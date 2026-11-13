Tutto quello che devi sapere sulla MotoGP 2027

Partiamo da un presupposto: la stagione 2027, per la MotoGP, rappresenterà il più grande rinnovamento che il Campionato del Mondo abbia visto da almeno una generazione. La classe regina passerà dai motori da 1000 cc a quelli da 850 cc, si correrà con pneumatici Pirelli al posto di quelli Michelin, i dispositivi di regolazione dell’altezza da terra saranno vietati e il formato del weekend sarà completamente ridisegnato. Aggiungi cinque volti nuovi, due nuovi circuiti e un nuovo Gran Premio e avrai tutti gli ingredienti per un Campionato del Mondo emozionante e rinnovato.

Álex Márquez si prepara alla gara © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

01 Le modifiche al regolamento per il 2027

Motori

Il cambiamento più grande riguarda i motori: la cilindrata scende da 1000 cc a 850 cc. Non solo sono più piccoli, ma anche meno numerosi: i piloti ne avranno sei per l’intera stagione invece di sette. Avranno anche meno benzina a disposizione per gareggiare e ogni moto utilizzerà carburante sostenibile al 100%. Queste misure sono pensate per sviluppare motori più efficienti e capaci di rendere le moto più leggere e maneggevoli. Questo, in teoria, dovrebbe portare a gare ancora più emozionanti.

Álex Márquez prende il posto di Pedro Acosta alla KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Telaio

Anche l’aerodinamica sarà ridotta: le carene anteriori delle moto saranno più strette di 50 mm e il muso sarà accorciato della stessa misura. I componenti aerodinamici posteriori sono omologati, con un unico aggiornamento consentito ai team per stagione. Cosa ancora più importante, sono vietati tutti i dispositivi di regolazione dell’altezza da terra e di partenza (holeshot). Queste misure dovrebbero neutralizzare alcuni vantaggi in griglia, rendendo le gare più serrate.

Pneumatici

Pirelli sostituisce Michelin come unico fornitore di pneumatici nella classe regina. Questo significa che i piloti useranno pneumatici Pirelli a partire dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup e dal Campionato mondiale juniores FIM Moto3™, passando per la Moto3™ e la Moto2™. È un cambiamento con conseguenze che vanno oltre le mescole: diversi piloti in arrivo hanno già esperienza con Pirelli dalla Moto2™.

Nel 2027 le moto saranno più agili © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Formato

Il weekend di gara sarà ancora più serrato, con una sessione di qualifiche Sprint il venerdì, prima della Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di sabato. Sabato ci saranno le FP3 e le qualifiche del Gran Premio, mentre domenica le gare di Moto3™ e Moto2™ precederanno il GP della MotoGP.

Sessione Venerdì Sabato Domenica Sessione 1 FP1 FP3 Apertura Pit lane Sessione 2 FP2 GP Q1 Gara Moto3™ Sessione 3 Qualifiche Sprint GP Q2 Gara Moto2™ Sessione 4 Sprint Race Gara MotoGP™

Álex Márquez guiderà la carica delle KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Pedro Acosta passerà alla Ducati © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

02 Le squadre e i piloti del 2027: i campioni del mondo in movimento

La grande novità è che Pedro Acosta lascerà la KTM per passare al team ufficiale Ducati, dove farà coppia con Marc Márquez. È un abbinamento che, secondo il suo caposquadra alla KTM, Paul Trevathan, rappresenta per l’otto volte campione del mondo una sfida che non ha mai affrontato prima. “Marc non ha mai avuto nessuno come Acosta al suo fianco”, ha detto Trevathan a TNT Sports.

Acosta, uno dei talenti più brillanti della griglia di partenza, sta seguendo le orme di alcune leggende nel far squadra con “La Formica di Cervera”: Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Álex Márquez, Pol Espargaró, Joan Mir e Pecco Bagnaia. Ma Marc è implacabile e, come ben sai, ha avuto la meglio su tutti i suoi compagni di squadra. Sarà una storia diversa con Pedro?

La KTM avrà una nuova coppia che riunisce Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio. Hanno lavorato bene insieme durante la loro esperienza con Gresini Racing nel 2023 e sono vincitori affermati. Spetterà a loro aiutare a sviluppare e a gareggiare con il nuovissimo prototipo RC16 da 850 cc della KTM.

Pedro Acosta dirà addio al team ufficiale Red Bull KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Dopo sei stagioni e due Campionati del Mondo con la Ducati, Pecco lascia Borgo Panigale per trasferirsi a Noale e passare all’Aprilia con un contratto quadriennale, dove farà squadra con Marco Bezzecchi. A lasciare l’Aprilia è il campione del mondo 2024 Jorge Martín, che passa alla Yamaha, sostituendo il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, diretto alla Honda.

03 Cinque esordienti nella classe regina

Ci sono cinque esordienti davvero promettenti che si uniscono alla griglia di partenza nella classe regina. Il campione del mondo Moto2™ 2023 Senna Agius passa alla Red Bull KTM Tech3 per affiancare Luca Marini, che arriva dalla Honda. Il giovane australiano è molto apprezzato, non da ultimo dal suo connazionale Jack Miller, che ha dichiarato a Fox Sports Australia: «Sono convinto che sarà il prossimo grande campione, vista la sua etica del lavoro e il modo in cui affronta le cose».

«Non ho mai incontrato un giovane pilota con un’etica del lavoro così esemplare quando si tratta di allenarsi, prepararsi fisicamente e guidare moto diverse da quelle della MotoGP™».

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Il campione della Red Bull Rookies Cup 2021, David Alonso , sembra destinato a sostituire Diogo Moreira alla LCR, dato che il brasiliano entrerà a far parte del team ufficiale. A passare dalla Moto2™ ci sono anche Dani Holgado e e Izan Guevara. Seguendo le orme di Toprak Razgatlıoğlu, il campione del World SBK Nicolo Bulega cambia categoria per unirsi alla VR46.

Con tutti questi esordienti, ci sono alcuni grandi nomi che lasciano la serie. Senza wildcard a disposizione, il ruolo di collaudatore è meno allettante rispetto a quello di pilota su moto di serie nel World SBK. Brad Binder si ricongiunge con Miguel Oliveira alla BMW, Miller correrà per la Yamaha e Franco Morbidelli per la Ducati. Alex Rins e Maverick Viñales devono ancora annunciare i loro piani.

Álex Márquez prende il posto di Pedro Acosta alla KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Jorge Martín leaves Marco Bezzecchi and Aprilia for Yamaha © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Diogo Moreira has gone from strength to strength at LCR Honda © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez and Jorge Martín © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Jack Miller heads to World SBK where Toprak Razgatlıoğlu was champion © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Popular Brad Binder is moving to World SBK © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

04 Le formazioni dei piloti per il 2027 in sintesi

Team Costruttore Pilota Pilota Red Bull KTM Factory Racing KTM Álex Márquez Fabio Di Giannantonio Red Bull KTM Tech3 KTM Luca Marini Senna Agius Aprilia Racing Aprilia Marco Bezzecchi Francesco Bagnaia Trackhouse MotoGP™ Team Aprilia Enea Bastianini Raúl Fernández Ducati Team Ducati Marc Márquez Pedro Acosta Gresini Racing MotoGP™ Ducati Joan Mir Daniel Holgado VR46 Racing Team Ducati Fermín Aldeguer Nicolò Bulega Honda HRC Honda Fabio Quartararo TBC Honda LCR Honda Johann Zarco TBC Yamaha MotoGP™ Team Yamaha Ai Ogura Jorge Martín Pramac Yamaha MotoGP™ Yamaha Toprak Razgatlıoğlu Izan Guevara

Semaforo verde per Diogo Moreira © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

05 Nuovi round e circuiti

La stagione 2027 vedrà i piloti affrontare due nuovi circuiti in due delle nazioni ospitanti più amate: l’Argentina torna in programma, ma si correrà a Buenos Aires, che sostituisce Termas de Río Hondo. È la prima volta che la MotoGP™ torna nella capitale dal 1999. Il Gran Premio d’Australia lascia Phillip Island per una versione modificata dell’Adelaide Street Circuit – uno dei circuiti preferiti dai fan della V8 Supercar e dagli appassionati di F1 con un po’ di memoria.

La stagione inizia una settimana più tardi rispetto al 2026, con la Thailandia che ospita la gara d’esordio per il terzo anno di fila e poi il Qatar il weekend successivo. Ad aprile c’è una serie di gare nelle Americhe con Brasile, Argentina e il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas.

Da maggio a ottobre il Motomondiale approda nel Vecchio Continente. Si parte da Jerez, in Spagna, e si finisce a Portimão, in Portogallo, con tappe molto amate dai fan come Le Mans, il Sachsenring, Brno, Silverstone e il Red Bull Ring in Austria.

La volata finale del campionato mondiale si terrà invece in Asia con Giappone, Malesia, Indonesia e Australia, prima del tradizionale gran finale a Valencia, in Spagna, alla fine di novembre.

Round Data Grand Prix Circuito Location 1. 5-7 marzo Thailandia Chang International Circuit Buriram 2. 12-14 marzo Qatar Lusail International Circuit Lusail 3. 2-4 aprile Brasile Autódromo Internacional Ayrton Senna Goiânia 4. 9-11 aprile Argentina Autódromo Oscar y Juan Gálvez Buenos Aires 5. 23-25 aprile Stati Uniti Circuit of The Americas Austin, Texas 6. 7-9 maggio Spagna Circuito de Jerez Jerez de la Frontera 7. 14-16 maggio Francia Bugatti Circuit Le Mans 8. 28-30 maggio Italia Autodromo Internazionale del Mugello Mugello 9. 11-13 giugno Catalogna Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló 10. 25-27 giugno Paesi Bassi TT Circuit Assen Assen 11. 9-11 luglio Germania Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 12. 16-18 luglio Repubblica Ceca Brno Circuit Brno 13. 13-15 agosto Regno Unito Silverstone Circuit Silverstone 14. 27-29 agosto Austria Red Bull Ring Spielberg 15. 10-12 settembre San Marino Misano World Circuit Misano Adriatico 16. 17-19 settembre Aragón MotorLand Aragón Alcañiz 17. 1-3 ottobre Portogallo Algarve International Circuit Portimão 18. 15-17 ottobre Giappone Motegi Circuit Motegi 19. 22-24 ottobre Malesia Sepang International Circuit Sepang 20. 29-31 ottobre Indonesia Mandalika International Street Circuit Mandalika 21. 12-14 novembre Australia Adelaide Street Circuit Adelaide 22. 26-28 novembre Valencia Circuit Ricardo Tormo Valencia