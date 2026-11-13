Pedro Acosta performs during Round 17 of the MotoGP World Championship, the Indonesian Grand Prix, in Mandalika, Indonesia, on October 11, 2026.
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MotoGP

Tutto quello che devi sapere sulla MotoGP 2027

Nel 2027 la MotoGP darà il via a una nuova era con il più grande rinnovamento degli ultimi 25 anni. Moto più leggere, nuove gomme, un format del weekend modificato e una griglia di partenza rinnovata.
Di Paul Keith
7 minuti di letturaUpdated on

Parte di questa storia

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve – to win the MotoGP™ title.

SpagnaSpagna

Pedro Acosta

Spain's Pedro Acosta is a Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3™ and Moto2™ champion and a MotoGP™ winner with Red Bull KTM Factory Racing.

SpagnaSpagna

Diogo Moreira

Brazil's Diogo Moreira is the 2025 Moto2™ World Champion and a MotoGP™ rider with Pro Honda LCR, following a rapid rise through the Grand Prix ranks.

BrazilBrazil

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

FranciaFrancia

Brad Binder

Brad Binder è diventato il primo campione del mondo del Sudafrica, 36 anni dopo Kork Ballington.

South AfricaSouth Africa

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira achieved multiple wins during a long career in MotoGP™ before embarking on a new challenge in the World Superbike Championship.

PortugalPortugal

Maverick Viñales

One of the most gifted riders on the grid, Spain's Maverick Viñales is a former world champ and the first rider to win with three manufacturers in MotoGP™.

SpagnaSpagna

David Alonso

The record-breaking 2024 Moto3™ champion, Colombian David Alonso is now chasing glory in the Moto2™ World Championship.

ColombiaColombia

Argomenti principali

  1. 1
    Le modifiche al regolamento per il 2027
  2. 2
    Le squadre e i piloti del 2027: i campioni del mondo in movimento
  3. 3
    Cinque esordienti nella classe regina
  4. 4
    Le formazioni dei piloti per il 2027 in sintesi
  5. 5
    Nuovi round e circuiti
Partiamo da un presupposto: la stagione 2027, per la MotoGP, rappresenterà il più grande rinnovamento che il Campionato del Mondo abbia visto da almeno una generazione. La classe regina passerà dai motori da 1000 cc a quelli da 850 cc, si correrà con pneumatici Pirelli al posto di quelli Michelin, i dispositivi di regolazione dell’altezza da terra saranno vietati e il formato del weekend sarà completamente ridisegnato. Aggiungi cinque volti nuovi, due nuovi circuiti e un nuovo Gran Premio e avrai tutti gli ingredienti per un Campionato del Mondo emozionante e rinnovato.
Álex Márquez si prepara alla gara

Álex Márquez si prepara alla gara

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01

Le modifiche al regolamento per il 2027

Motori
Il cambiamento più grande riguarda i motori: la cilindrata scende da 1000 cc a 850 cc. Non solo sono più piccoli, ma anche meno numerosi: i piloti ne avranno sei per l’intera stagione invece di sette. Avranno anche meno benzina a disposizione per gareggiare e ogni moto utilizzerà carburante sostenibile al 100%. Queste misure sono pensate per sviluppare motori più efficienti e capaci di rendere le moto più leggere e maneggevoli. Questo, in teoria, dovrebbe portare a gare ancora più emozionanti.
Álex Márquez prende il posto di Pedro Acosta alla KTM

Álex Márquez prende il posto di Pedro Acosta alla KTM

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Telaio
Anche l’aerodinamica sarà ridotta: le carene anteriori delle moto saranno più strette di 50 mm e il muso sarà accorciato della stessa misura. I componenti aerodinamici posteriori sono omologati, con un unico aggiornamento consentito ai team per stagione. Cosa ancora più importante, sono vietati tutti i dispositivi di regolazione dell’altezza da terra e di partenza (holeshot). Queste misure dovrebbero neutralizzare alcuni vantaggi in griglia, rendendo le gare più serrate.
Pneumatici
Pirelli sostituisce Michelin come unico fornitore di pneumatici nella classe regina. Questo significa che i piloti useranno pneumatici Pirelli a partire dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup e dal Campionato mondiale juniores FIM Moto3™, passando per la Moto3™ e la Moto2™. È un cambiamento con conseguenze che vanno oltre le mescole: diversi piloti in arrivo hanno già esperienza con Pirelli dalla Moto2™.
Nel 2027 le moto saranno più agili

Nel 2027 le moto saranno più agili

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Formato
Il weekend di gara sarà ancora più serrato, con una sessione di qualifiche Sprint il venerdì, prima della Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di sabato. Sabato ci saranno le FP3 e le qualifiche del Gran Premio, mentre domenica le gare di Moto3™ e Moto2™ precederanno il GP della MotoGP.

Sessione

Venerdì

Sabato

Domenica

Sessione 1

FP1

FP3

Apertura Pit lane

Sessione 2

FP2

GP Q1

Gara Moto3™

Sessione 3

Qualifiche Sprint

GP Q2

Gara Moto2™

Sessione 4

Sprint Race

Gara MotoGP™

Álex Márquez guiderà la carica delle KTM

Álex Márquez guiderà la carica delle KTM

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Pedro Acosta passerà alla Ducati

Pedro Acosta passerà alla Ducati

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02

Le squadre e i piloti del 2027: i campioni del mondo in movimento

La grande novità è che Pedro Acosta lascerà la KTM per passare al team ufficiale Ducati, dove farà coppia con Marc Márquez. È un abbinamento che, secondo il suo caposquadra alla KTM, Paul Trevathan, rappresenta per l’otto volte campione del mondo una sfida che non ha mai affrontato prima. “Marc non ha mai avuto nessuno come Acosta al suo fianco”, ha detto Trevathan a TNT Sports.
Acosta, uno dei talenti più brillanti della griglia di partenza, sta seguendo le orme di alcune leggende nel far squadra con “La Formica di Cervera”: Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Álex Márquez, Pol Espargaró, Joan Mir e Pecco Bagnaia. Ma Marc è implacabile e, come ben sai, ha avuto la meglio su tutti i suoi compagni di squadra. Sarà una storia diversa con Pedro?
La KTM avrà una nuova coppia che riunisce Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio. Hanno lavorato bene insieme durante la loro esperienza con Gresini Racing nel 2023 e sono vincitori affermati. Spetterà a loro aiutare a sviluppare e a gareggiare con il nuovissimo prototipo RC16 da 850 cc della KTM.
Pedro Acosta dirà addio al team ufficiale Red Bull KTM

Pedro Acosta dirà addio al team ufficiale Red Bull KTM

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Dopo sei stagioni e due Campionati del Mondo con la Ducati, Pecco lascia Borgo Panigale per trasferirsi a Noale e passare all’Aprilia con un contratto quadriennale, dove farà squadra con Marco Bezzecchi. A lasciare l’Aprilia è il campione del mondo 2024 Jorge Martín, che passa alla Yamaha, sostituendo il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, diretto alla Honda.
03

Cinque esordienti nella classe regina

Ci sono cinque esordienti davvero promettenti che si uniscono alla griglia di partenza nella classe regina. Il campione del mondo Moto2™ 2023 Senna Agius passa alla Red Bull KTM Tech3 per affiancare Luca Marini, che arriva dalla Honda. Il giovane australiano è molto apprezzato, non da ultimo dal suo connazionale Jack Miller, che ha dichiarato a Fox Sports Australia: «Sono convinto che sarà il prossimo grande campione, vista la sua etica del lavoro e il modo in cui affronta le cose».
«Non ho mai incontrato un giovane pilota con un’etica del lavoro così esemplare quando si tratta di allenarsi, prepararsi fisicamente e guidare moto diverse da quelle della MotoGP™».

Red Bull originale

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Il campione della Red Bull Rookies Cup 2021, David Alonso, sembra destinato a sostituire Diogo Moreira alla LCR, dato che il brasiliano entrerà a far parte del team ufficiale. A passare dalla Moto2™ ci sono anche Dani Holgado e e Izan Guevara. Seguendo le orme di Toprak Razgatlıoğlu, il campione del World SBK Nicolo Bulega cambia categoria per unirsi alla VR46.
Con tutti questi esordienti, ci sono alcuni grandi nomi che lasciano la serie. Senza wildcard a disposizione, il ruolo di collaudatore è meno allettante rispetto a quello di pilota su moto di serie nel World SBK. Brad Binder si ricongiunge con Miguel Oliveira alla BMW, Miller correrà per la Yamaha e Franco Morbidelli per la Ducati. Alex Rins e Maverick Viñales devono ancora annunciare i loro piani.
Álex Márquez prende il posto di Pedro Acosta alla KTM

Álex Márquez prende il posto di Pedro Acosta alla KTM

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Jorge Martin and Marco Bezzecchi celebrate on the podium at Stop 3 of the MotoGP World Championship, Grand Prix of the Americas, in Austin, Texas, USA on March 29, 2026.

Jorge Martín leaves Marco Bezzecchi and Aprilia for Yamaha

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Diogo Moreira, Indonesian MotoGP, 10 October 2026.

Diogo Moreira has gone from strength to strength at LCR Honda

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Jorge Martin, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio at MotoGP World Championship Stop 02 on March 21, 2026 in Goiana, Brazil.

Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez and Jorge Martín

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Jack Miller heads to World SBK where Toprak Razgatlıoğlu was champion

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Popular Brad Binder is moving to World SBK

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04

Le formazioni dei piloti per il 2027 in sintesi

Team

Costruttore

Pilota

Pilota

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

Álex Márquez

Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Tech3

KTM

Luca Marini

Senna Agius

Aprilia Racing

Aprilia

Marco Bezzecchi

Francesco Bagnaia

Trackhouse MotoGP™ Team

Aprilia

Enea Bastianini

Raúl Fernández

Ducati Team

Ducati

Marc Márquez

Pedro Acosta

Gresini Racing MotoGP™

Ducati

Joan Mir

Daniel Holgado

VR46 Racing Team

Ducati

Fermín Aldeguer

Nicolò Bulega

Honda HRC

Honda

Fabio Quartararo

TBC

Honda LCR

Honda

Johann Zarco

TBC

Yamaha MotoGP™ Team

Yamaha

Ai Ogura

Jorge Martín

Pramac Yamaha MotoGP™

Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu

Izan Guevara

Semaforo verde per Diogo Moreira

Semaforo verde per Diogo Moreira

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05

Nuovi round e circuiti

La stagione 2027 vedrà i piloti affrontare due nuovi circuiti in due delle nazioni ospitanti più amate: l’Argentina torna in programma, ma si correrà a Buenos Aires, che sostituisce Termas de Río Hondo. È la prima volta che la MotoGP™ torna nella capitale dal 1999. Il Gran Premio d’Australia lascia Phillip Island per una versione modificata dell’Adelaide Street Circuit – uno dei circuiti preferiti dai fan della V8 Supercar e dagli appassionati di F1 con un po’ di memoria.
La stagione inizia una settimana più tardi rispetto al 2026, con la Thailandia che ospita la gara d’esordio per il terzo anno di fila e poi il Qatar il weekend successivo. Ad aprile c’è una serie di gare nelle Americhe con Brasile, Argentina e il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas.
Da maggio a ottobre il Motomondiale approda nel Vecchio Continente. Si parte da Jerez, in Spagna, e si finisce a Portimão, in Portogallo, con tappe molto amate dai fan come Le Mans, il Sachsenring, Brno, Silverstone e il Red Bull Ring in Austria.
La volata finale del campionato mondiale si terrà invece in Asia con Giappone, Malesia, Indonesia e Australia, prima del tradizionale gran finale a Valencia, in Spagna, alla fine di novembre.

Round

Data

Grand Prix

Circuito

Location

1.

5-7 marzo

Thailandia

Chang International Circuit

Buriram

2.

12-14 marzo

Qatar

Lusail International Circuit

Lusail

3.

2-4 aprile

Brasile

Autódromo Internacional Ayrton Senna

Goiânia

4.

9-11 aprile

Argentina

Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Buenos Aires

5.

23-25 aprile

Stati Uniti

Circuit of The Americas

Austin, Texas

6.

7-9 maggio

Spagna

Circuito de Jerez

Jerez de la Frontera

7.

14-16 maggio

Francia

Bugatti Circuit

Le Mans

8.

28-30 maggio

Italia

Autodromo Internazionale del Mugello

Mugello

9.

11-13 giugno

Catalogna

Circuit de Barcelona-Catalunya

Montmeló

10.

25-27 giugno

Paesi Bassi

TT Circuit Assen

Assen

11.

9-11 luglio

Germania

Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal

12.

16-18 luglio

Repubblica Ceca

Brno Circuit

Brno

13.

13-15 agosto

Regno Unito

Silverstone Circuit

Silverstone

14.

27-29 agosto

Austria

Red Bull Ring

Spielberg

15.

10-12 settembre

San Marino

Misano World Circuit

Misano Adriatico

16.

17-19 settembre

Aragón

MotorLand Aragón

Alcañiz

17.

1-3 ottobre

Portogallo

Algarve International Circuit

Portimão

18.

15-17 ottobre

Giappone

Motegi Circuit

Motegi

19.

22-24 ottobre

Malesia

Sepang International Circuit

Sepang

20.

29-31 ottobre

Indonesia

Mandalika International Street Circuit

Mandalika

21.

12-14 novembre

Australia

Adelaide Street Circuit

Adelaide

22.

26-28 novembre

Valencia

Circuit Ricardo Tormo

Valencia

Parte di questa storia

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve – to win the MotoGP™ title.

SpagnaSpagna

Pedro Acosta

Spain's Pedro Acosta is a Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3™ and Moto2™ champion and a MotoGP™ winner with Red Bull KTM Factory Racing.

SpagnaSpagna

Diogo Moreira

Brazil's Diogo Moreira is the 2025 Moto2™ World Champion and a MotoGP™ rider with Pro Honda LCR, following a rapid rise through the Grand Prix ranks.

BrazilBrazil

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

FranciaFrancia

Brad Binder

Brad Binder è diventato il primo campione del mondo del Sudafrica, 36 anni dopo Kork Ballington.

South AfricaSouth Africa

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira achieved multiple wins during a long career in MotoGP™ before embarking on a new challenge in the World Superbike Championship.

PortugalPortugal

Maverick Viñales

One of the most gifted riders on the grid, Spain's Maverick Viñales is a former world champ and the first rider to win with three manufacturers in MotoGP™.

SpagnaSpagna

David Alonso

The record-breaking 2024 Moto3™ champion, Colombian David Alonso is now chasing glory in the Moto2™ World Championship.

ColombiaColombia
MotoGP
Motorbike Road Racing