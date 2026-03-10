Max Verstappen correrà alla leggendaria 24 Ore del Nürburgring

Meno di un anno fa Verstappen ha ottenuto la specifica licenza per correre sul leggendario circuito tedesco con una vettura di classe GT3 e la sua prima gara è stata l'ennesima dimostrazione del suo enorme talento al volante.

Nonostante fosse il suo debutto, non ha mostrato alcun segno di nervosismo e si è assicurato la vittoria.

Sin dalla sua prima edizione nel 1970, la 24 Ore del Nürburgring è stata senza dubbio uno degli eventi più imponenti e importanti del motorsport. Ogni anno, centinaia di migliaia di spettatori si recano in pellegrinaggio all'Eifel per assistere a questo classico dell'endurance. Fino a 190 veicoli di diverse classi affrontano l'avventura dell'Inferno Verde e la sfida che il circuito naturale di 25,378 km ha da offrire.

Il team parteciperà a diversi eventi da qui alla 24 Ore di metà maggio: NLS1, NLS2 e le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring. La vettura partirà con il numero 3 e con una line up composta da Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer.

"Il Nürburgring è un luogo speciale. Non esiste un'altra pista come questa. La 24 Ore del Nürburgring è nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono molto contento di poter realizzare questo sogno", ha rivelato Verstappen.

