MTB: i migliori 5 multi tool a scomparsa (più uno)

il rischio di un guasto meccanico è sempre dietro l’angolo. Eventi imprevedibili come le forature possono davvero capitare in ogni momento a qualsiasi tipo di biker, così come molte altre tipologie di guasti. Brugole, vermicelli e smaglia catena, sono queste le ancore di salvezza che un Bear Grylls delle ruote grasse qualsiasi deve avere e saper utilizzare.

Ci sono biker che per comodità salgono in sella dotati di uno

Il video tutorial di Andrea Ziliani: i trucchi per avere sempre tutto a portata di mano per ogni evenienza quando si esce in bici o in MTB

1. OneUp: due kit ultra light

è lo strumento ideato per i "grammomaniaci", solo 75 i grammi il peso e 9 attrezzi a disposizione. La forma cilindrica con 24,1 millimetri di diametro rappresenta la compatibilità con buona parte degli sterzi sul mercato. Pochi utensili ma di vasto impiego ne fanno un must have per ogni uscita.

dispone di ben 20 funzioni comprendenti uno smaglia catena, leve per copertoni e la filettatura per il fissaggio di una bomboletta di CO2. Il tutto con un peso di 130 grammi. Due kit pratici, da installare in 5 minuti e letteralmente dimenticarsi nel tubo sterzo.

Il non plus ultra è però rappresentato dal fratello maggiore. Il

2. Specialized: il kit Swat spinto da una molla

occupa tutto la serie sterzo, si tratta infatti di uno strumento che necessita di un doppio fissaggio: superiore, sopra l’attacco manubrio; inferiore, nella testa della forcella. Un tappo finemente lavorato in alluminio copre l’interno, composto da un kit di cinque brugole e una chiave Torx. Ma l’intero strumento se rimosso funziona anche da smaglia catena, con tanto di alloggio per una maglia di scorta nella parte inferiore. Il peso non è indicato, ma il tutto, ben nascosto, è pronto all’uso. Basta spostare il tappo superiore per vedere emergere automaticamente il multi tool, spinto da una molla.

3. Topeak: ingegno tedesco

è composto da un doppio cilindro che può essere montato alle due estremità del manubrio (anche per modelli gravel). Si tratta però, almeno per ora, di un mini multi tool con due funzioni essenziali. Lo strumento principale è lo smaglia catena, con tanto di gancio per smorzare la tensione e tenere distanziate le maglie durante il fissaggio. Sfortunatamente però attualmente è disponibile solo per trasmissione a 11 velocità, diffusa sì, ma subordinata all’ormai dominatrice dei cataloghi (quella a 12 velocità). Insieme a questo kit è presente anche una chiave esagonale da 4 millimetri.

dovrà probabilmente migrare verso nuovi lidi, ma la pompa da 62 grammi che si nasconde nel tubo sella è un’idea geniale. Se il vostro collarino è a sgancio rapido, non avrete problemi a smontare la sella per riparare una foratura. Non è multi, ma questo tool vi risparmierà il fastidio della pompetta nelle tasche sulla schiena. A Topeak non manca certo un’offerta più completa, i kit con case specifico sono tanti, necessitano solo di un porta borraccia con apposito fissaggio.

4. Lezyne: fuoriserie dei multi tool

. Questo kit comprende inserti per la riparazione dei tubeless, un alesatore in acciaio, una serie di brugole e un cacciavite a stella. Insomma c'è veramente di tutto.

5. Granite: per allestire l’intero cockpit

per essere installati nel tubo di sterzo o alle estremità del manubrio. Il punto di forza sta proprio in una gamma di tool tra loro complementari. Il kit per catena, progettato per adattarsi alle cavità del manubrio, può essere associato a un altro set di tool da installare nel tubo di sterzo, come il multi attrezzo. E per un manubrio full optional il terzo componente che può essere aggiunto è il Tire Plug (anch’esso a cilindro singolo da manubrio). Il cockpit si trasformerà in un vero e proprio cruscotto dai multipli sportellini con un’aggiunta di 195 grammi.

Una chiave per raggi e per il nucleo della valvola

6. Bonus tool: la Sahmurai S.W.O.R.D.

è il tire plug per antonomasia. Da un’idea nata sui terreni sudafricani della Cape Epic ad un prodotto finale dal peso contenuto e l’immediatezza di utilizzo. L’ultimo restyling ha reso l’arma antiforature ancora più leggera e affidabile. Il corpo, in materiale gommoso, assicura un perfetto fissaggio alle estremità del manubrio ma anche di un movimento centrale. Sono