le gare notturne su strada e altri eventi. Si dice addirittura che ci sia un circuito permanente a Leonida, visivamente ispirato al Sebring International Raceway. Questo si adatta perfettamente alla maneggevolezza migliorata dei veicoli, per la quale si dice che il team di sviluppo abbia persino ingaggiato veri professionisti delle corse.

Anche rubare le auto sarà molto più complicato e vario rispetto a GTA 5: per entrare in un veicolo non basterà più semplicemente premere un pulsante. I veicoli sono classificati in base ai livelli di sicurezza, e i modelli costosi saranno molto più difficili da rubare. L’app per telefono WAINK scansiona l’auto in anticipo e mostra il suo valore stimato, il tipo di serratura, l’allarme e il localizzatore. Puoi aprire le auto più vecchie con strumenti semplici come uno Slim Jim, mentre le auto di lusso moderne richiedono attrezzature high-tech come un clonatore di chiavi. Alcuni di questi strumenti si sbloccano solo man mano che la storia va avanti.

Il valore dell’auto si riduce se presenta danni visibili. Questo rende difficile la fuga e la consegna dell’auto, dato che Vice City ha strade più strette e traffico più intenso rispetto a Los Santos. Alcune auto hanno persino localizzatori GPS che segnalano la loro posizione alla polizia.

Puoi personalizzare la tua auto all’officina di tuning © Rockstar Games/Take-Two

Anche Jason e Lucia stanno mettendo insieme la loro collezione di veicoli nella loro attuale residenza. Il bagagliaio ha spazio per le armi e un cambio di vestiti, ed è direttamente collegato al sistema Wanted.

09 Attività e attività secondarie

In kayak tra le verdi colline del Parco Nazionale del Monte Kalaga © Rockstar Games

GTA 5 offriva già la caccia, le escursioni sul Monte Chiliad, il paracadutismo e i voli su aerei a noleggio. C’era anche una borsa valori dove potevi fare trading. Tuttavia, GTA 6 amplia notevolmente la gamma di attività secondarie. Oltre a commettere crimini, puoi giocare a biliardo e a minigolf, andare in kayak, fare immersioni subacquee, paracadutismo, allenarti, visitare lo zoo e molto altro ancora.

Puoi osservare la fauna selvatica, sia in cattività che in libertà, e spuntarla da una lista. Questa funzionalità riprende un elemento di Red Dead Redemption 2.

10 Colonna sonora e radio

Rockstar sostiene che GTA 6 offrirà la gamma di stazioni radio più ampia e variegata della serie fino ad oggi. L’8 ottobre 2026, lo studio ha svelato le prime sei stazioni, complete di conduttori e anteprime audio, sul sito ufficiale. Tra queste ci sono Cocoteo FM con musica latina moderna, Back Country Radio con country e musica outlaw, AfroBank FM che spazia dall’Afrobeat all’Amapiano, The Chamber 106.6 con hard rock e speed metal, Flash FM con successi pop e Dirty South Classics con il rap del Sud.

I rapper immaginari Real Dimez – alias Bae-Luxe e Roxy – compaiono in GTA 6 © Rockstar Games

Tra i conduttori ci sono nomi famosi, tra cui Bad Bunny, Lana Del Rey e i membri degli Slayer Kerry King e Tom Araya. Tra i brani confermati ci sono “Electric Feel” degli MGMT, “Raining Blood” degli Slayer e “Don’t Come Home a Drinkin’” di Loretta Lynn. Riconoscerai Flash FM dai precedenti capitoli di Vice City: sta tornando in scena.

Ci sono anche due nuove funzionalità di gioco. In GTA 6, ora puoi ascoltare la radio mentre sei a piedi, tramite il tuo smartphone e con le cuffie. Rockstar introduce inoltre per la prima volta nella serie i podcast on demand. Inoltre, “Grand Theft Auto VI: The Album”, con 34 brani originali, uscirà il 19 novembre 2026. Rockstar ha in programma di rivelare l’elenco completo delle stazioni e dei brani solo al momento dell’uscita.

11 Multigiocatore e GTA Online

Anche GTA 5 è diventato un successo di lunga durata grazie a GTA Online. La modalità online è stata lanciata il 1° ottobre 2013, poco dopo l’uscita del gioco principale, ed è il motivo per cui il titolo continua a godere di un’incredibile popolarità ancora oggi. Take-Two ha lasciato intendere che GTA Online continuerà a funzionare insieme a GTA 6. Una nuova versione rinnovata di un potenziale “GTA 6 Online” dovrebbe arrivare nel 2027.

Rockstar non ha ancora rivelato alcun dettaglio specifico sulla modalità multiplayer di GTA 6. Tutto quello che sappiamo è questo: arriverà. E fino ad allora, abbiamo alcuni desideri che vorremmo vedere esauditi . Ehm, Rockstar Games? Che ne pensi?

12 GTA 6 vs. GTA 5: una panoramica

GTA 6 GTA 5 Data di uscita 19 novembre 2026 17 settembre 2013 Piattaforme PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (rilasciato successivamente anche per altre console e PC) Ambientazione Leonida, compresa Vice City Blaine County e Los Santos Mappa. digioco Circa il doppio della mappa GTA 5 75.84km² Livello di ricercato Massimo 6 stelle Massimo 5 stelle Protagonisti 2 (Lucia e Jason) 3 (Michael, Franklin e Trevor) Tempo. digioco Circa 80 ore Circa 51.5 ore

13 Tutto quello che sappiamo finora su GTA 6

L'autore Chi è Phil Briel? Phil è il creatore di @nophilterde ed ex giocatore professionista di eSport in titoli come Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport e FIFA su PC e console. In passato ha lavorato come redattore per vari siti web e riviste di videogiochi.