«Mente e corpo sono in Bulgaria, meglio partire da lì. Il Giro d'Italia è il mio sogno da bambino. Ci arrivo con compagni fidati e in forma, consapevole che abbiamo fatto del nostro meglio per preparare l'appuntamento al massimo. Quest'inverno per la prima volta sono stato in California per perfezionare la posizione in sella nella galleria del vento di Specialized: il progetto Giro è partito mesi fa dai 40 km completamente piatti che incontreremo nella decima tappa e in cui dovremo andare forte. Le prove contro il tempo mi piacciono ma finora non le avevo mai preparate in modo così specifico».