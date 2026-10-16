© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Stockcar
Max Verstappen a Portimão per il GT World Challenge: come guardarlo live
Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen torna al volante di una Mercedes-AMG GT3 per una gara un po’ diversa dal solito. Ecco come seguirla in diretta.
Questo fine settimana Max Verstappen passerà dalla Formula 1 alle gare GT3, tornando alla Verstappen Racing per la finale di stagione del GT World Challenge Europe a Portimão, in Portogallo, sabato 17 ottobre.
Verstappen – che sta per fare il suo debutto nel GTWC – completerà la line up del suo team GT3 affiancando Chris Lulham e Ben Barnicoat, con Dani Juncadella e Jules Gounon che non potranno essere presenti in Portogallo per via della sovrapposizione con la 6 Ore di Barcellona del FIA World Endurance Championship.
Programma dell’evento
Qualifiche - Venerdì 16 ottobre 2026
Qualifiche combinate
Qualifiche 1 – Gruppo A
Qualifiche 1 – Gruppo B
Qualifiche 2 – Gruppo A
Qualifiche 2 – Gruppo B
Qualifiche 3 – Gruppo A
Qualifiche 3 – Gruppo B
3 Ore di Portimão - Sabato 17 ottobre 2026
Gara principale
Guarda in diretta su Red Bull TV o YouTube – se sei nel Regno Unito, in Italia, Germania, Paesi Bassi o Australia, controlla la programmazione locale
01
Dal Nürburgring a Portimão: il percorso di Verstappen nel GT3 continua
Dopo aver partecipato alla 24 Ore del Nürburgring all’inizio di quest’anno, Verstappen ha già maturato una solida esperienza nelle gare GT3 proprio con questa stessa auto. Ora, grazie a una finestra libera nel suo calendario di F1, il 29enne avrà ancora una volta la possibilità di mettersi al volante della Mercedes-AMG GT3.
Siamo qui per vincere: è sempre questo l’obiettivo
Proprio come nella 24 Ore, ci sarà una partenza lanciata e cambi pilota – cose a cui Verstappen si è già abituato al Nürburgring – insieme a strategie diverse a seconda dei piloti.
"Quando guido questo tipo di auto esco un po’ dalla mia zona di comfort, ma mi piace tantissimo", ha detto Verstappen a Speedweek. "Adoro gareggiare in ogni tipo di categoria."
«Voglio divertirmi, ovviamente, ma il mio spirito competitivo vuole naturalmente che le cose vadano bene, no?», ha continuato Verstappen, quando gli è stato chiesto delle sue ambizioni a Portimão. «Siamo qui per vincere: è sempre questo l’obiettivo.»
02
Quando gareggerà Max Verstappen nel GT World Challenge Europe?
L'ultimo atto della stagione 2026 del GT World Challenge Europe Endurance Cup si terrà all’Autódromo Internacional do Algarve a Portimão sabato 17 ottobre.
La gara principale prenderà il via alle 17:00 ora locale (16:00 UTC/18:00 CEST), con Verstappen e i suoi compagni di squadra che si alterneranno al volante per tutta la durata dell’evento.
03
Come guardare Max Verstappen in diretta su Red Bull TV e YouTube
I fan potranno seguire in diretta il debutto di Verstappen nel GT World Challenge Europe su Red Bull TV e sul canale YouTube di Red Bull Motorsports, con la diretta della gara principale sabato 17 ottobre.
Per seguire l’azione da vicino, su YouTube sarà disponibile anche un’esclusiva ripresa dall’abitacolo di Max Verstappen, che ti offrirà un’esperienza “second screen” mentre l’olandese affronta il circuito di Portimão.
Le dirette saranno disponibili nella maggior parte dei paesi, tranne Germania, Italia, Australia, Paesi Bassi e Regno Unito.
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