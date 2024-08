GP Gran Bretagna 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

protrattasi per quasi un mese: era infatti il 7 luglio quando, tra le curve del Sachsenring, Francesco Bagnaia & Co. si sono dati battaglia per l'ultima gara disputata prima del giro di boa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fine settimana del

Ricavato nel 1950 dall'unione delle tre piste d'atterraggio appartenute a un aeroporto militare della RAF, il tracciato di Silverstone è uno dei più famosi e iconici dell'intero mondo delle corse. Il circuito inglese, che in oltre 70 anni anni di storia ha subito numerosi rimaneggiamenti e ammodernamenti e che rappresenta una istituzione per molte altre competizioni motoristiche a due e a quattro ruote, nella configurazione attuale è lungo 5,9 km ed è composto da 10 curve a destra e 8 curve a sinistra. La sede stradale è larga 15 m, e il rettilineo più lungo - il famoso "Hangar Straigth" dal sapore aeronautico - misura invece 770 m. Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP si disputerà su una distanza di 20 giri (pari a 118 km ) mentre Moto2 e Moto3 per concludere la propria gara dovranno completare rispettivamente 17 e 15 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene ad Alex Rins, che nel 2022 ha fermato il cronometro sull' 1'59"346, mentre l'edizione 2023 del GP di Gran Bretagna è stata vinta da Aleix Espargaro, transitato per primo al traguardo davanti a Francesco Bagnaia e Brad Binder.