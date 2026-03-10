© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
Max Verstappen correrà alla leggendaria 24 Ore del Nürburgring
Il quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen farà il suo debutto alla classica di durata tedesca, ma quale sarà l'auto che guiderà? Guarda come è stata svelata.
Anche se ha già vinto quattro titoli mondiali di Formula 1 e numerosi record portano il suo nome, Max Verstappen è sempre alla ricerca di una nuova sfida. La sua ultima impresa, però, potrebbe essere la più difficile. Dopo che il 28enne ha confermato che parteciperà alla 24 Ore del Nürburgring del 2026, l'auto con cui correrà e la sua speciale livrea sono state svelate con uno spettacolare salto B.A.S.E..
L'atleta tedesco Max Manow si è lanciato da un'altezza di 131 metri in una torre di raffreddamento a Meppen, in Germania, per svelare la nuova accattivante livrea Red Bull della Mercedes-AMG GT3 in uno stile spettacolare.
Guarda il video qui sotto per dare una prima occhiata alla GT3 con cui Verstappen correrà sul leggendario circuito tedesco.
La buona notizia?Potrai vedere Verstappen affrontare la 24 Ore in diretta su Red Bull TV e sul canale YouTube di Red Bull Motorsports.
01
Max Verstappen nella classe GT3
Quando Verstappen si metterà al volante, il pilota di Oracle Red Bull Racing darà il massimo. Questo è certo. Lo dimostra non solo la sua impressionante carriera nella classe regina del motorsport, ma anche tutto ciò che l'olandese affronta.
Meno di un anno fa Verstappen ha ottenuto la specifica licenza per correre sul leggendario circuito tedesco con una vettura di classe GT3 e la sua prima gara è stata l'ennesima dimostrazione del suo enorme talento al volante.
A metà settembre 2025, durante una pausa di due settimane nel calendario della Formula 1 e subito dopo il trionfo nel Gran Premio dell'Azerbaijan, Verstappen si è messo al volante della sua Ferrari 296 GT3 nell'ambito della Nürburgring Langstrecken Series (NLS). Nonostante fosse il suo debutto, non ha mostrato alcun segno di nervosismo e si è assicurato la vittoria.
Ora Verstappen si imbarcherà in una nuova avventura correndo con la sua Mercedes-AMG GT3, sotto la bandiera del Verstappen Racing, contro alcuni dei più grandi nomi e team del motorsport, tra cui Manthey Porsche e ABT Sportsline.
02
Max Verstappen alla 24 Ore del Nürburgring 2026
Sin dalla sua prima edizione nel 1970, la 24 Ore del Nürburgring è stata senza dubbio uno degli eventi più imponenti e importanti del motorsport. Ogni anno, centinaia di migliaia di spettatori si recano in pellegrinaggio all'Eifel per assistere a questo classico dell'endurance. Fino a 190 veicoli di diverse classi affrontano l'avventura dell'Inferno Verde e la sfida che il circuito naturale di 25,378 km ha da offrire.
Nel 2025, la vittoria nella classe GT3 è andata a Kelvin van der Linde e ROWE Racing, ma quest'anno il sudafricano dovrà affrontare una nuova sfida contro il #3 di Oracle Red Bull Racing.
La partecipazione di Verstappen alla NLS2 e alla 24 Ore del Nürburgring 2026 riflette la passione del pilota olandese per le corse e la sua continua ricerca di nuove sfide.
Il team parteciperà a diversi eventi da qui alla 24 Ore di metà maggio: NLS1, NLS2 e le qualifiche della 24 Ore del Nürburgring. La vettura partirà con il numero 3 e con una line up composta da Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer.
"Il Nürburgring è un luogo speciale. Non esiste un'altra pista come questa. La 24 Ore del Nürburgring è nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono molto contento di poter realizzare questo sogno", ha rivelato Verstappen.
"L'anno scorso ho ottenuto la licenza DMSB per la Nordschleife e ho potuto partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Questa preparazione è stata molto preziosa sia perché abbiamo imparato parecchio sia perché potremo incorporare nel nostro programma di quest'anno la NLS2 e la 24 Ore vera e propria".
Verstappen gareggerà per la prima volta nella NLS2 il 21 marzo e utilizzerà questo evento come preparazione per la 24 Ore del Nürburgring, continuando a gareggiare nella stagione di Formula 1.
03
Quando parteciperà Max Verstappen alla 24 ore del Nürburgring?
L'ADAC Ravenol 24h Nürburgring si svolgerà sul Nürburgring Nordschleife dal 14 al 17 maggio 2026. L'evento prenderà il via il 14 maggio con la prima sessione di qualifiche, con la partenza della gara che è invece prevista per sabato 16 maggio.
La 24 Ore del Nürburgring è nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono molto entusiasta di poter realizzare questo sogno
04
Tutto quello che c'è da sapere sulla 24 Ore del Nürgburgring
Oltre alle classiche gare di durata di Le Mans e Spa-Francorchamps, la 24 Ore del Nürburgring è uno dei momenti più importanti del calendario delle corse. La gara nell'Eifel è stata disputata per la prima volta nel 1970, con una BMW 2002 TI come vincitrice.
Guarda gli ex piloti di F1 Sebastian Vettel e David Coulthard correre al Nürburgring nel video qui sotto:
Con una lunghezza di oltre 25 km, il Nürburgring-Nordschleife è il circuito permanente più lungo del mondo. Nella 24 Ore i piloti percorrono il tracciato combinato della Nordschleife e del circuito GP. Questo equivale a un totale di circa 25,4 km per giro e di ben 73 curve per giro.
Ciò che rende la Nordschleife così unica è il dislivello di circa 300 metri tra il punto più alto dell'Hohe Acht (circa 620 metri sul livello del mare) e il punto più basso di Breidscheid (circa 320 metri sul livello del mare). Si tratta di una caratteristica unica per un circuito di gara permanente.
La griglia di partenza della 24 Ore del Nürgburgring è più varia di qualsiasi altra gara di durata. Oltre ai team GT3, più di 130 veicoli gareggiano in oltre 20 classi. È proprio questo carattere aperto che rende la gara così unica nel mondo degli sport motoristici.
Per partecipare, tutti i piloti devono ottenere il cosiddetto DMSB Permit Nordschleife, che viene rilasciato in tre livelli (A-C) e garantisce una conoscenza minima del tracciato e delle regole di gara.
Nel 2025, il numero di spettatori della 24h del Nürburgring ha battuto ogni record: circa 280.000 appassionati di motorsport si sono riversati sulla Nordschleife.