F1 vs Endurance: quali sono le differenze che dovrà gestire Max Verstappen

Ha partecipato ad altre gare con il suo team GT, ma questa è la prima volta che partecipa a un evento endurance di simile portata. È consapevole che la preparazione sarà importante e che sarà

un'esperienza molto diversa dalla F1.

"L'anno scorso ho potuto ottenere il permesso DMSB Nordschleife e partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Questa preparazione

è molto preziosa,

perché abbiamo imparato diverse cose che potremo sfruttare durante la NLS2 e la 24 Ore", ha detto.