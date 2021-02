Inside MTB: tutti i numeri dei campioni di XC, DH e enduro

Downhill: velocità e adrenalina

. In neanche quattro minuti pensate che Lorikid e gli altri downhiller erogano una potenza spropositata per lo sprint iniziale, una volata fuori dal cancelletto che consente di raggiungere in circa 5-6 secondi la velocità di crociera utile a far segnare il miglior tempo.

«Le velocità medie, così come le fasi iniziali, variano molto da pista a pista, in alcune come Leogang quasi si appoggia il piede sul pedale, con una potenza che si aggira sui 200 Watt, un piccolo sforzo per uscire dal cancelletto. A Fort William invece, bisogna subito raggiungere valori elevati, serve uno sprint da 1.560 Watt almeno per affrontare bene la passerella iniziale» sostiene Loris.

Il cross country: la disciplina olimpica

«Il giro non è mai regolare - dichiara Luca Braidot - , si parte subito forte, poi si fa lo scatto per prendere la posizione in discesa, si cerca il sorpasso. Le velocità variano spesso e ad ogni scatto si raggiunge una potenza di 1.200-1.300 Watt, ma questi sono i miei valori. Atleti più possenti come

I valori di questi ragazzi sono incredibili, ma sempre più spesso il controllo di questi dati viene effettuato esclusivamente negli allenamenti. In gara è sempre meglio non farsi suggestionare dal computerino in favore di una più realistica gestione delle forze a sensazione. Le ore di allenamento settimanali di un XCer variano dal periodo, ma in questo periodo di camp e preparazione le settimane diventano molto intense, il danese Andreassen a gennaio ha chiuso ben due settimane di fila con 20 ore di

Enduro: le picchiate sono infinite