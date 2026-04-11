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F1
F1 vs Endurance: quali sono le differenze che dovrà gestire Max Verstappen
Max Verstappen, a maggio, parteciperà per la prima volta in carriera alla 24 Ore del Nürburgring. Scopri cosa differenzia le gare endurance da quelle di F1 a cui è abituato.
Max Verstappen parteciperà alla 24 Ore del Nürburgring a maggio. Essendo una gara di durata, è molto diversa da quelle a cui è abituato in Formula 1 e dunque l'olandese avrà molte cose nuove a cui pensare.
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Perché Verstappen vuole partecipare alla 24 Ore del Nürburgring
Pur continuando a concentrarsi sulla F1, negli ultimi due anni Verstappen ha partecipato ad altre discipline. Tuttavia, partecipare a una gara di durata è una novità per il 28enne. Al momento dell'annuncio della sua partecipazione, ha dichiarato: "Il Nürburgring Nordschleife è un posto speciale. Non esiste un'altra pista come questa. La 24 Ore del Nürburgring è una gara che è stata nella mia lista dei desideri per molto tempo, quindi sono davvero entusiasta di poterla realizzare ora".
Ha partecipato ad altre gare con il suo team GT, ma questa è la prima volta che partecipa a un evento endurance di simile portata. È consapevole che la preparazione sarà importante e che sarà un'esperienza molto diversa dalla F1. "L'anno scorso ho potuto ottenere il permesso DMSB Nordschleife e partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Questa preparazione è molto preziosa, perché abbiamo imparato diverse cose che potremo sfruttare durante la NLS2 e la 24 Ore", ha detto.
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Le differenze principali tra la F1 e le gare di durata
La prima differenza che l'olandese noterà è l'auto che guiderà. Si metterà al volante di una Mercedes-AMG GT3, la versione GT3 di una vettura nata come auto stradale. Anche se con livrea Red Bull, l'olandese guiderà una Mercedes, il che rappresenta una novità per lui.
Anche se sarà sempre veloce, l'auto non sarà così potente come la Oracle Red Bull Racing F1 a cui è abituato. Sarà seduto più in alto rispetto all'asfalto, il che gli darà una nuova prospettiva sulla pista.
Verstappen dovrà anche abituarsi a condividere l'auto e a utilizzare un assetto che sia confortevole per tutti i membri della sua squadra. Ogni squadra che partecipa alla 24 Ore avrà tre o quattro piloti che si alterneranno alla guida per tutta la durata della gara. La squadra non potrà impostare l'auto in modo specifico per l'olandese, come fa in Formula 1, perché questo potrebbe mettere in difficoltà tutti gli altri. I piloti dovranno trovare una via di mezzo che permetta loro di salire e scendere dall'auto durante i pit-stop senza perdere troppo tempo a modificare l'assetto dell'auto.
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Le esigenze delle gare di durata
Il circuito del Nürburgring, sulle montagne dell'Eifel in Germania, è lungo 25,3 km. È molto più lungo di tutti i circuiti di Formula 1, quindi le squadre compiranno meno giri all'ora di quelli a cui Verstappen è abituato.
Anche le esigenze delle gare di resistenza sono diverse e cambiano nel corso delle 24 ore di gara. Naturalmente, la gara prevede anche la guida notturna. Questo comporta che i piloti siano stanchi e che la visibilità in pista sia peggiore.
Ogni pilota può guidare per un massimo di tre ore consecutive e deve riposare per almeno due ore tra uno stint e l'altro. I piloti più veloci di solito guidano complessivamente più a lungo degli altri, ma la responsabilità deve essere condivisa dal team.
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Le differenze tattiche
Anche l'aspetto tattico delle gare di endurance è diverso da quello della F1. Ci sono diverse classi di auto che gareggiano contemporaneamente, il che significa che alcune vetture saranno significativamente più rapide di altre. La classe SP9 è la più veloce tra quelle presenti sulla griglia di partenza.
Considerando che la gara si svolge nell'arco di 24 ore, anche l'affidabilità gioca un ruolo particolarmente importante. Come se non bastasse, i piloti al volante delle vetture più performanti dovranno vedersela anche con il traffico: rimanere invischiati in battaglie con altre auto - magari anche doppiate - potrebbe rivelarsi un vero e proprio disastro.
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Le piccole differenze che potresti non notare
Ci sono anche molte altre piccole differenze a cui gli spettatori e Verstappen dovranno abituarsi. Innanzitutto, la procedura di partenza è notevolmente diversa. La gara inizia con una partenza lanciata in tre gruppi separati. Questo permette agli organizzatori di gestire l'enorme griglia di partenza, assicurando che non ci sia troppo caos nei primi giri.
Ci sono anche diversi pneumatici di diversi fornitori che le squadre possono utilizzare durante la gara. Come Verstappen è abituato a fare, dovrà comunque gestire i suoi pneumatici per ottenere il meglio, ma potrà cambiarli a suo piacimento e utilizzare le mescole più adatte alla situazione in cui si trova la sua squadra in quel momento. Dopo tutto, il tempo al Nürburgring può essere molto imprevedibile. I piloti non sanno mai quando il cielo potrebbe aprirsi e le squadre si affannano a cercare pneumatici da bagnato.
Sarà sicuramente un'esperienza molto diversa per il veterano della Formula 1. L'olandese avrà avuto di tempo abituato alla sua Mercedes in vista della 24 Ore del Nürburgring, ma tutte le complessità delle gare di durata saranno nuove per lui. Che effetto avrà la guida notturna? Quanto sarà veloce? Lo scopriremo dal 14 al 17 maggio, quando l'edizione 2026 della 24 ore del Nürburgring entrerà nel vivo.