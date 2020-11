I migliori rulli per allenarsi a casa

Per migliorare la tecnica di guida, l'allenamento aerobico e la capacità di liberare la testa, niente di meglio che uscire "on the road" su due ruote. Ma quando i rulli sono l'unica opzione (a causa del poco tempo libero o del freddo) sono molti i vantaggi che si possono ottenere dall'uso dei rulli , un formidabile aiuto all'allenamento per ciclisti di tutte le abilità e di qualsiasi disciplina, dalla strada alla MTB.

Non solo i rulli sono capaci di rendere le sessioni casalinghe efficienti in termini di tempo, ma con un trainer intelligente si posssono utilizzare app come Zwift , The Sufferfest e TrainerRoad per replicare virtualmente un'uscita outdoor.

Vorresti comprare dei rulli e non sai da che parte iniziare? Ecco una guida ai diversi tipi di rulli disponibili e alcuni dei migliori sul mercato, indipendentemente dal tuo budget.

Ci sono diversi tipi di rulli

Se stai investendo in un set-up di casa, è importante sapere quale si adatta al tuo stile di guida, agli obiettivi di allenamento e al budget. Ecco le varianti più comuni e i pro e i contro di ciascuna:

Wheel on

Rulli magnetici: generalmente in fascia di prezzo entry level © Bikehut

Tra i più diffusi tra i cicloamatori, grazie al loro costo più basso. Si usano con la propria bici e usano un magnete per controllare la resistenza che viene esercitata sul volano del rullo. La cosa migliore dei rulli è che puoi regolare la resistenza con un quadrante che si aggancia al manubrio, come il quadrante della resistenza su una spin bike da palestra. Tuttavia, hanno alcuni aspetti negativi, incluso il fatto di essere i più rumorosi della lista.

A resistenza fluida

I rulli da allenamento a resistenza fluida sono spesso più silenziosi dei rulli magnetici e offrono un'esperienza più realistica, aiutando a simulare il comportamento della bicicletta su strada grazie ad un volano idraulico. Funzionano costruendo progressivamente la resistenza, in base alla forza con cui si pedala. Anche se non sarai in grado di regolare manualmente la resistenza, puoi concentrarti sull'abbassare la testa e lasciare il lavoro alla bici.

Direct drive

I rulli Direct drive offrono l'esperienza migliore © Tacx

I rulli a trasmissione diretta tendono ad essere più pesanti e costosi e per utilizzarli si deve rimuovere la ruota posteriore e collegare la bici al rullo utilizzando una cassetta standard. I vantaggi principali sono che sono più silenziosi e più realistici rispetto ad altri rulli e in genere offrono una maggiore resistenza rispetto ai trainer magnetici e consentono sprint più facili senza il rischio di slittamento del pneumatico.

Rulli Smart

Qualsiasi tipologia di rullo (magnetico, fluido, a trasmissione diretta) può essere smart" (a condizione che il modello sia compatibile) e la cosa che rende i rulli "intelligenti" è la loro capacità di trasmettere un segnale ANT + o Bluetooth. Ciò consente di accoppiarli con uno smartphone, un tablet o un computer, che se utilizzato in tandem con app come Zwift, consente di fare un allenamento virtuale. Non è un espediente: l'allenamento virtuale può trasformare una noiosa sessione di allenamento in un allenamento coinvolgente affrontando salite iconiche come Alpe d'Huez, pedalare in un gruppo con professionisti o gareggiare con altri ciclisti online. È il progresso.

Rulli liberi

Sono i più semplici, con due cilindrici che scorrono sotto la ruota posteriore e uno per la ruota anteriore collegati tramite una trasmissione a cinghia. Mentre pedali, le ruote fanno girare i tamburi, creando resistenza. È necessario fare affidamento sull'equilibrio per rimanere in posizione verticale. Difficili da usare, ma ottimi per migliorare la forza e la tecnica del core.

I migliori trainer turbo da acquistare nel 2021

1. Femor

Femor Trainer © Femor

Prezzo: 100€

Questo trainer non è smart ma offre otto diversi livelli di resistenza magnetica, che puoi regolare da remoto grazie al cavo. È anche versatile; si adatta alle dimensioni delle ruote di 26 ", 28" e 700c, e i piedini regolabili offrono la massima stabilità. Un modello entry-level per coloro che sono nuovi al ciclismo indoor. Informazioni qui .

2. Homcom

Prezzo: 100€

Homcom © Homcom

Questo rullo può sembrare semplice, ma c'è tutto ciò di cui hai bisogno per spingere forte sulla tua bici, tanto più perché i rulli richiedono che si continui a pedalare, il che significa che è ancora più difficile fermarsi per riprendere fiato. Garantiscono una guida stabile e silenziosa e sono l'ideale per chi ha uno spazio casalingo limitato, dato che può piegarsi in piano o essere appoggiato su una estremità quando non lo si utilizza, costituendo un'alternativa semplice e salvaspazio. Informazioni qui .

3. Elite Tuo

Want to get toasty indoors? This budget smart trainer is all you need © Elite

Prezzo: 500€

Elite Tuo è un trainer Made in Italy dal design a forma di cubo, realizzato con materiali di alta qualità: alluminio, acciaio e legno di faggio, perfetto per assorbire le sollecitazioni. Racchiude tutte le funzionalità interattive presenti nei dispositivi più grandi e costosi, in un oggetto da arredo molto elegante. Il piccolo cubo in alluminio spazzolato ospita un morbido rullino realizzato in Elastogel e l’unità di resistenza magnetica controllata automaticamente. È progettato per simulare pendenze fino al 10%, con una resistenza massima di 1250 W e una precisione della potenza di +/- 3%. È compatibile con le configurazioni stradali o MTB, può ospitare bici con ruote fino a 29 pollici. Include gli adattatori per montare bici con mozzi da 130×5 mm Quick Release fino a bici con perno passante Boost 148×12 mm. Tuo utilizza con gli standard ANT + FE-C e Bluetooth, quindi può essere immediatamente utilizzato con i principali software di simulazione virtuale come Zwift, Kinomap, TrainerRoad eRouvy. Informazioni qui .

4. Wahoo KICKR Core

Wahoo KICKR Core © Wahoo

Prezzo: 899€

Core Smart è un rullo per bici di fascia media di Wahoo, che va a posizionarsi tra il top di gamma KICKR e l’entry-level SNAP. Core utilizza gran parte della stessa tecnologia del KICKR, ma la differenza maggiore è il peso del volano impiegato: il volano montato sul Core pesa 5,4 kg contro i 7,3 kg di quello del KICKR. Le app di terze parti si collegano istantaneamente tramite i protocolli ANT + e Bluetooth Smart. Come tutti i migliori rulli per bici, anche Core è in grado di regolare automaticamente la potenza quando si utilizza un’app di allenamento. L’accuratezza nella misurazione della potenza KICKR Core è del +/- 2%, la stessa del fratello maggiore KICKR. Il gradiente massimo simulato raggiunge 16%. La resistenza in base alla pendenza della strada virtuale viene regolata automaticamente. Informazioni qui .

5. Tacx Flux

Tacx Flux © Tacx

Prezzo: 700€

Progettato per gli atleti che vogliono allenarsi durante tutto l’anno. Grazie alle connettività ANT +, FE-C e Bluetooth Smart, Tacx Flux è molto versatile e compatibile con la maggior parte dei software di allenamento. Risposta rapida dell’elettronica e volano da 7 kg per trasmettere anche le più piccole variazioni della resistenza. Fornisce i dati di velocità, cadenza e potenza su smartphone, tablet e computer. La resistenza massima è di 1500 Watt di potenza X 10 secondi (tramite elettromagneti), con pendenza massima del 10%. Tacx Flux è dotato di corpetto universale EDCO Multisys che si adatta a tutte le cassette Shimano e SRAM, e alla maggior parte delle Campagnolo. Come la maggior parte dei rulli a trazione diretta, Flux produce un rumore minimo, anche durante gli sforzi più intensi.