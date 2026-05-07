Max Verstappen: al Fuji con una Super GT prima della 24 Ore del Nürburgring

In vista del suo debutto alla ADAC RAVENOL 24h Nürburgring del 14-17 maggio, l'asso della F1 Max Verstappen si è recato in Giappone per fare un passo verso l'ignoto. La sua sfida: mettersi al volante di un'auto Super GT per la prima volta e affrontare il leggendario Fuji Speedway.

Per aggiungere un po' di pepe, doveva battere il tempo sul giro stabilito da Atsushi Miyake, uno dei migliori piloti della competizione e vincitore della 3 Ore del Fuji del 2024. Nuovo circuito, nuova auto, condizioni difficili: il giro più veloce vince. Guarda come se l'è cavata qui sotto:

01 Verstappen è sempre più versatile

Il pilota olandese, vincitore di quattro titoli consecutivi in F1 tra il 2021 e il 2024, si è divertito a correre con auto diverse nel corso della sua carriera e ha dimostrato la sua versatilità, adattandosi rapidamente a macchine sconosciute e ottenendo risultati brillanti in diverse discipline e condizioni.

Verstappen si è messo al volante di una Nissan Z NISMO GT500 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Ma l'"Inferno verde" del Nürburgring è il circuito più duro e pericoloso del mondo e Verstappen sta dedicando tutta la sua attenzione alla preparazione per la gara di resistenza di 24 ore. Con più di 650 cavalli di potenza e una sofisticata aerodinamica, la Nissan Z NISMO GT500 di Miyake vanta un'accelerazione rapidissima e un'aderenza davvero eccezionale. In ordine di tempo, è l'ultima macchina da corsa che Verstappen ha provato lontano dalla F1.

Lo scorso settembre ha ottenuto la licenza necessaria per le gare di durata partecipando alla Nürburgring Langstrecken Series con una Porsche 718 Cayman GT4 CS. Due settimane dopo ha vinto al suo debutto in GT3 alla guida di una Ferrari 296 GT3 nel round di quattro ore del Nürburgring Endurance Championship. A marzo è tornato sul famigerato Nordschleife, dominando al volante della Mercedes-AMG GT3 che porterà in gara alla 24 Ore del Nürburgring la prossima settimana.

"Ho guidato molte auto diverse, quindi cerco di imparare tutto molto velocemente. Amo le corse, quindi provare tutti questi tipi di auto è davvero speciale. Sono davvero entusiasta di andare lì (al Nürburgring, ndr) e di provare il mio primo vero evento di 24 ore. C'è molto lavoro da fare lì ", ha detto Verstappen.

Verstappen ha dovuto fare i conti con la pista bagnata al Fuji Speedway © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

La F1 non corre al Nürburgring dal 1976 e in quella stessa stagione il Fuji ospitò il primo Gran Premio del Giappone. Questo circuito è veloce, tecnico e impegnativo, soprattutto sul bagnato. La pioggia è tornata mentre Verstappen percorreva il famoso circuito con una GT500.

02 L'asso olandese si scatena a Fuji

Miyake è stato il primo a partire, stabilendo un tempo di riferimento di 1:44.075 sul circuito di 4,5 km (2,8 miglia). "È un campione del mondo ma ero curioso di vedere quanto sarebbe stata diversa la sua guida se avessimo condiviso la stessa auto ", ha detto il pilota giapponese. "Anche se purtroppo pioveva, sono riuscito a vedere quanto è bravo, quindi ero davvero entusiasta e mi sono divertito molto".

Verstappen era al volante della Nissan Z NISMO GT500 e ha fatto un solo giro di installazione per familiarizzare con l'auto, il circuito e le condizioni. Ma ha preso subito confidenza con la macchina e, dopo il primo giro di pista, si è fermato a un decimo dal tempo di Miyake.

Questa è stata la prima volta che Verstappen ha guidato un'auto Super GT © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation È stata un'esperienza davvero fantastica. Speriamo che la prossima volta sia asciutto Max Verstappen

Nel run successivo Verstappen si è scatenato e ha concluso con uno straordinario tempo di 1:42.290, stracciando il giro più veloce di Miyake. "Stava diventando difficile spingere. Il mio primo giro pensavo: 'Posso fare un po' meglio di così', poi ho fatto un '42 ", ha detto Verstappen. "Mi sono abituato all'auto, a come si va in accelerazione e in frenata. Lo sterzo è molto diverso e si sente l'aderenza degli pneumatici. Non puoi andare dritto sui fiumi (d'acqua) perché le curve non te lo permettono. È stata un'esperienza davvero fantastica. Speriamo che la prossima volta sia asciutto ".

Per Verstappen è stato il modo perfetto per combinare il suo amore per il Giappone e la sua fiorente cultura automobilistica, preparandosi al contempo ad adattarsi a un nuovo stile di gara in vista del suo debutto alla 24 Ore del Nürburgring.

L'azione è stata immortalata in un video di Red Bull Motorsports su YouTube, condotto da Jeremiah Burton di BigTime. Guarda Max Verstappen contro il Super GT su YouTube QUI .