Jürgen Klopp torna nel mondo del calcio con un nuovo ruolo in Red Bull!

Jürgen Klopp, a partire dal 1° gennaio 2025, assumerà il nuovo ruolo di Head of Global Soccer di Red Bull. Per il tedesco si tratterà del primo incarico dopo aver lasciato la panchina del Liverpool, uno dei club più importanti della Premier League.

Nella sua nuova posizione, il carismatico tedesco supervisionerà la rete internazionale di club calcistici appartenenti a Red Bull. Non sarà coinvolto nelle operazioni quotidiane dei club, ma fornirà una visione strategica, supportando i singoli direttori sportivi nel portare avanti la filosofia Red Bull. Inoltre, il 57enne supporterà le operazioni di scouting globale dell'organizzazione e contribuirà alla formazione e allo sviluppo degli allenatori.

Klopp, la cui carriera di allenatore è iniziata nel 2001 con il Mainz 05, si è detto entusiasta della prospettiva di occuparsi di un progetto multi-club in un ruolo strategico.

"Dopo quasi 25 anni di attività a bordo campo, non potrei essere più entusiasta di partecipare a un progetto come questo", ha dichiarato. "Il ruolo può essere cambiato, ma la mia passione per il calcio e per le persone che lo rendono speciale non è cambiata".

"Unendomi a Red Bull a livello globale voglio sviluppare, migliorare e sostenere l'incredibile talento calcistico che abbiamo a disposizione. Ci sono molti modi per farlo, dall'utilizzo delle conoscenze e dell'esperienza d'élite che Red Bull possiede all'apprendimento da altri sport e da altri settori".

"Insieme possiamo scoprire cosa è possibile fare. Considero il mio ruolo principalmente come quello di un mentore per gli allenatori e i dirigenti dei club Red Bull, ma in definitiva sono una parte di un'organizzazione unica, innovativa e orientata al futuro. Come ho detto, non potrei essere più entusiasta di così".

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments di Red Bull, ha definito quella di Klopp la più grande nomina da quando Red Bull ha iniziato a essere coinvolta nel mondo del calcio.

"Siamo molto orgogliosi di questo ingaggio eccezionale, è sicuramente il più importante nella storia calcistica della Red Bull", ha dichiarato. "Jürgen Klopp è una delle figure più grandi e influenti del calcio mondiale, con capacità e carisma straordinari".

"Nel suo ruolo di responsabile del calcio, cambierà le carte in tavola per il nostro coinvolgimento nel calcio internazionale e per il suo continuo sviluppo. Speriamo in impulsi preziosi e decisivi in aree chiave per rendere i club ancora migliori, sia collettivamente che individualmente".

Klopp è una delle figure più richieste nel mondo del calcio da quando la sua indimenticabile era di nove anni alla guida del Liverpool si è conclusa dopo la stagione 2023-24 della Premier League.

Durante la sua permanenza ad Anfield, ha portato il club a conquistare alcuni tra i più importanti trofei calcistici: il Liverpool ha conquistato la Champions League nel 2018-19, la Premier League nel 2019-20 e la FA Cup nel 2021-22, oltre a due English Football League Cup, la FIFA Club World Cup e la Supercoppa UEFA. Inoltre, il suo Liverpool ha partecipato per altre due volte alla Champions League e per una volta alla Europa League.

In precedenza, Klopp ha portato il Borussia Dortmund a centrare due titoli della Bundesliga, a cui si è poi aggiunta una DFB Pokal nel 2012 che ha completato la doppietta nazionale di quella stagione. Ha anche portato il club alla finale di Champions League.

Sia a Dortmund che a Liverpool, le squadre di Klopp hanno vinto trofei grazie a un sistema di gioco che poneva l'accento sull'attacco e che ha conquistato gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Una volta ha detto che gli piaceva che le sue squadre giocassero un calcio "heavy metal" e sicuramente ha regalato ai tifosi molte montagne russe, ma questa etichetta non rende giustizia al lavoro di rimodellamento tecnico che ha fatto ad Anfield. Nel corso degli anni ha trasformato il Liverpool in una squadra formidabile, caratterizzata da una difesa solida, da un centrocampo efficace e da un attacco stellare.

Qual è il prossimo lavoro di Jürgen Klopp?

Nonostante i numerosi contatti avuti con il mondo del calcio da quando ha deciso di lasciare la panchina del Liverpool, Klopp ha deciso che la sua prossima avventura sarà con Red Bull. Dal 1° gennaio inizierà a ricoprire il ruolo di Head of Global Soccer.

Non sarà coinvolto nelle operazioni quotidiane, ma supervisionerà un gruppo di club che incarnano quell'intensità che è diventata il suo biglietto da visita come allenatore.

Il piano prevede che venga presentato ufficialmente in una conferenza stampa a metà gennaio 2025.

Cosa ha vinto Jürgen Klopp?

Klopp festeggia la vittoria della finale di Champions League © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Champions League: 2018-19, Liverpool

Premier League: 2019-20, Liverpool

FA Cup: 2021-22, Liverpool

Coppa di Lega inglese: 2021-22, 2023-24, Liverpool

Coppa del Mondo per Club FIFA: 2019, Liverpool

Supercoppa UEFA: 2019, Liverpool

FA Community Shield: 2022, Liverpool

Bundesliga: 2010-11, 2011-12, Borussia Dortmund

DFB Pokal: 2011-12, Borussia Dortmund

Supercoppa DFL: 2013, 2014, Borussia Dortmund

Dove ha allenato Jürgen Klopp?

Nel corso della sua carriera di allenatore, Klopp ha dato opportunità ai giovani giocatori e ha sviluppato uno stile di gioco basato su energia, velocità e precisione. Solitamente chiamato "gegenpressing", questo sistema vede i giocatori pressare senza sosta gli avversari in fase di non possesso per poi capovolgere il fronte alla velocità della luce nel momento in cui si ha il controllo della palla.

Ha fatto conoscere per la prima volta al mondo la sua filosofia di allenatore nel 2001 al Mainz 05, dopo essere stato nominato manager del club in cui aveva vissuto la maggior parte della sua carriera di giocatore. Nel 2004 li ha guidati alla promozione in Bundesliga per la prima volta nella storia del club.

Il trasferimento al Borussia Dortmund si è concretizzato nel 2008 e il successo al Westfalenstadion non ha tardato ad arrivare: Klopp ha guidato il club alla conquista di due titoli consecutivi della Bundesliga nel 2011 e nel 2012 e portandolo fino alla finale di Champions League nel 2013.

Nel 2015, Klopp è stato assunto per rivitalizzare un vero e proprio gigante del gioco europeo: il Liverpool.

Lo storico club di Anfield non vinceva il campionato in Inghilterra dal 1990, ma la passione, la visione e l'energia di Klopp hanno decisamente cambiato lo stato delle cose. I Reds sono diventati protagonisti di ogni competizione, e la accesissima rivalità con il Manchester City di Pep Guardiola ha superato i confini della Premier League appassionando i tifosi di tutto il mondo.

Klopp ringrazia i tifosi del Liverpool © ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty Images

Champions League, Premier League, FA Cup: il Liverpool ha vinto letteralmente ogni cosa sotto la guida di Klopp.

E anche se il suo prossimo ruolo potrebbe non essere direttamente a bordo campo, la sua carriera ci dice che, quando Klopp e il calcio sono insieme, i ricordi speciali non tardano ad arrivare.