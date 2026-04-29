introduce elementi di forte interesse sia per gli appassionati sia per chi segue il ciclismo solo nelle grandi occasioni.

Il Giro d’Italia 2026 si correrà dall’8 al 31 maggio e rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario ciclistico internazionale. La 109ª edizione della Corsa Rosa introduce elementi di forte interesse sia per gli appassionati sia per chi segue il ciclismo solo nelle grandi occasioni.

Il Giro d’Italia 2026 si correrà dall’8 al 31 maggio e rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario ciclistico internazionale. La 109ª edizione della Corsa Rosa introduce elementi di forte interesse sia per gli appassionati sia per chi segue il ciclismo solo nelle grandi occasioni.

e sfiora i 50.000 metri di dislivello positivo, suddivisi in 21 tappe tra pianura, colline, cronometro e alta montagna. Il menù prevede 7 arrivi in salita, 1 sola cronometro individuale e 3 giorni di riposo, uno in più del solito per permettere il rientro in Italia dopo le prime giornate fuori confine. Questi numeri delineano un

Per la prima volta nella storia, la gara partirà dalla Bulgaria, con tre tappe iniziali nei Balcani prima del trasferimento in Italia. Il percorso complessivo supera i 3.400 chilometri e sfiora i 50.000 metri di dislivello positivo, suddivisi in 21 tappe tra pianura, colline, cronometro e alta montagna. Il menù prevede 7 arrivi in salita, 1 sola cronometro individuale e 3 giorni di riposo, uno in più del solito per permettere il rientro in Italia dopo le prime giornate fuori confine. Questi numeri delineano un Giro equilibrato ma selettivo , con la montagna destinata a essere decisiva.

Per la prima volta nella storia, la gara partirà dalla Bulgaria, con tre tappe iniziali nei Balcani prima del trasferimento in Italia. Il percorso complessivo supera i 3.400 chilometri e sfiora i 50.000 metri di dislivello positivo, suddivisi in 21 tappe tra pianura, colline, cronometro e alta montagna. Il menù prevede 7 arrivi in salita, 1 sola cronometro individuale e 3 giorni di riposo, uno in più del solito per permettere il rientro in Italia dopo le prime giornate fuori confine. Questi numeri delineano un Giro equilibrato ma selettivo , con la montagna destinata a essere decisiva.

(tra Nessebar, Burgas e Sofia) offrono l'opportunità ai velocisti di provare l'emozione di indossare la maglia rosa, ma non mancano tratti tecnici e ondulati che potrebbero già creare selezione. Dopo il trasferimento in Italia, la corsa riparte dal Sud con:

Le prime tre tappe in Bulgaria (tra Nessebar, Burgas e Sofia) offrono l'opportunità ai velocisti di provare l'emozione di indossare la maglia rosa, ma non mancano tratti tecnici e ondulati che potrebbero già creare selezione. Dopo il trasferimento in Italia, la corsa riparte dal Sud con:

Le prime tre tappe in Bulgaria (tra Nessebar, Burgas e Sofia) offrono l'opportunità ai velocisti di provare l'emozione di indossare la maglia rosa, ma non mancano tratti tecnici e ondulati che potrebbero già creare selezione. Dopo il trasferimento in Italia, la corsa riparte dal Sud con:

sarà per questo già accesa e cruciale.

. Aspettiamoci attacchi da lontano nelle frazioni vallonate tra Liguria e Piemonte e l'adrenalinica sfida tra velocisti sul traguardo di Milano.

Le altre tappe sono miste e non andranno sottovalutate, un anno fa in una sulla carta “semplice” il capitano della Red Bull Bora Hansgrohe

, le crisi e i ribaltamenti sono sempre dietro l’angolo. Soprattutto ai 2.233 m di altitudine del Passo Giau.

. Il 29enne danese della Visma Lease a Bike, al debutto alla corsa rosa, ha già vinto due edizioni del Tour de France (2022-2023) e la Vuelta a España 2025.

Il percorso favorisce gli scalatori resistenti, con una cronometro lunga i corridori completi avranno però un vantaggio strategico. In tre settimane di corsa può succedere qualunque cosa, ma a furor di popolo il favorito numero 1 per la vittoria di quest'anno è

Il percorso favorisce gli scalatori resistenti, con una cronometro lunga i corridori completi avranno però un vantaggio strategico. In tre settimane di corsa può succedere qualunque cosa, ma a furor di popolo il favorito numero 1 per la vittoria di quest'anno è Jonas Vingegaard . Il 29enne danese della Visma Lease a Bike, al debutto alla corsa rosa, ha già vinto due edizioni del Tour de France (2022-2023) e la Vuelta a España 2025.

Il percorso favorisce gli scalatori resistenti, con una cronometro lunga i corridori completi avranno però un vantaggio strategico. In tre settimane di corsa può succedere qualunque cosa, ma a furor di popolo il favorito numero 1 per la vittoria di quest'anno è Jonas Vingegaard . Il 29enne danese della Visma Lease a Bike, al debutto alla corsa rosa, ha già vinto due edizioni del Tour de France (2022-2023) e la Vuelta a España 2025.