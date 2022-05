I 5 migliori videogiochi legati al parkour

in cui le scivolate e le corse sui muri sono fondamentali per superare i livelli con successo e gasarsi un sacco nel farlo. Il protagonista è un cyber-assassino che ha perso la memoria e ora si ritrova ad affrontare una montagna di avversari che vogliono fargli la pelle. È un gioco veloce e preciso con sezioni particolarmente toste che richiedono diversi tentativi per essere superate, fortunatamente però il sistema dei checkpoint è molto permissivo e per questo perfezionare la propria tecnica non risulta mai frustrante.

Sunset Overdrive è un ottimo esempio di come le capacità di movimento eccezionali del protagonista possano aprire il gameplay di un videogioco a livelli e scenari molto estesi sia in larghezza che in altezza. In questo titolo la qualità della vostra mira conta quanto la vostra capacità di restare sempre in movimento e compiere acrobazie surreali. I grind e le zip-line sono molto diffusi nel mondo di Sunset Overdrive e, sebbene non provengano dall'immaginario del parkour, entrano in sinergia molto bene con salti, capriole e corse sui muri.