Quando inizia una nuova stagione sciistica, per molti snowboarder arriva il momento di affrontare il "problema" con la P maiuscola: la scelta di una nuova tavola . Come in altre discipline, anche per lo snowboard il costante sviluppo di nuove tecnologie e miglioramenti tecnici fa si che di anno in anno questa scelta sia sempre più vasta, e in molti casi disarmante.

Per non perdersi nelle pressoché infinite combinazioni di sagome, dimensioni, materiali e lamine, abbiamo stilato una lista dei migliori snowboard all-mountain , le tavole tuttofare che vi permetteranno di spaziare dalle tranquille discese in pista a alle escursioni in powder fuoripista, fino ad arrivare ai trick e ai salti in snowpark.

Prima di iniziare

I fattori da tenere in mente quando si sceglie una tavola da snowboard sono molteplici, ma quelli più importanti sono senza dubbio la forma e il profilo . Con forma si intende la sagoma geometrica della tavola : molte tavole (come la maggior parte di quelle che troverete in questa lista) sono simmetriche , caratteristica tipica delle tavole orientate verso il freestyle; altre sono direzionali , con punta ( nose ) e coda ( tail ) ben riconoscibili, e sono invece più orientate verso il freeride e le discese in neve fresca (powder).

Con profilo si intende la curvatura longitudinale con cui la tavola aderisce al suolo . I profili principali (dai quali nascono poi diversi ibridi) sono due: camber e rocker . Nel profilo camber, la tavola presenta una curvatura convessa rimanendo così leggermente sollevata dal terreno tra gli attacchi. Il profilo camber garantisce un'ampia superfice di contatto delle lamine durante la curva, rendendo la tavola così molto reattiva . Il profilo rocker (o anche camber inverso) è invece concavo , con nose e tail leggermente sollevati da terra. Questa conformazione diminuisce la superficie di contatto delle lamine, aiutando il galleggiamento su neve fresca e rendendo il feel della tavola più giocoso .

1. Capita D.O.A.

La tavola da snowboard Defenders of Awesome di Capita © CAPiTA Snowboarding

Forma/profilo: twin tip/camber ibrido

Prezzo: 459.95 €

Non è un'esagerazione dire che il modello Defenders of Awesome (per gli amici DOA ) ha fatto storia negli ultimi 10 anni, vincendo il Transworld Good Wood award per 7 anni di seguito e diventando la tavola più venduta da Capita , nonché una delle più vendute in assoluto al mondo.

Il suo profilo Resort V1 presenta un camber classico tra gli attacchi per maggiore pop e velocità, camber piatto sotto i piedi per la stabilità e un leggero rocker prima di nose e tail per aiutare con la manovrabilità e il galleggiamento in neve fresca. A completare il tutto ci sono gli inserti in kevlar e fibra di carbonio, che elevano questa tavola da semplice snowboard a vera e propria astronave da neve .

2. Lib Tech Skate Banana

Lib Tech Skate Banana © Lib Tech Snowboards

Forma/profilo: twin tip/rocker

Prezzo: 499.99 €

Non fatevi ingannare dal nome apparentemente frivolo, questa tavola è tra le più premiate e amate dagli snowboarder di tutto il mondo, e il suo segreto sta proprio nel nome: Skate Banana . Con questa tavola, Lib Tech ha portato sotto ai piedi di tutti il suo profilo BTX o "banana rocker", una pronunciata curvatura centrale verso il basso con due lievi camber sotto agli attacchi.

Questo profilo fa si che la tavola sia facile da manovrare nelle curve ed estremamente giocosa , rendendola specialmente adatta ai rider principianti o intermedi. Inoltre, grazie alla profilatura Magne-Traction della lamina, la Skate Banana riesce a mantenere un'ottima trazione anche sulle nevi più ghiacciate.

3. RIDE Warpig

Ride Warpig © Ride Snowboards

Forma/profilo : direzionale/rocker

Prezzo: 499.95 €

Tra gli snowboard di questa lista, la Warpig di Ride salta subito agli occhi per la forma e dimensioni non convenzionali . Queste scelte non sono semplicemente estetiche, ma si ripercuotono in maniera significativa sul riding.

La lunghezza più ridotta rispetto a una tavola normale conferisce alla Warpig una manovrabilità eccellente in situazioni come il park o le rotazioni in aria, mentre la maggiore larghezza, la forma direzionale e il profilo lievemente rocker ne fanno una tavola ottima per il freeride e le escursioni in fresca.

4. Burton Process Flying V

Burton Process Flying V © Burton Snowboards

Forma/profilo: twin tip/ibrido camber-rocker

Prezzo: 460 €

È probabile che abbiate sentito il nome Burton anche se non siete degli appassionati di snowboard, e la ragione è semplice: con più di 40 anni di esperienza all'attivo, potreste scegliere una qualsiasi tavola con il loro nome e andreste sul sicuro.

Il modello Flying V della tavola Process aggiunge un profilo camber-rocker ibrido che ne migliora la stabilità e il galleggiamento in fresca, garantendo reattività nelle curve senza però sacrificare la manovrabilità e versatilità della tavola, con un pop soddisfacente e una flessibilità che si farà sentire specialmente a chi vuole fare i primi passi in park e destreggiarsi nei primi nose e tail press.

Se questo non bastasse, avete anche l'orso Gary a farvi compagnia. Cosa volete di più?

5. Nitro Team

Nitro Team © Nitro Snowboards

Forma/profilo: twin direzionale/camber

Prezzo: 499.95 €

Questa tavola fa parte dell'arsenale di Nitro da più di dieci anni, e la sua affidabilità e versatilità l'hanno resa la scelta prediletta di pro-rider del team Nitro del calibro di Sam Taxwood e Jeremy Jones .

Il suo profilo camber classico la rende reattiva e vivace nelle curve, adatta a rider non più principianti che vogliono progredire e migliorare la tecnica. La sagoma a twin direzionale con il piede posteriore leggermente spostato verso il tail permette un buon controllo in powder, e la sua flessibilità non la fa sfigurare nemmeno in park alle prese con box e rail, rendendola una tuttofare comprovata e affidabile , una vera all-mountain.

6. Salomon Assassin

Salomon Assassin © Salomon

Forma/profilo: twin direzionale/camber ibrido

Prezzo: 549.95 €

La Salomon Assassin ha il prezzo più elevato tra le tavole di questa lista, e andando a guardare la sua descrizione sul sito web di Salomon è facile capire il perché: la quantità di tecnologia e innovazione tecnica che è stata riversata in questo modello mette quasi in soggezione.

Tutto però diventa più chiaro quando la si ha sotto i piedi. Ogni striscia di legno che la compone è selezionata a mano per assicurare la qualità e durabilità del nucleo; il pop immediato è merito della costruzione ABC Wrapper con rivestimento in bambù su resina e fibra di vetro; lo scorrimento super-veloce su ogni tipo di neve e la maggior tenuta della sciolina sono il risultato dei materiali sinterizzati della soletta e della finitura a pietra a grana fine. E anche non sapendo nulla di tutto questo, il risultato in pista è una tavola all-mountain che non delude in nessuna condizione.

7. Jones Mountain Twin

Jones Mountain Twin © Jones Snowboards

Forma/profilo: twin direzionale/camber ibrido

Prezzo: 499.95 €

Dopo essere diventato uno degli snowboarder più affermati e conosciuti al mondo, Jeremy Jones ha deciso di metterci la faccia - e il nome - fondando la sua compagnia di snowboard. Inutile dire quindi che le tavole che portano il suo nome sono universalmente conosciute come prodotti affidabili e di qualità.

La Mountain Twin è il modello più venduto di Jones, e questo promette bene. Discostandosi dalla vocazione prettamente freeride del suo creatore, questa tavola ha una sagoma a twin direzionale che si presta bene al freestyle e alle avventure in park , mantenendosi comunque una belva da neve fresca con un ottimo galleggiamento, e grazie alla lamina "seghettata" Traction Tech , la trazione e il grip su nevi ghiacciate e lastroni è garantita.

8. Arbor Foundation

Arbor Foundation © Arbor Snowboards

Forma/profilo: twin direzionale/rocker

Prezzo: 399.95 €