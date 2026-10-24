Realizzare l’impossibile

Argomenti principali 1 È il ponte a dettare le regole

Di solito, per montare le barre per arrampicarsi basta fare un buco lungo la parete. Fori, versi un po’ di cemento, fissi il telaio con dei bulloni e il gioco è fatto. Il ponte Bloukrans non ha offerto a Richard Lievaart e al suo team nessuna di queste possibilità. E ha fatto in modo che lui lo sapesse bene.

Quando Thomas van Tonder afferrerà la prima barra il 26 ottobre, sarà appeso a una struttura che pesa circa cinque tonnellate e si estende per circa 280 metri lungo la parte inferiore dell’arco, a 216 metri sopra la gola.

Quanto di tutto questo è fissato al ponte? Niente.

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«Niente è fissato con bulloni o forato sul ponte», dice Richard.

01 È il ponte a dettare le regole

Era questo l’accordo fin dal primo giorno. Niente bulloni. Niente forature. Niente segni. Se vuoi appendere centinaia di barre da arrampicata a questo ponte, lo farai senza toccare nemmeno con un dito il suo cemento.

Richard spiega chiaramente cosa significa. “Tutto deve poter essere smontato e portato via con noi, senza lasciare traccia del nostro passaggio”.

Thomas Van Tonder si prepara per il Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

È una richiesta impegnativa per qualsiasi struttura. Per una che deve reggere un uomo adulto che si dondola appeso mentre la attraversa, è un vero rompicapo.

Richard, responsabile del montaggio e direttore della sicurezza alla Vertical Safety Systems (VSS), è l’uomo che lo sta risolvendo. È anche un vecchio amico. Lui e Thomas si sono conosciuti in una palestra di arrampicata, dove si allenavano insieme la mattina presto, prima dell’apertura.

Ora si trova ad affrontare il pezzo di cemento più ostinato di tutta l’Africa.

Il ponte non è dritto

Il primo problema è la forma. L’arco di Bloukrans ha una campata di 272 metri e si erge per circa 62 metri dalla base alla sommità. La travatura, la struttura in acciaio a cui sono appese le barre, è composta da linee rette. Il ponte, però, non è dritto.

Quindi la squadra combatte la curva con pezzi dritti e corti. Ogni sezione della travatura è lunga tre metri e ognuna ha la propria cinghia.

«Ogni pezzo della travatura è a contatto con gli altri, ma in cima sono leggermente distanziati, il che ci dà lo spazio necessario per la curva», spiega Richard.

Ci sono circa un centinaio di queste sezioni, che sono unite tra loro anche lungo la corda inferiore. «Quindi sono tutte collegate tra loro», dice, «ma questo ci permette comunque di ottenere quella leggera curva».

Cento linee rette, piegate in un arco che non erano state progettate per seguire.

Un metro di acciaio

Vuoi capire come è stata realizzata l’intera struttura? Guarda un singolo piolo.

Ognuno è un palo d’acciaio lungo un metro. Venti centimetri stanno sotto il ponte. Trenta centimetri sono fissati sotto la travatura. Gli ultimi 50 centimetri sporgono nell’aria.

È da quel mezzo metro che Thomas si appende.

È un cantilever, e funziona come un'altalena. «Quando Thomas tira da un lato, la leva si solleva verso il ponte dall’altro », spiega Richard. «Stiamo usando quella forza contraria per rendere il mezzo metro a cui è appeso Thomas il più sicuro e saldo possibile».

Ecco la parte geniale. Il ponte Bloukrans è stato costruito a sbalzo: le due metà dell’arco sono state portate avanti da entrambi i lati della gola fino a incontrarsi. Richard ha ribaltato contro il ponte il suo stesso trucco. Ogni volta che Thomas tira verso il basso, è il ponte a tenere ben salda la barra.

Le barre sono distanziate di mezzo metro l’una dall’altra e non sono tutte uguali. Durante la salita hanno uno spessore di 38 mm, il che è meglio per tenersi aggrappati. Al centro arrivano fino a 48 mm, per le grandi oscillazioni. Durante la discesa sono di 42 mm, una via di mezzo tra le due.

9,6 chilometri di fettuccia

Se non puoi fissare le viti al ponte, lo avvolgi.

A tenere tutto al suo posto ci sono 240 cinghie, lunghe circa 40 metri l’una, avvolte tutt’intorno all’arco e fissate con un cricchetto. Ogni angolo è protetto da corde e protezioni per i bordi, così il cemento non può consumarle.

Messe una dietro l’altra, quelle cinghie si estenderebbero per 9,6 chilometri. È più dell’altezza dell’Everest, avvolta attorno a un unico ponte.

«Le cinghie cercano essenzialmente di tirare la travatura verso l’alto, all’interno del ponte, per tutto il tempo», spiega Richard. E poiché ogni elemento della travatura è collegato a quello successivo, le cinghie finiscono per tenere insieme l’intera struttura.

Il risultato è una struttura da cinque tonnellate che si muove a malapena. «L’unico vero movimento o flessione nel sistema è proprio nei pioli stessi», dice. «Il mezzo metro che sporge ha un po’ di flessibilità, ma a parte questo la travatura è tenuta saldamente in posizione».

Il ponte non gli ha dato nulla a cui aggrapparsi. Ha costruito qualcosa che il ponte non può scrollarsi di dosso.

Thomas Van Tonder si prepara per il Red Bull Bridge Bars © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Due modi per tornare a casa

Poi c’è quella parte che nessuno vorrebbe mai dover usare.

Thomas indosserà un’imbracatura agganciata a due sistemi di sicurezza separati su due corde distinte. Una è collegata a una ringhiera di sicurezza, l’altra è fissata al ponte. A 216 metri di altezza, il ponte non concede seconde possibilità. Richard ne ha date due a Thomas. Per Thomas, sapere chi le ha installate è importante tanto quanto le corde stesse.

«Avere persone di cui mi fido abbastanza da affidare loro questa impresa, e sapere che tornerò a casa sano e salvo, è una parte fondamentale del motivo per cui tutto questo è possibile», dice.

L’ultima parola spetta al ponte

Il montaggio e lo smontaggio richiedono in totale circa 32 giorni di lavoro. Una volta terminato il tentativo, ogni cinghia, ogni sezione della travatura e ognuna delle circa 600 barre viene rimossa. A quel punto, il ponte ha la meglio, dopotutto.

Niente bulloni. Niente fori. Niente segni. Se Richard e la sua squadra fanno tutto come si deve, la prossima persona che si lancerà con il bungee dal Bloukrans non si accorgerà nemmeno che siano mai stati lì.