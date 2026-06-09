«Il polso destro è praticamente come nuovo. Quando mi era capitato tre anni fa avevo impiegato molto più tempo a guarire perché avevo messo il gesso, stavolta mi sono operato subito e in poco più di un mese ho recuperato quasi al 100%. Mi fa un po' male ogni tanto nel quotidiano, se lo piego in maniera particolare, ma in bici non mi dà alcun problema. Diciamo che, nella sfortuna, ho avuto la fortuna che questo infortunio è capitato in un periodo dove, dopo il TotA vinto da Giulio Pellizzari, sarei stato comunque fermo per recuperare e poi venire in altura a preparare il Giro Next Gen. È stato più che altro il dispiacere di passare in un attimo dal competere in una gara professionistica a ritrovarmi per terra subito dopo un tratto di trasferimento e poi in ospedale. A parte questo aspetto più mentale, nella pratica l'infortunio non è stato un "ostacolo" così grosso. Dopo l'intervento sono stato ottimamente seguito all'Athlete Performance Center di Red Bull in Austria, dopodiché mi sono riposato a casa e ora eccomi qui pronto per i prossimi appuntamenti».