La 109ª edizione della Corsa Rosa ha preso il via venerdì 8 maggio a Nessebar, sulla costa bulgara del Mar Nero e ha regalato emozioni fin dalla prima tappa. Il percorso, che si concluderà a Roma il 31 maggio, comprende 21 tappe, per un totale di 3.471 km e 48.550 metri di dislivello positivo.

La 109ª edizione della Corsa Rosa ha preso il via venerdì 8 maggio a Nessebar, sulla costa bulgara del Mar Nero e ha regalato emozioni fin dalla prima tappa. Il percorso, che si concluderà a Roma il 31 maggio, comprende 21 tappe, per un totale di 3.471 km e 48.550 metri di dislivello positivo.

La 109ª edizione della Corsa Rosa ha preso il via venerdì 8 maggio a Nessebar, sulla costa bulgara del Mar Nero e ha regalato emozioni fin dalla prima tappa. Il percorso, che si concluderà a Roma il 31 maggio, comprende 21 tappe, per un totale di 3.471 km e 48.550 metri di dislivello positivo.

alla gara partecipano 23 squadre e 184 corridori. Con sette arrivi in salita, una lunga cronometro individuale in pianura e un'ultima settimana impegnativa, il percorso mette a dura prova i contendenti alla classifica generale e le loro squadre. Il danese Jonas Vingegaard è il grande favorito, ma attenzione ai capitani della Red Bull – BORA – hansgrohe